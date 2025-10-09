Thomas Heurtel réclame une somme colossale au FC Barcelone devant la justice

Déjà largement contrariée, entre l’épisode du tarmac à Istanbul en décembre 2020 et le vrai-faux retour en début d’année, l’histoire de Thomas Heurtel et le FC Barcelone va se poursuivre devant les tribunaux.

1,6 million de dommages et intérêts réclamés

Selon les informations de la radio RAC1, confirmées par Mundo Deportivo, le meneur français a déposé plainte devant la justice espagnole à l’encontre de son ancien club. Il lui réclame 1,6 million d’euros de dommages et intérêts suite à l’échec inattendu du transfert le 3 janvier dernier, suite au veto du président Joan Laporta, alors qu’il était arrivé à l’aéroport de Barcelone, en provenance de Chine, avec toute sa famille.

Le meneur de l’ASVEL, qui devrait revenir à la fin du mois, affirme qu’il a dû repousser une offre très conséquente de Villeurbanne, déjà, suite à l’accord avec le Barça, dont la rétractation l’a laissé dans une impasse. Loin de l’EuroLeague, qu’il espérait retrouver, il s’était engagé quelques jours après avec La Corogne, lanterne rouge de Liga Endesa.

Le Barça clame que rien n’a été signé

« Je pense que le FC Barcelone s’est encore moqué de moi », enrageait-il en janvier dernier. « La première fois, c’était à Istanbul, et cette fois, c’est pire parce que ma famille est là. C’est un énorme manque de respect. »

De son côté, le Barça affirme qu’il n’existe aucun document signé entre les deux parties, rendant de fait la plainte d’Heurtel caduque.