LBWL

Lattes-Montpellier frôle le record d’affluence lors de sa victoire contre Villeneuve-d’Ascq à l’Arena

La Boulangère Wonderligue - Avec 8 234 spectateurs à la Sud de France Arena, Lattes-Montpellier (BLMA) a signé la deuxième affluence historique pour un match de sport féminin collectif en salle en France. Une soirée de fête conclue par une belle victoire face à Villeneuve-d'Ascq (73-67).
00h00
Lattes-Montpellier frôle le record d’affluence lors de sa victoire contre Villeneuve-d’Ascq à l’Arena

Lattes-Montpellier a battu Villeneuve d’Ascq à l’Arena

Crédit photo : BLMA

Le BLMA n’a pas seulement gagné sur le parquet. Ce dimanche, devant 8 234 spectateurs réunis à la Sud de France Arena, Lattes-Montpellier a brillé contre Villeneuve d’Ascq (75-70) lors de la journée “Héraia”, dédiée à la promotion du sport féminin. Si le record absolu (8 300 spectateurs à Pau en 2006) tient toujours, le club héraultais signe la deuxième plus forte affluence jamais enregistrée pour un match de sport collectif féminin indoor en France.

– Journée 2

Une Arena pleine et un BLMA renversant

Exceptionnellement délocalisé à la Sud de France Arena, le match a offert un vrai spectacle. Villeneuve-d’Ascq, emmené par Emmanuelle Tahane (13 points, 8 rebonds), a longtemps mené les débats (49-52 à la 30e minute). Mais le public héraultais a joué son rôle de sixième joueuse dans un dernier quart d’heure renversant.

Deux tirs à 3-points de Nell Angloma et Julie Pospisilova ont fait chavirer la salle, propulsant les Gazelles vers une deuxième victoire en deux journées de La Boulangère Wonderligue. Lattes-Montpellier rejoint ainsi Basket Landes, Charnay et Angers en tête du championnat avec deux victoires en deux matches.

La deuxième plus forte affluence de l’histoire

Avec 8 234 spectateurs, le BLMA établit un nouveau record pour le club et pour la La Boulangère Wonderligue. Cette affluence officielle dépasse largement celle de la première édition d’Héraia (environ 6 000 personnes) et vient flirter avec le record historique national, établi à 8 300 spectateurs lors du match Tarbes – Pau-Orthez en 2006.

Ce soir-là, selon le procès-verbal du Comité Directeur de la FFBB du 17 février 2006 et les chiffres rapportés par La République des Pyrénées, 7 800 spectateurs étaient assis et 500 debout. Une marque qui tient toujours, mais que Lattes-Montpellier vient tout juste d’effleurer.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
