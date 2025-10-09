Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Thomas Heurtel réclame une somme colossale au FC Barcelone devant la justice

Dix mois après l'imbroglio autour de son retour avorté à Barcelone, Thomas Heurtel a conduit son ancien club devant les tribunaux. Le meneur de l'ASVEL réclame 1,6 million d'euros au Barça.
|
00h00
Résumé
Écouter
Thomas Heurtel réclame une somme colossale au FC Barcelone devant la justice

Thomas Heurtel a joué à Barcelone entre 2017 et 2020

Crédit photo : acb Photo / V. Salgado

Déjà largement contrariée, entre l’épisode du tarmac à Istanbul en décembre 2020 et le vrai-faux retour en début d’année, l’histoire de Thomas Heurtel et le FC Barcelone va se poursuivre devant les tribunaux.

1,6 million de dommages et intérêts réclamés

Selon les informations de la radio RAC1, confirmées par Mundo Deportivo, le meneur français a déposé plainte devant la justice espagnole à l’encontre de son ancien club. Il lui réclame 1,6 million d’euros de dommages et intérêts suite à l’échec inattendu du transfert le 3 janvier dernier, suite au veto du président Joan Laporta, alors qu’il était arrivé à l’aéroport de Barcelone, en provenance de Chine, avec toute sa famille.

LIRE AUSSI

Le meneur de l’ASVEL, qui devrait revenir à la fin du mois, affirme qu’il a dû repousser une offre très conséquente de Villeurbanne, déjà, suite à l’accord avec le Barça, dont la rétractation l’a laissé dans une impasse. Loin de l’EuroLeague, qu’il espérait retrouver, il s’était engagé quelques jours après avec La Corogne, lanterne rouge de Liga Endesa.

Le Barça clame que rien n’a été signé

« Je pense que le FC Barcelone s’est encore moqué de moi », enrageait-il en janvier dernier. « La première fois, c’était à Istanbul, et cette fois, c’est pire parce que ma famille est là. C’est un énorme manque de respect. »

LIRE AUSSI

De son côté, le Barça affirme qu’il n’existe aucun document signé entre les deux parties, rendant de fait la plainte d’Heurtel caduque.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
ASVEL
ASVEL
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
magik
OUIN... OUIN... OUIN... je suis pas content... j'ai pas eu mon jouet... ouin... ouin... Baltringue jusqu'au bout lui!
Répondre
(1) J'aime
timotisane
C'est quand même pas du tout de ça dont on parle, je pense qu'on parle d'offre a plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été soit refusé (ASVEL) soit annulée suite au véto du président...
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Équipe de France
00h00Un tournoi en Espagne au menu de l’équipe de France féminine en novembre
EuroLeague
00h00Thomas Heurtel réclame une somme colossale au FC Barcelone devant la justice
EuroCup Féminine
00h00Le match de Charnay en Grèce reporté après la présentation des équipes !
Coupe de France Masculine
00h00Maxence Lemoine (La Rochelle) bat son record en pro
EuroCup
00h00Sous les yeux d’une légende, Zacharie Perrin confirme son flamboyant début de saison : premier double-double depuis 18 mois
Jeux olympiques
00h00Team USA connaît son nouveau sélectionneur pour l’horizon JO 2028 !
Betclic ELITE
00h00La JL Bourg va-t-elle retirer le maillot de Maxime Courby samedi ?
EuroCup Féminine
00h00Migna Touré remplacée par une autre Française à Brno
Basketball Champions League
00h00Yohan Choupas, le… Franco-Allemand, se distingue à Berlin
À l’étranger
00h00Ibrahima Fall Faye choisit l’Arabie Saoudite
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00LeBron James accusé de fraude par un fan trahi : il pensait vivre son dernier match… il porte plainte
NBA
00h00Victor Wembanyama dévoile son entraînement avec Hakeem Olajuwon
NBA
00h00Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland
Victor Wembanyama face à Andrew Wiggins et Miami en match de présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama égare encore beaucoup de ballons, mais San Antonio s’impose à Miami
NBA
00h00À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?
NBA
00h00Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Nikola Topic a du être opéré au niveau des testicules
NBA
00h00Opéré des testicules, Nikola Topic va manquer 4 à 6 semaines de compétition
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
NBA
00h00Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs
1 / 0