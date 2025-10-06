Recherche
Betclic Élite

C’est officiel : Mehdy Ngouama rejoint l’ASVEL comme remplaçant médical

Betclic ELITE - Pour compenser la blessure de Shaquille Harrison, l’ASVEL a officialisé ce lundi l’arrivée de Mehdy Ngouama en tant que pigiste médical. Le meneur de 30 ans, finaliste du championnat avec Paris en 2024, va découvrir l’EuroLeague sous les couleurs villeurbannaises.
|
00h00
Résumé
Écouter
C’est officiel : Mehdy Ngouama rejoint l’ASVEL comme remplaçant médical

Mehdy Ngouama est officiellement un nouveau joueur de l’ASVEL

Crédit photo : Jacques Cormarèche

L’ASVEL tient son renfort sur les lignes arrières. Comme annoncé, le club de Villeurbanne a officialisé ce lundi la signature de Mehdy Ngouama (1,88 m, 30 ans) en tant que remplaçant médical, afin de pallier l’absence sur blessure de Shaquille Harrison. L’ancien Parisien, arrivé dans le Rhône dans la matinée, va ainsi connaître la première expérience de sa carrière en EuroLeague.

Une première aventure en EuroLeague pour Mehdy Ngouama

Vainqueur de l’EuroCup 2024 avec le Paris Basketball, Mehdy Ngouama a vécu une saison 2024-2025 mouvementée, entre Bourg-en-Bresse, Le Mans et Gran Canaria – avec lequel il a disputé une deuxième finale d’EuroCup de suite. Joueur explosif et athlétique, il s’est forgé une solide réputation dans le championnat de France, où il a souvent su dynamiser le jeu de ses équipes.

Cette opportunité à l’ASVEL marque un nouveau tournant pour le meneur francilien, qui aura l’occasion de se mesurer au plus haut niveau européen.

Des retrouvailles avec Pierric Poupet

Sous les ordres de Pierric Poupet, son ancien coéquipier à Denain (avec qui il a remporté la Leaders Cup Pro B en 2018), Ngouama retrouve un visage familier. Cette connexion pourrait faciliter son intégration dans un collectif encore en construction et éprouvé par les blessures.

Avec son énergie, son intensité défensive et sa capacité à créer en transition, il pourrait rapidement s’imposer comme un élément clé dans la rotation villeurbannaise, en Betclic ÉLITE comme en EuroLeague.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
