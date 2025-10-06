Francesco Tabellini veut prouver qu’il mérite sa place au Paris Basketball

Après la saison historique 2024-2025 de Paris Basketball – sacré champion de France et vainqueur de la Coupe de France – un nouveau chapitre s’ouvre pour le club de la capitale.

Parti en NBA, Tiago Splitter a laissé sa place sur le banc à Francesco Tabellini, un coach italien de 42 ans venu de République tchèque. Avant le déplacement au Mans ce lundi soir lors de la deuxième journée de Betclic Elite, le technicien transalpin s’est confié à Ouest-France sur son arrivée, son parcours et ses ambitions : « Mon but aujourd’hui, c’est de prouver que je mérite d’être à ce niveau. »

Un parcours atypique, une ascension express

Avant de débarquer dans la capitale française, Francesco Tabellini a connu une progression singulière et même un parcours atypique. Ancien enseignant au lycée (italien, latin et grec) ainsi que professeur de soutien pour des élèves en situation de handicap, il a donné des cours et entraîné des jeunes au sein d’une académie à Bologne pendant plusieurs années avant de devenir assistant coach à Trévise. Après huit ans d’attente à Trévise, il a choisi de relancer sa carrière en République tchèque, où il a dirigé l’USK Prague l’équipe au plus petit budget du championnat en 2022-2023 avant de rejoindre Nymburk (2024-2026) le poids lourd du basket tchèque multi-champions.

« J’avais près de quarante ans quand je suis arrivé à Prague, explique-t-il. Rien n’a changé dans mon approche : créer des connexions humaines, être professionnel. C’est du basket, ce sont des êtres humains qui jouent au basket ».

Cette philosophie, centrée sur le lien humain, fait écho à la culture que le Paris Basketball cherche à installer depuis sa création.

Un mariage naturel avec la vision parisienne

Séduit depuis longtemps par le jeu offensif du club, Tabellini n’a pas hésité une seconde quand l’opportunité s’est présentée.

« Paris était mon équipe préférée de l’EuroLeague, à cause de son style. J’ai toujours aimé le basket rapide, et c’était celle qui jouait le basket le plus rapide de la compétition. Nous voyons le basket de la même manière, avec la direction. Nous sommes sur la même longueur d’onde sur beaucoup de sujets : le recrutement, les entraînements, le style de jeu. », confie-t-il.

Une déclaration qui résume sa vision : un basket moderne, rythmé et collectif.

Humilité et ambition pour un nouveau défi

Malgré l’euphorie du titre et la pression d’une première saison d’EuroLeague, l’entraîneur parisien reste parfaitement lucide. « Je suis un nouveau venu, à la fois en EuroLeague et dans le championnat de France. Mon objectif, c’est de prouver que nous sommes une bonne équipe et que je mérite l’opportunité qui m’a été donnée », affirme-t-il.

Le ton est donné : Paris veut continuer à séduire, sans renier son identité. Et son nouveau coach compte bien y contribuer à sa manière et dès ce soir sur le parquet d’Antares pour défier l’outsider Le Mans pour clôturer cette deuxième journée de championnat. Parisiens et Manceaux sont à une victoire chacun en ce début de saison de Betclic Elite 2025/2026.