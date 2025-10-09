Un tournoi en Espagne au menu de l’équipe de France féminine en novembre

Un peu moins de cinq mois après leur crève-cœur athénien, les Bleues vont retrouver leurs bourreaux de l’Euro en Andalousie à la mi-novembre.

Traditionnellement réservée aux qualifications, cette fenêtre internationale, fait inédit, ne comportera aucun match officiel. Mais l’équipe de France ne restera pas inactive puisqu’elle prendra part à un tournoi en Espagne, à La Línea de la Concepción, une commune frontalière de Gibraltar.

L’Italie et l’Espagne au menu

Les joueuses de Jean-Aimé Toupane, confirmé à son poste, devront composer avec un plateau relevé puisqu’elles croiseront successivement l’Italie et l’Espagne, les deux équipes qui les ont empêchées de prendre place sur le podium de l’EuroBasket en juin dernier (défaite 64-65 contre la Roja en demi-finale puis 54-69 face à la Squadra Azzurra lors de la petite finale).

La cuenta atrás ha empezado‼ #LaFamilia disputará el 𝙏𝙤𝙧𝙣𝙚𝙤 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙇𝙖 𝙇í𝙣𝙚𝙖 😊 Dos partidos de máximo nivel, 𝐂𝐋𝐀𝐕𝐄𝐒 en la preparación para el PreMundial 💪 🇪🇸 🆚 🇮🇹

📆 14 de noviembre 🇪🇸 🆚 🇫🇷

📆 16 de noviembre 🎟 Entradas… pic.twitter.com/3K45zn8hnF — Baloncesto España (@BaloncestoESP) October 9, 2025

Avec qui ?

Reste à voir quelles joueuses seront présentes au bord de la Méditerannée. Ce sera forcément sans Marine Fauthoux, qui se remet de sa grave blessure au genou. Peut-être également sans Gabby Williams, Marine Johannès et Dominique Malonga qui ont choisi de couper après leur été en WNBA, et qui ne sont pas encore revenues en Europe.

Quoiqu’il en soit, ces deux belles oppositions permettront toutefois de prendre de l’avance sur leur préparation de la Coupe du Monde 2026 et seront peut-être l’occasion d’une large revue d’effectif, tant les opportunités pour le faire seront réduites par ailleurs. Histoire, aussi, d’aborder, au mieux, la grande échéance villeurbannaise du mois de mars avec ce tournoi de qualification censé leur délivrer un billet pour Berlin. Même si, d’ici là, il faudra se replonger dans quelques mauvais souvenirs athéniens…

Le programme du tournoi à La Línea :