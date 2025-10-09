Recherche
Équipe de France

Un tournoi en Espagne au menu de l’équipe de France féminine en novembre

Pas de matchs de qualification pour les Bleues en novembre, mais un tournoi en Andalousie ! Après son échec à l'EuroBasket, l'équipe de France renouera avec le terrain lors de deux matchs amicaux contre l'Italie et l'Espagne.
00h00
Marième Badiane et les Bleues vont retrouver l’Espagne, ainsi que l’Italie, lors d’un tournoi en Andalousie dans un mois

Crédit photo : FIBA

Un peu moins de cinq mois après leur crève-cœur athénien, les Bleues vont retrouver leurs bourreaux de l’Euro en Andalousie à la mi-novembre.

Traditionnellement réservée aux qualifications, cette fenêtre internationale, fait inédit, ne comportera aucun match officiel. Mais l’équipe de France ne restera pas inactive puisqu’elle prendra part à un tournoi en Espagne, à La Línea de la Concepción, une commune frontalière de Gibraltar.

L’Italie et l’Espagne au menu

Les joueuses de Jean-Aimé Toupane, confirmé à son poste, devront composer avec un plateau relevé puisqu’elles croiseront successivement l’Italie et l’Espagne, les deux équipes qui les ont empêchées de prendre place sur le podium de l’EuroBasket en juin dernier (défaite 64-65 contre la Roja en demi-finale puis 54-69 face à la Squadra Azzurra lors de la petite finale).

Avec qui ?

Reste à voir quelles joueuses seront présentes au bord de la Méditerannée. Ce sera forcément sans Marine Fauthoux, qui se remet de sa grave blessure au genou. Peut-être également sans Gabby WilliamsMarine Johannès et Dominique Malonga qui ont choisi de couper après leur été en WNBA, et qui ne sont pas encore revenues en Europe.

Quoiqu’il en soit, ces deux belles oppositions permettront toutefois de prendre de l’avance sur leur préparation de la Coupe du Monde 2026 et seront peut-être l’occasion d’une large revue d’effectif, tant les opportunités pour le faire seront réduites par ailleurs. Histoire, aussi, d’aborder, au mieux, la grande échéance villeurbannaise du mois de mars avec ce tournoi de qualification censé leur délivrer un billet pour Berlin. Même si, d’ici là, il faudra se replonger dans quelques mauvais souvenirs athéniens…

Le programme du tournoi à La Línea :

  • Vendredi 14 novembre : Espagne – Italie à 18h45
  • Samedi 15 novembre : France – Italie à 19h30
  • Dimanche 16 novembre : Espagne – France à 17h
Alexandre Lacoste
