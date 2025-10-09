Recherche
EuroCup

Sous les yeux d’une légende, Zacharie Perrin confirme son flamboyant début de saison : premier double-double depuis 18 mois

En déplacement à l'Aris Salonique, où le mythique Nick Galis était venu assister au match, Zacharie Perrin a compilé 14 points et 14 rebonds dans la défaite de son équipe en EuroCup (76-98). L'intérieur d'Hambourg signe un gros début de saison.
00h00
Résumé
Sous les yeux d’une légende, Zacharie Perrin confirme son flamboyant début de saison : premier double-double depuis 18 mois

Zacharie Perrin séduit avec Hambourg

Crédit photo : Lena Mecking

C’est ce qui s’appelle un bizutage. Préposé à l’entre-deux face au pivot adverse, Steven EnochZacharie Perrin a vu des milliers de bouts de papiers s’abattre sur le terrain dès qu’il s’est élancé pour tenter de dévier le ballon envoyé par l’arbitre. L’un des rituels historiques de l’Aris, le tout dans une ambiance délirante, toujours l’une des séquences les plus iconiques du basket européen.

Bastion du basket grec, qui avait perdu de sa splendeur ces derniers temps, l’Aris Salonique retrouve de l’enthousiasme depuis cet été suite au rachat par l’entrepreneur canadien, Richard Hsiao, âgé de… 25 ans, proche de la famille Antetokounmpo.

Pour la première fois depuis qu’il en est devenu le propriétaire, Richard Hsiao assistait à un match de l’Aris au sein du Nick Galis Hall, aux côtés de Nick Galis lui-même, légende absolue de Salonique et du basket grec, Hall of Famer FIBA.

La légende Nick Galis et le nouveau propriétaire Richard Hsiao (photo : Aris BC)

Le Dieu grec n’en avait sûrement que faire mais il a assisté à une belle performance de Zacharie Perrin. Loin d’être intimidé par l’ambiance, l’ancien intérieur d’Antibes et Nancy s’est fendu de 14 points à 5/11 et 14 rebonds en 27 minutes. Son 20 d’évaluation représente la note la plus élevée parmi les deux équipes.

Zacharie PERRIN
Zacharie PERRIN
14
PTS
14
REB
0
PDE
ARI
98 76
HAM

Une performance qui vient confirmer l’excellent début de saison du Bisontin, malgré le marasme collectif autour d’Hambourg (six matchs, six défaites, 76-98 en Grèce). Malgré la mauvaise série, lui n’a pas grand chose à se reprocher, avec 14,3 points à 64%, 8,8 rebonds et 1,3 passe décisive de moyenne.

Le début de saison de Perrin, auquel il convient d’ajouter une sortie à 18 points et 8 rebonds en Coupe

Accessoirement, son double-double est aussi le premier depuis un an et demi. Sachant qu’il n’a jamais dépassé la barre des 9 rebonds avec Nancy, et atteint avec parcimonie celle des 10 points, il faut remonter jusqu’au 19 avril 2024, époque Pro B antiboise, pour trouver trace d’une telle performance (10 points et 12 rebonds à Nantes).

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
