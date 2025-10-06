Blessé, Lucas Beaufort va manquer ses retrouvailles avec Limoges

Touché vendredi soir face à Aix-Maurienne, l’arrière du SCABB Lucas Beaufort (1,96 m, 23 ans) ne pourra pas affronter son ancien club de Limoges, qu’il avait quitté cet été pour retrouver un rôle majeur en Élite 2.

Un coup d’arrêt pour Lucas Beaufort

Arrivé au SCABB à l’intersaison après deux saisons au Limoges CSP, Lucas Beaufort réalisait un début d’exercice intéressant sur le plan statistique : 10,3 points, 2,5 rebonds et 5,3 passes décisives en 30 minutes de moyenne sur quatre rencontres.

Mais malgré son apport, l’équipe de Guillaume Quintard peine à décoller (une victoire pour trois défaites), et l’Alsacien connaît aussi un début de saison mitigé dans l’adresse extérieure (17,9 % à 3-points).

Des retrouvailles reportées

Le tirage de la Coupe de France avait tout d’un joli clin d’œil : SCABB – Limoges, soit le retour de Beaufort face à son ancien public. Mais la blessure au mollet contractée face à Aix-Maurienne a mis fin à ce scénario. Le staff du SCABB a confirmé son forfait pour la réception du CSP ce mardi 7 octobre.

Touché au mollet vendredi contre Aix-Maurienne, Lucas sera absent du groupe demain lors de la réception de Limoges en Coupe de France. ❌ pic.twitter.com/ohEZ7G73Uz — SCABB I Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (@scabbasket) October 6, 2025

Cet arrière polyvalent en partie formé à la SIG Strasbourg va désormais se concentrer sur sa récupération, avec pour objectif de revenir rapidement en championnat afin d’aider Saint-Chamond à lancer sa saison.