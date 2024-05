Tuomas Iisalo, Julien Mahé et Saša Obradović : qui sera élu coach de la saison ?

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a révélé le nom des trois coaches nominés pour le titre de coach de la saison 2023-2024 de Betclic ÉLITE. Les voici :

Tuomas Iisalo (Paris) 🇫🇮

Arrivé au Paris Basketball l’été dernier, Tuomas Iisalo réalise une première saison exceptionnelle en Betclic ELITE. Outre les titres lors de la Leaders Cup et de l’EuroCup, son équipe propose un basket hyper intense qui lui permet d’être deuxième de la saison régulière, derrière Monaco. Paris reste même sur 24 victoires de suite toutes compétitions confondues.

Julien Mahé (Saint-Quentin) 🇫🇷

Promu en Betclic ÉLITE, Saint-Quentin est en passe de se qualifier pour les playoffs de Betclic ELITE. Prolongé jusqu’en 2026, Julien Mahé a vécu sa cinquième saison réussie de suite au SQBB, en… cinq saisons. Physiques, eux aussi intenses, les Picards proposent l’une des toutes meilleures défenses du championnat.

Saša Obradović (Monaco) 🇷🇸

Monaco a fait toute la saison en tête de Betclic ELITE et doit surtout quatre de ses cinq défaites à une gestion de l’effectif mise en place pour faire souffler ses joueurs vedettes, en pleine course pour les playoffs. Il serait logique que Sasa Obradovic remporte son premier titre de coach de la saison, après l’élection de Laurent Vila en 2023 et celle de Vincent Collet un an plus tôt.