Deux nouveaux joueurs qualifiés pour la 3e journée de Betclic ELITE

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a officialisé ce vendredi 10 octobre deux nouvelles qualifications avant le début de la 3e journée de Betclic ELITE. L’ASVEL et Cholet Basket ont tous deux enregistré un renfort médical : Mehdy Ngouama, passé récemment par Gran Canaria, rejoint le club villeurbannais, tandis qu’Isaiah Miles, bien connu du championnat français, retrouve Cholet Basket pour une pige temporaire.

Ngouama, un retour express en Betclic ELITE avec l’ASVEL

Le meneur-arrière français Mehdy Ngouama (1,88 m, 30 ans) s’est engagé comme remplaçant médical de Shaquille Harrison jusqu’au 5 novembre 2025. Le joueur originaire du Blanc-Mesnil, vainqueur de l’EuroCup et de la Leaders Cup en 2024, revient en Betclic ELITE après avoir évolué successivement à Nanterre, au Portel, Gravelines-Dunkerque, Paris, Bourg-en-Bresse et Le Mans et plus récemment à Gran Canaria.

Déjà aperçu en EuroLeague à Madrid jeudi soir (12 points à 5/13 aux tirs, 2 rebonds et 3 passes décisives en moins de 20 minutes), Ngouama apportera son énergie, sa défense et sa capacité à créer en sortie de banc à l’effectif de Pierric Poupet, son ancien coéquipier à Denain. Il débutera face à son ancien club du Mans ce samedi soir à 20h30.

Isaiah Miles de retour à Cholet Basket

Du côté de Cholet, l’Américain Isaiah Miles (2,03 m, 31 ans) a été recruté comme remplaçant médical de Keshawn Justice, blessé, jusqu’au 20 novembre 2025. L’ailier-fort passé par la Saint Joseph’s University connaît bien le club des Mauges : il y avait déjà évolué en 2019-2020.

Passé depuis par la Turquie, la Grèce et Israël (Hapoel Tel-Aviv, Maccabi Ramat Gan…), Miles revient en France avec une solide expérience européenne et une réputation de shooteur fiable. Son arrivée doit permettre à Fabrice Lefrançois de maintenir un haut niveau de performance sur le poste 4 contre Dijon et ensuite.

#BetclicELITE : 3ème Journée Objectif rester invaincus en championnat à Dijon ! 😤 📆 Samedi 11 octobre

⏰ 18h30

🏟️ Palais des Sports de Dijon 📺 Un match à suivre sur DAZN France

🔗 https://t.co/dNCHVj466N

📽️ Retransmission à L’Autre Usine#JDACB #CBFAMILY @Betclic_ELITE pic.twitter.com/OcFVSvWrYT — Cholet Basket (@CB_officiel) October 10, 2025

Deux renforts avant une 3e journée très attendue

Ces deux arrivées tombent à point nommé avant un week-end chargé en Betclic ELITE, qui a commencé par le duel entre Nanterre et Limoges (91-89) ce vendredi soir. L’ASVEL comme Cholet espèrent capitaliser sur ces nouvelles forces vives pour lancer pleinement leur saison.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball