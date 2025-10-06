Le coup de gueule de Stéphane Eberlin après la défaite de Caen à Évreux : « Il faut qu’on soit beaucoup plus méchants »

Le Caen Basket Calvados a connu une nouvelle désillusion vendredi soir sur le parquet de l’ALM Évreux (79-76). Dominés dans l’envie et dans le combat, les Caennais ont subi la loi d’une équipe pourtant encore sans victoire cette saison et privée de deux éléments majeurs (Kovac et Angloma). Un revers qui a profondément agacé Stéphane Eberlin, qui n’a pas mâché ses mots au moment d’analyser la prestation de ses hommes.

« On n’est pas dans la dureté, pas dans l’intensité »

Le coach alsacien n’a pas cherché d’excuses. Pour lui, la défaite d’Évreux résulte avant tout d’un manque criant d’engagement collectif :

« Il y avait une équipe qui avait plus d’envie que l’autre, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? C’est dramatique. On n’a pas le droit. À un moment donné, il faut se regarder dans une glace et sortir de notre léthargie », a pesté l’Alsacien dans les colonnes de Ouest-France. Déjà frustré par les prestations contre Tours et Vichy, il regrette une attitude trop « gentille » de son équipe. « On prend 26 points dans le premier quart-temps, on n’est pas dans la dureté, pas dans l’intensité. On n’est pas des tueurs. Vouloir produire du beau basket, c’est bien, mais il y a d’abord une notion de combat à avoir. »

Un avertissement clair pour la suite

Le technicien alsacien n’a pas seulement pointé le manque d’intensité, mais aussi un certain relâchement mental :

« Quand en face de toi, tu as un mec qui commence à être chaud (Maxime Galin a fini à 7/10 à 3-points), il faut montrer les crocs. Nous, on lui a laissé des tirs ouverts. Jamais on ne montre les crocs. À chaque fois, il y a un mec qui réalise le match de la saison contre nous. On l’accepte. »

Lucide, Stéphane Eberlin assume la responsabilité collective de ce début de saison décevant :

« On est tous responsables, tous dans le même bateau. Jusque-là, on ne répond pas aux attentes. Il n’y a pas d’engagement sur le terrain. Il va falloir qu’on change le discours. »

Un électrochoc attendu avant la suite du championnat

Avec deux défaites consécutives et des prestations en demi-teinte, le Caen Basket Calvados traverse un début de saison poussif avec une treizième place au classement (une victoire et deux défaites). La réaction attendue par son coach passera avant tout par un sursaut d’orgueil collectif. Les Normands devront rapidement retrouver leurs standards de combativité s’ils veulent encore prétendre aux playoffs d’Élite 2. Prochain rendez-vous en championnat pour le 10 octobre avec la réception de Roanne au Palais des Sports de Caen la mer pour la cinquieme journée d’Elite 2.