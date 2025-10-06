Recherche
ELITE 2

Blessé, Lucas Beaufort va manquer ses retrouvailles avec Limoges

Coupe de France - Blessé au mollet, Lucas Beaufort manquera le 1/32e de finale de Coupe de France contre le Limoges CSP ce mardi 7 octobre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Blessé, Lucas Beaufort va manquer ses retrouvailles avec Limoges

Lucas Beaufort va manquer le match entre le SCABB et le Limoges CSP

Touché vendredi soir face à Aix-Maurienne, l’arrière du SCABB Lucas Beaufort (1,96 m, 23 ans) ne pourra pas affronter son ancien club de Limoges, qu’il avait quitté cet été pour retrouver un rôle majeur en Élite 2.

Un coup d’arrêt pour Lucas Beaufort

Arrivé au SCABB à l’intersaison après deux saisons au Limoges CSP, Lucas Beaufort réalisait un début d’exercice intéressant sur le plan statistique : 10,3 points, 2,5 rebonds et 5,3 passes décisives en 30 minutes de moyenne sur quatre rencontres.

Mais malgré son apport, l’équipe de Guillaume Quintard peine à décoller (une victoire pour trois défaites), et l’Alsacien connaît aussi un début de saison mitigé dans l’adresse extérieure (17,9 % à 3-points).

Des retrouvailles reportées

Le tirage de la Coupe de France avait tout d’un joli clin d’œil : SCABB – Limoges, soit le retour de Beaufort face à son ancien public. Mais la blessure au mollet contractée face à Aix-Maurienne a mis fin à ce scénario. Le staff du SCABB a confirmé son forfait pour la réception du CSP ce mardi 7 octobre.

Cet arrière polyvalent en partie formé à la SIG Strasbourg va désormais se concentrer sur sa récupération, avec pour objectif de revenir rapidement en championnat afin d’aider Saint-Chamond à lancer sa saison.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
