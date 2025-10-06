Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

L’ASVEL privée d’un joueur clé pour un mois !

Betclic ELITE - Touché à la cuisse face à Vitoria, Shaquille Harrison va manquer au moins un mois de compétition. L’arrière américain de l’ASVEL, pilier du collectif villeurbannais, laisse un grand vide dans les plans de Pierric Poupet.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ASVEL privée d’un joueur clé pour un mois !

Shaquille Harrison est arrêté pour un mois l’ASVEL perd son défenseur d’élite

Crédit photo : Infinity Nine Media

L’ASVEL n’aura pas attendu longtemps avant de voir les pépins physiques s’accumuler. Déjà privée de Thomas Heurtel, la formation villeurbannaise doit aussi composer sans Shaquille Harrison (1,93 m, 32 ans). L’arrière/meneur américain, touché à la cuisse vendredi dernier contre Vitoria, sera absent au moins jusqu’en novembre indique Le Progrès. Une mauvaise nouvelle pour Pierric Poupet, alors que la saison vient à peine de commencer.

Un début de saison stoppé net pour Harrison

Auteur d’un excellent début d’exercice dans la lignée de ses playoffs impressionnants (13,3 points et 2,4 passes décisives pour 14,6 d’évaluation), Shaquille Harrison s’était rapidement imposé comme le moteur défensif et athlétique de l’ASVEL. Vendredi à l’Arena de Décines, face à Vitoria, il avait encore signé 7 points, 3 rebonds et 10 d’évaluation en seulement 15 minutes avant de quitter le parquet, victime d’une lésion musculaire aux ischios-jambiers.

Ce contretemps tombe mal pour le joueur, qui fêtait ses 32 ans ce dimanche 6 octobre, et pour un club déjà amoindri sur les lignes arrière.

Ngouama en renfort, Poupet contraint de bricoler

Pour pallier cette absence et celle d’Heurtel, l’ASVEL a rapidement fait appel à Mehdy Ngouama (1,88 m, 30 ans), arrivé pour une pige médicale. Le Parisien, passé par Bourg, Le Mans et Gran Canaria en 2024-2025, découvrira ainsi l’EuroLeague. Ce renfort sera bienvenu pour un groupe qui manque de rotation à l’arrière.

LIRE AUSSI

Pierric Poupet devra désormais composer sans trois de ses arrières principaux – Harrison, Heurtel et De Colo – au moment d’enchaîner un calendrier dense. L’ASVEL se déplacera jeudi sur le parquet du Real Madrid (où Théo Maledon est également blessé), avant de retrouver la Betclic ELITE samedi face au Mans à l’Astroballe.

Un mois à tenir sans son leader défensif

Élu à deux reprises défenseur de l’année en G-League, Shaquille Harrison avait disputé 74 des 75 matchs de la saison 2024-2025, incarnant la fiabilité du groupe rhodanien. Son absence, estimée à une dizaine de rencontres, sera un vrai test pour la profondeur et la résilience de l’équipe.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
ASVEL
ASVEL
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Shaquille Harrison est arrêté pour un mois l'ASVEL perd son défenseur d'élite
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL privée d’un joueur clé pour un mois !
Lattes-Montpellier a battu Villeneuve d'Ascq à l'Arena
La Boulangère Wonderligue
00h00Lattes-Montpellier frôle le record d’affluence lors de sa victoire contre Villeneuve-d’Ascq à l’Arena
Amine Noua est toujours sur le marché des transferts
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
Le Mans retouve Paris ce soir à Antarès, 16 jours après la demi-finale de SuperCoupe
Betclic ELITE
00h00Le Mans veut confirmer face au Paris Basketball, déjà lancé dans le rythme de l’EuroLeague
EuroLeague
00h00Sylvain Francisco, 1,85 m, et meilleur… contreur de l’EuroLeague !
Betclic ELITE
00h00Dario Gjergja n’est plus le sélectionneur de la Belgique : Limoges comme unique mission
ELITE 2
00h00Trois blessés pour Nantes à Challans, Kyle Riddley sérieusement touché, Rémy Valin en colère
Liga Endesa
00h00Alexandre Chassang et Gérone se séparent
À l’étranger
00h00Cornelie, Kamagate, Dessert, Cordinier, Besson, Cazalon : les Français à la fête en Turquie !
Betclic ELITE
00h00Lucas Boucaud (Saint-Quentin) de nouveau victime d’une hernie discale
1 / 0
Livenews NBA
Joel Embiid pose avec le maillot des Sixers
NBA
00h00Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l’ère Allen Iverson pour 2025-2026
Bronny James galère avec son tir en présaison
NBA
00h00Bronny James souffre en présaison avec les Lakers malgré ses baskets en or
Victor Wembanyama a affiché un gros niveau de forme lors d'un match d'entraînement ouvert au public
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence
Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se montrer
NBA
00h00Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün
NBA
00h00Les Bulls vont être patients avec Noa Essengue : « Il doit s’étoffer, améliorer sa défense et son shoot »
NBA
00h00Joan Beringer monte en puissance avec Minnesota, Nolan Traoré et Noah Penda se montrent en présaison NBA
NBA
00h00Seth Curry rejoint Stephen aux Warriors : « J’ai essayé de lui acheter son numéro 30 »
NBA
00h00Nikola Jokic veut rester à Denver à vie : « Mon plan est d’être un Nugget pour toujours »
Noah Penda a démarré son aventure à Orlando
NBA
00h00« J’apprécie beaucoup ce que je vois » : Noah Penda impressionne au camp d’entraînement du Magic
Un maillot de Kobe Bryant s'est vendu pour près d'un million de dollars !
NBA
00h00Le premier maillot numéro 24 de Kobe Bryant vendu pour 889 000 dollars
1 / 0