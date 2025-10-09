Recherche
Coupe de France masculine

Maxence Lemoine (La Rochelle) bat son record en pro

Auteur de 18 points à Challans lors du deuxième tour de la Coupe de France, l'arrière rochelais Maxence Lemoine a établi son nouveau record sur la scène professionnelle.
|
00h00
Maxence Lemoine (La Rochelle) bat son record en pro

Maxence Lemoine, auteur de 18 points en Coupe à Challans

Crédit photo : FIBA

En toute transparence, sachant que Maxence Lemoine partait d’une performance de référence à 10 points avec la SIG Strasbourg, on se doutait bien qu’il allait régulièrement battre son record en ÉLITE 2. Dans le cas contraire, cela aurait été inquiétant…

Il n’y a pas eu à attendre longtemps. L’arrière prêté à La Rochelle par la SIG l’a fait dès son premier match dans l’antichambre, inscrivant 16 points à Rouen le 19 septembre.

LIRE AUSSI

Il y eut depuis des soirées plus discrètes, comme le week-end dernier avec seulement 3 unités lors du festival contre Blois, mais Maxence Lemoine a refait parler la poudre mardi en Coupe de France à Challans (98-78).

Dans son style caractéristique, toujours aussi similaire à celui de son modèle d’Élie Okobo, le vice-champion d’Europe juniors a assuré 18 points à 5/7 (dont 3/5 à 3-points), 2 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 0 balle perdue pour 22 d’évaluation en seulement 16 minutes. Son nouveau match référence en pro… avant le suivant ?

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
