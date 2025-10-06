L’ASVEL privée d’un joueur clé pour un mois !

L’ASVEL n’aura pas attendu longtemps avant de voir les pépins physiques s’accumuler. Déjà privée de Thomas Heurtel, la formation villeurbannaise doit aussi composer sans Shaquille Harrison (1,93 m, 32 ans). L’arrière/meneur américain, touché à la cuisse vendredi dernier contre Vitoria, sera absent au moins jusqu’en novembre indique Le Progrès. Une mauvaise nouvelle pour Pierric Poupet, alors que la saison vient à peine de commencer.

Un début de saison stoppé net pour Harrison

Auteur d’un excellent début d’exercice dans la lignée de ses playoffs impressionnants (13,3 points et 2,4 passes décisives pour 14,6 d’évaluation), Shaquille Harrison s’était rapidement imposé comme le moteur défensif et athlétique de l’ASVEL. Vendredi à l’Arena de Décines, face à Vitoria, il avait encore signé 7 points, 3 rebonds et 10 d’évaluation en seulement 15 minutes avant de quitter le parquet, victime d’une lésion musculaire aux ischios-jambiers.

Ce contretemps tombe mal pour le joueur, qui fêtait ses 32 ans ce dimanche 6 octobre, et pour un club déjà amoindri sur les lignes arrière.

Ngouama en renfort, Poupet contraint de bricoler

Pour pallier cette absence et celle d’Heurtel, l’ASVEL a rapidement fait appel à Mehdy Ngouama (1,88 m, 30 ans), arrivé pour une pige médicale. Le Parisien, passé par Bourg, Le Mans et Gran Canaria en 2024-2025, découvrira ainsi l’EuroLeague. Ce renfort sera bienvenu pour un groupe qui manque de rotation à l’arrière.

Pierric Poupet devra désormais composer sans trois de ses arrières principaux – Harrison, Heurtel et De Colo – au moment d’enchaîner un calendrier dense. L’ASVEL se déplacera jeudi sur le parquet du Real Madrid (où Théo Maledon est également blessé), avant de retrouver la Betclic ELITE samedi face au Mans à l’Astroballe.

Un mois à tenir sans son leader défensif

Élu à deux reprises défenseur de l’année en G-League, Shaquille Harrison avait disputé 74 des 75 matchs de la saison 2024-2025, incarnant la fiabilité du groupe rhodanien. Son absence, estimée à une dizaine de rencontres, sera un vrai test pour la profondeur et la résilience de l’équipe.