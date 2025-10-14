Un meneur connu de l’EuroLeague va former un duo de pick-and-roll avec Petr Cornelie à Esenler

Il fait partie du contingent de joueurs français qui peuplent le championnat turc. Après deux saisons à Monaco, Petr Cornelie a choisi cet été de rejoindre le promu turc de l’Esenler Erokspor, situé à Istanbul. Avec l’objectif clair « d’avoir un vrai rôle », lui pour qui « ça a été difficile de trouver ma place » dans la Roca Team. Lors de son deuxième match avec Esenler, l’ancien pivot des Denver Nuggets a signé un premier double-double (11 points, 10 rebonds).

Et pour faciliter son travail en attaque, le club turc vient d’annoncer la signature d’un meneur passeur lui aussi passé par l’EuroLeague : Kevin Pangos (1,86 m, 32 ans). Le meneur canadien est notamment passé par le FC Barcelone, le Zalgiris Kaunas ou encore l’Olimpia Milano. Il a même fait une pige en NBA chez les Cleveland Cavaliers.

Un pick-and-roll Pangos-Cornelie à venir

Aujourd’hui âgé de 32 ans, Pangos baisse en régime. Il n’a plus joué en EuroLeague depuis la saison 2023/24 avec Valence en bout de banc, et ne jouera donc pas de coupe d’Europe avec Esenler. La saison dernière, il évoluait du côté du médiatique club de Naples. En première division italienne, le meneur formé aux Gonzaga Bulldogs compilait 10,0 points à 39% aux tirs (dont 31,8% à 3-points), 2,8 rebonds et 6,7 passes décisives en 29 minutes de moyenne. Il n’a donc rien perdu de ses qualités de passe, et devrait sans nul doute former un bon duo de pick-and-roll avec Petr Cornelie.

Aujourd’hui, le club turc compose avec les vétérans américains Jordon Crawford, Jermaine Love et Langston Galloway sur les lignes arrières. La présence de Pangos vient donc renforcer cette rotation, avec un profil peut-être plus gestionnaire. Ce qui devrait faire du bien à l’équipe. Le club est actuellement 10e de ce championnat de 16 équipes, avec deux défaites en trois matchs. Leur seule victoire est venue contre Manisa, une équipe encore moins bien classée. Mais ce recrutement montre les ambitions du club tout juste promu en première division.