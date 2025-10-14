Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Un meneur connu de l’EuroLeague va former un duo de pick-and-roll avec Petr Cornelie à Esenler

Turquie - Le promu turc de l'Esenler Erokspor vient d'annoncer la signature de Kevin Pangos, meneur aux plus de 170 matchs en EuroLeague. Une arrivée bienvenue pour Petr Cornelie, qui va pouvoir profiter de ses passes.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un meneur connu de l’EuroLeague va former un duo de pick-and-roll avec Petr Cornelie à Esenler

Pangos lors d’une de ses dernières apparitions en EuroLeague, en 2023/24 contre Monaco

Crédit photo : EuroLeague

Il fait partie du contingent de joueurs français qui peuplent le championnat turc. Après deux saisons à Monaco, Petr Cornelie a choisi cet été de rejoindre le promu turc de l’Esenler Erokspor, situé à Istanbul. Avec l’objectif clair « d’avoir un vrai rôle », lui pour qui « ça a été difficile de trouver ma place » dans la Roca Team. Lors de son deuxième match avec Esenler, l’ancien pivot des Denver Nuggets a signé un premier double-double (11 points, 10 rebonds).

Et pour faciliter son travail en attaque, le club turc vient d’annoncer la signature d’un meneur passeur lui aussi passé par l’EuroLeague : Kevin Pangos (1,86 m, 32 ans). Le meneur canadien est notamment passé par le FC Barcelone, le Zalgiris Kaunas ou encore l’Olimpia Milano. Il a même fait une pige en NBA chez les Cleveland Cavaliers.

Un pick-and-roll Pangos-Cornelie à venir

Aujourd’hui âgé de 32 ans, Pangos baisse en régime. Il n’a plus joué en EuroLeague depuis la saison 2023/24 avec Valence en bout de banc, et ne jouera donc pas de coupe d’Europe avec Esenler. La saison dernière, il évoluait du côté du médiatique club de Naples. En première division italienne, le meneur formé aux Gonzaga Bulldogs compilait 10,0 points à 39% aux tirs (dont 31,8% à 3-points), 2,8 rebonds et 6,7 passes décisives en 29 minutes de moyenne. Il n’a donc rien perdu de ses qualités de passe, et devrait sans nul doute former un bon duo de pick-and-roll avec Petr Cornelie.

LIRE AUSSI

Aujourd’hui, le club turc compose avec les vétérans américains Jordon Crawford, Jermaine Love et Langston Galloway sur les lignes arrières. La présence de Pangos vient donc renforcer cette rotation, avec un profil peut-être plus gestionnaire. Ce qui devrait faire du bien à l’équipe. Le club est actuellement 10e de ce championnat de 16 équipes, avec deux défaites en trois matchs. Leur seule victoire est venue contre Manisa, une équipe encore moins bien classée. Mais ce recrutement montre les ambitions du club tout juste promu en première division.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
À l’étranger
00h00Un meneur connu de l’EuroLeague va former un duo de pick-and-roll avec Petr Cornelie à Esenler
EuroLeague
00h00Le duel entre Olympiakos et Anadolu Efes se fera sans quatre français, dont Evan Fournier
Betclic ELITE
00h00Julien Mahé (Nanterre) : « En 8 semaines, j’ai l’impression qu’une somme d’individualités est déjà devenue une équipe »
John Brown III montre les muscles en Australie en ce début de saison
À l’étranger
00h00John Brown III s’impose déjà comme le roi de l’interception en Australie
Ana Tadic évolue désormais au Nika Syktyvkar
Féminines
00h00L’internationale française Ana Tadic évolue désormais en Russie
Théo Maledon attendait ses débuts en EuroLeague sous les couleurs du Real Madrid
EuroLeague
00h00Théo Maledon de retour avec le Real Madrid contre le Partizan Belgrade ?
C'est désormais en Suisse qu'il faudra surveiller la progression d'Izan le Meut
À l’étranger
00h00Un vice-champion du monde U19 français cartonne en Suisse : 38 d’évaluation contre Fribourg !
Mohamed Diarra et Cholet veulent retrouver la victoire ce mardi en BCL face à Bursaspor
Basketball Champions League
00h00Cholet Basket veut se relancer en BCL face à Bursaspor
Neal Quinn, ici contre le BCM, rejoint justement l'équipe de Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Un nouveau pivot pour le BCM Gravelines-Dunkerque
Mathieu Boyer, arrêté sur le début de saison, est de retour avec Le Portel
Betclic ELITE
00h00Mathieu Boyer de retour à l’ESSM Le Portel, Neal Quinn quitte le club
1 / 0
Livenews NBA
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo sont réunis chez les Bucks
NBA
00h00Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
NBA
00h00Alex et Olivier Sarr vont s’affronter pour la première fois : « C’est un moment dont tu rêves quand tu es petit »
1 / 0