Tuomas Iisalo préféré à Sasa Obradovic pour le titre de coach de la saison

Tuomas Iisalo a été préféré à Sasa Obradovic pour le titre de meilleur coach de la saison 2023-2024 de Betclic ÉLITE. Arrivé au Paris Basketball l’été dernier, le technicien finlandais a permis au club de la capitale de finir deuxième de la saison régulière et de se qualifier pour ses premiers playoffs de Betclic ÉLITE. En parallèle, il a remporté la Leaders Cup, l’EuroCup et signé la plus longue série de victoires de l’histoire du basketball masculin professionnel (25).

Tuomas Iisalo termine donc en tête devant Sasa Obradovic alors même que l’AS Monaco a écrasé le concurrence en saison régulière. La Roca Team a largement battu Paris à deux reprises en championnat, avant d’être battue en demi-finales de la Leaders Cup par la formation de Tuomas Iisalo. Mais le référendum était sur la saison régulière et pas la Leaders Cup.

Déjà vexé de ne pas avoir été choisi en 2022-2023, Sasa Obradovic pourra donc en remettre une couche.