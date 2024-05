Le record historique pour Paris, Saint-Quentin et Cholet en playoffs

Le Paris Basketball a conclu la saison régulière de Betclic ELITE avec sa 25e victoire de suite, battant ainsi le record historique du Limoges CSP. Autrement, Saint-Quentin et Cholet se sont qualifiés en playoffs en s’imposant respectivement face à Strasbourg (86-66) et l’Élan Chalon (84-77).

Saint-Quentin submerge Strasbourg

Promu en Betclic ELITE, Saint-Quentin a totalement dominé – hormis dans le deuxième quart-temps – une équipe de Strasbourg décidément bien décevante cette saison. Dans un Palais des Sports Pierre Ratte plein à craquer, le collectif du SQBB a pu s’exprimer (26 passes décisives pour 8 balles perdues seulement). Une fois le buzzer final retenti, les scènes de joie ont fait chaud au cœur pour les locaux, eux qui affronteront l’ASVEL en quarts de finale des playoffs.

A Cholet, la victoire des hommes de Laurent Vila a mis plus longtemps à se dessiner face à l’Élan Chalon, privé d’Antoine Eïto. Adroits (11/27 à 3-points) et là-aussi en place offensivement (23 passes décisives pour 12 balles perdues), les Maugeois ont resserré la défense en deuxième mi-temps (16 puis 15 points encaissés sur les deux derniers quart-temps) pour finir devant, avec un excellent Neal Sako (18 points à 8/9 aux tirs, 10 rebonds et 3 interceptions pour 31 d’évaluation en 25 minutes).

Dans une Meilleraie incandescente, poussés par un public chaud bouillant, nos Choletais s'imposent face à Chalon sur Saône et disputeront les playoffs ! 💥 Bravo à toute l'équipe et au staff !#CBELAN #CBFAMILY #BetclicElite @LNBofficiel pic.twitter.com/8ZjXF6PFTC — Cholet Basket (@CB_officiel) May 11, 2024

Quant au Paris Basketball, ils ont fait le boulot au Portel (66-80). Avec un apport de leurs 11 joueurs, et notamment de T.J. Shorts (25 points et 5 passes décisives pour 25 d’évaluation en 24 minutes), ils sont donc allés chercher leur 25e victoire de suite toutes compétitions confondues. Un record dans l’histoire du basketball français masculin et professionnel.

Autrement, c’est l’ASVEL qui a terminé troisième du championnat en s’imposant de peu chez son voisin de la Chorale de Roanne. La JL Bourg, qui a gagné de peu à Limoges, n’a pas pu passer devant. Derrière, Dijon (9e) et Nancy (10e) ont terminé sur une bonne note, finissant ainsi devant Le Mans (11e), Strasbourg (12e), Limoges (13e), Chalon (14e) et Gravelines-Dunkerque (15e), qui ont tous perdu, au même titre que les relégués Blois (16e), Roanne (17e) et les Metropolitans 92 (18e).

Ainsi, Monaco (1er) affrontera Le Portel (8e) en quarts de finale, Paris (2e) croisera le fer avec Cholet (7e), l’ASVEL (3e) fera face à la formidable et rugueuse armada de Saint-Quentin (6e) et la JL Bourg (4e) devra se coltiner Nanterre (5e), comme en demi-finales de la Leaders Cup.