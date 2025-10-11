Disparition de Tony Parker Senior : Jean Degros se souvient de son passage marquant à Denain

Installé en France depuis les années 1980, Tony Parker Senior, père de l’ancienne star NBA Tony Parker, s’est éteint ce dimanche à l’âge de 70 ans. Arrivé à Denain en 1982, il y avait marqué bien plus que le parquet : les cœurs. Ses anciens coéquipiers et amis se souviennent d’un homme élégant, bienveillant et profondément attaché au Nord, où il revenait régulièrement retrouver « sa famille de basket ».

Un joueur marquant et un homme de cœur

C’est Jean Degros, légende du basket denaisien, qui avait repéré Tony Parker Senior au début des années 80 lors d’un tournoi en Belgique. « Il était en balance avec d’autres, mais il a mis plus de quarante points lors d’un match test, je savais que c’était lui qu’il nous fallait », se souvient Degros dans La Voix du Nord.

De 1982 à 1984, Parker Senior a porté les couleurs de Denain, découvrant la France et y tissant des liens qui ne se sont jamais défaits. « Ce n’est pas mon fils, pas mon frère, mais quelqu’un de ma famille », confie Degros, ému.

Les deux hommes ne se sont jamais perdus de vue. Encore au printemps dernier, Tony Parker Senior était de passage dans le Nord, entouré de ses anciens coéquipiers pour une grande réunion d’amitié. « On était 35, c’était un grand moment. Je me dis qu’on a bien fait de faire cette journée », conclut Degros.

« Toujours la classe et la bienveillance »

Parmi ceux qu’il a inspirés, Christophe Vitoux, actuel manager général de l’ESBVA-LM, garde un souvenir ému de celui qu’il considérait comme une idole d’enfance. « C’était lui qui m’a fait aimer le basket. Il avait toujours la classe, un costume tiré à quatre épingles, et de la considération pour tout le monde », raconte-t-il.

La relation s’est prolongée bien au-delà du sport. « J’ai perdu quelqu’un de ma famille, il devait venir chez moi la semaine prochaine pour huit jours », confie Vitoux, bouleversé.

« Pour moi, il est comme un frère »

Michel Berger, autre figure du basket nordiste, se souvient d’un ami avec lequel il a partagé bien des moments. « On a fait les 400 coups ensemble. Pour moi, il est comme un frère », dit-il. « Son fils me l’a encore dit quand il m’a appelé pour m’annoncer la nouvelle : il nous aimait bien. »

Tony Parker Senior laisse derrière lui le souvenir d’un joueur talentueux, mais surtout d’un homme profondément humain, fidèle à ses amis du Nord. Un Américain devenu, à sa manière, une légende denaisienne.