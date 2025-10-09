Sous les yeux d’une légende, Zacharie Perrin confirme son flamboyant début de saison : premier double-double depuis 18 mois

C’est ce qui s’appelle un bizutage. Préposé à l’entre-deux face au pivot adverse, Steven Enoch, Zacharie Perrin a vu des milliers de bouts de papiers s’abattre sur le terrain dès qu’il s’est élancé pour tenter de dévier le ballon envoyé par l’arbitre. L’un des rituels historiques de l’Aris, le tout dans une ambiance délirante, toujours l’une des séquences les plus iconiques du basket européen.

Bastion du basket grec, qui avait perdu de sa splendeur ces derniers temps, l’Aris Salonique retrouve de l’enthousiasme depuis cet été suite au rachat par l’entrepreneur canadien, Richard Hsiao, âgé de… 25 ans, proche de la famille Antetokounmpo.

Pour la première fois depuis qu’il en est devenu le propriétaire, Richard Hsiao assistait à un match de l’Aris au sein du Nick Galis Hall, aux côtés de Nick Galis lui-même, légende absolue de Salonique et du basket grec, Hall of Famer FIBA.

Le Dieu grec n’en avait sûrement que faire mais il a assisté à une belle performance de Zacharie Perrin. Loin d’être intimidé par l’ambiance, l’ancien intérieur d’Antibes et Nancy s’est fendu de 14 points à 5/11 et 14 rebonds en 27 minutes. Son 20 d’évaluation représente la note la plus élevée parmi les deux équipes.

Une performance qui vient confirmer l’excellent début de saison du Bisontin, malgré le marasme collectif autour d’Hambourg (six matchs, six défaites, 76-98 en Grèce). Malgré la mauvaise série, lui n’a pas grand chose à se reprocher, avec 14,3 points à 64%, 8,8 rebonds et 1,3 passe décisive de moyenne.

Accessoirement, son double-double est aussi le premier depuis un an et demi. Sachant qu’il n’a jamais dépassé la barre des 9 rebonds avec Nancy, et atteint avec parcimonie celle des 10 points, il faut remonter jusqu’au 19 avril 2024, époque Pro B antiboise, pour trouver trace d’une telle performance (10 points et 12 rebonds à Nantes).