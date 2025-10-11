Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Deux nouveaux joueurs qualifiés pour la 3e journée de Betclic ELITE

Betclic ELITE - La LNB a validé ce vendredi la qualification de deux remplaçants médicaux pour la 3e journée de Betclic ELITE : le meneur français Mehdy Ngouama rejoint l’ASVEL, tandis qu’Isaiah Miles renforce Cholet Basket.
|
00h00
Résumé
Écouter
Deux nouveaux joueurs qualifiés pour la 3e journée de Betclic ELITE

Mehdy Ngouama va faire ses débuts avec l’ASVEL en Betclic ELITE ce samedi face au Mans

Crédit photo : Infinity Nine Media / Ilan Allouche

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a officialisé ce vendredi 10 octobre deux nouvelles qualifications avant le début de la 3e journée de Betclic ELITE. L’ASVEL et Cholet Basket ont tous deux enregistré un renfort médical : Mehdy Ngouama, passé récemment par Gran Canaria, rejoint le club villeurbannais, tandis qu’Isaiah Miles, bien connu du championnat français, retrouve Cholet Basket pour une pige temporaire.

Ngouama, un retour express en Betclic ELITE avec l’ASVEL

Le meneur-arrière français Mehdy Ngouama (1,88 m, 30 ans) s’est engagé comme remplaçant médical de Shaquille Harrison jusqu’au 5 novembre 2025. Le joueur originaire du Blanc-Mesnil, vainqueur de l’EuroCup et de la Leaders Cup en 2024, revient en Betclic ELITE après avoir évolué successivement à Nanterre, au Portel, Gravelines-Dunkerque, Paris, Bourg-en-Bresse et Le Mans et plus récemment à Gran Canaria.

LIRE AUSSI

Déjà aperçu en EuroLeague à Madrid jeudi soir (12 points à 5/13 aux tirs, 2 rebonds et 3 passes décisives en moins de 20 minutes), Ngouama apportera son énergie, sa défense et sa capacité à créer en sortie de banc à l’effectif de Pierric Poupet, son ancien coéquipier à Denain. Il débutera face à son ancien club du Mans ce samedi soir à 20h30.

Isaiah Miles de retour à Cholet Basket

Du côté de Cholet, l’Américain Isaiah Miles (2,03 m, 31 ans) a été recruté comme remplaçant médical de Keshawn Justice, blessé, jusqu’au 20 novembre 2025. L’ailier-fort passé par la Saint Joseph’s University connaît bien le club des Mauges : il y avait déjà évolué en 2019-2020.

LIRE AUSSI

Passé depuis par la Turquie, la Grèce et Israël (Hapoel Tel-Aviv, Maccabi Ramat Gan…), Miles revient en France avec une solide expérience européenne et une réputation de shooteur fiable. Son arrivée doit permettre à Fabrice Lefrançois de maintenir un haut niveau de performance sur le poste 4 contre Dijon et ensuite.

Deux renforts avant une 3e journée très attendue

Ces deux arrivées tombent à point nommé avant un week-end chargé en Betclic ELITE, qui a commencé par le duel entre Nanterre et Limoges (91-89) ce vendredi soir. L’ASVEL comme Cholet espèrent capitaliser sur ces nouvelles forces vives pour lancer pleinement leur saison.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

Betclic ELITE – Journée 3
10/10/2025
JSF Nanterre
91 89
CSP Limoges
11/10/2025
JLB Bourg-en-Bresse
LEP Le Portel
CHA Chalon
SQB Saint-Quentin
BOU Boulazac
NAN Nancy
JDA Dijon
CHO Cholet
ASV ASVEL
MSB Le Mans
12/10/2025
BCM Gravelines
SIG Strasbourg
PAR Paris Basketball
ASM Monaco
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Cholet
Cholet
Suivre
ASVEL
ASVEL
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nolan Traoré a été titularisé contre Phoenix, il a montré ses qualités mais aussi ses défauts actuels
NBA
00h00Nolan Traoré titulaire pour la première fois avec Brooklyn, mais en difficulté face aux Suns
Victor Wembanyama a dominé les débats contre Utah ce vendredi en présaison NBA
NBA
00h0022 points en 16 minutes : Victor Wembanyama monte en puissance en présaison
Mehdy Ngouama va faire ses débuts avec l'ASVEL en Betclic ELITE ce samedi face au Mans
Betclic ELITE
00h00Deux nouveaux joueurs qualifiés pour la 3e journée de Betclic ELITE
Tony Parker Senior lors d'un entre-deux à Denain
France
00h00Disparition de Tony Parker Senior : Jean Degros se souvient de son passage marquant à Denain
Jamuni McNeace avant de se blesser lors de Badalone - Cholet
Betclic ELITE
00h00Cholet Basket : plus de peur que de mal pour McNeace, Miles prêt pour Dijon
ELITE 2
00h00« Tu nous as pris pour le Real Madrid ou quoi ?! » : comment le HTV a réussi à signer… John Roberson !
Mike Joseph est incarcéré près de Toulouse, en attendant son procès
NM1
00h00Ce que l’on sait sur l’arrestation de Mike Joseph, le pivot de Tarbes-Lourdes incarcéré pour trafic présumé de cocaïne
La Boulangère Wonderligue
00h00Les promues toulousaines font bonne impression mais s’inclinent chez l’ASVEL
ELITE 2
00h00Roanne et Blois redémarrent une dynamique, Évreux relève la tête contre Denain, Challans bloque toujours
Betclic ELITE
00h00Nanterre s’en sort de justesse contre un Limoges CSP qui a désactivé le mode « grand seigneurs »
1 / 0
Livenews NBA
Nolan Traoré a été titularisé contre Phoenix, il a montré ses qualités mais aussi ses défauts actuels
NBA
00h00Nolan Traoré titulaire pour la première fois avec Brooklyn, mais en difficulté face aux Suns
Victor Wembanyama a dominé les débats contre Utah ce vendredi en présaison NBA
NBA
00h0022 points en 16 minutes : Victor Wembanyama monte en puissance en présaison
NBA
00h00« Je veux être dans une équipe qui me donne une chance de gagner » : Giannis menace-t-il les Bucks ?
NBA
00h00NBA : Paul Pierce endormi dans sa voiture sur l’autoroute, une enquête ouverte pour conduite en état d’ivresse
Moussa Diabaté a inscrit 14 points contre le champion NBA en titre, Oklahoma City, en présaison
NBA
00h00Moussa Diabaté brille, Tidjane Salaün peine encore, Killian Hayes croise Noa Essengue
Rudy Gobert en défense sur son ancien coéquipier Karl-Anthony Towns lors de New York - Minnesota
NBA
00h00Cinq Français sur le parquet lors de la victoire new-yorkaise contre Minnesota
NBA
00h00LeBron James accusé de fraude par un fan trahi : il pensait vivre son dernier match… il porte plainte
NBA
00h00Victor Wembanyama dévoile son entraînement avec Hakeem Olajuwon
NBA
00h00Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland
Victor Wembanyama face à Andrew Wiggins et Miami en match de présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama égare encore beaucoup de ballons, mais San Antonio s’impose à Miami
1 / 0