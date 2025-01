Thomas Heurtel : « Je pense que le FC Barcelone s’est moqué de moi »

Ce vendredi 3 janvier, Thomas Heurtel pensait faire son retour au FC Barcelone, quatre ans après une première aventure barcelonaise qui s’est mal terminée. À son arrivée dans la cité catalane, l’ex-international français a cependant appris que le club faisait machine arrière, par la voix de son président Joan Laporta.

Ainsi, quelques heures après le volte-face du FC Barcelone, Thomas Heurtel s’est exprimé devant la presse, accompagné de son agent, David Carro. L’Agathois a notamment donné sa version de l’histoire.

« J’étais très enthousiaste à l’idée de venir, je pense que c’était une deuxième chance pour nous deux et que j’aurais pu aider une équipe du Barça qui ne va pas bien cette année. Tout le monde était excité, moi en premier lieu, de réorienter ma carrière dans un grand club comme le Barça. J’atterris et je reçois cette nouvelle. C’est triste. »

L’ex-meneur de jeu de l’Élan Béarnais et de l’ASVEL assure avoir reçu le soutien de plusieurs membres du staff barcelonais, comme l’entraîneur Joan Peñarroya ou le manager général Juan Carlos Navarro.

« J’ai eu des conversations pour parler de l’équipe, de la façon dont j’allais m’intégrer au groupe. Joan Peñarroya était très heureux. Il me disait ce qu’il attendait de moi, me posait des questions. Nous avons parlé pendant 15 à 20 minutes. Il a terminé en disant, selon ses propres termes, que je devais arriver le plus tôt possible à Barcelone »