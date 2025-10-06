Le Mans veut confirmer face au Paris Basketball, déjà lancé dans le rythme de l’EuroLeague

Le Mans Sarthe Basket s’apprête à vivre un premier gros test ce lundi soir (20 h) à Antarès. Face au Paris Basketball, auréolé de son titre national et déjà plongé dans le rythme intense de l’EuroLeague, le MSB entend confirmer son bon départ à Dijon tout en affichant un visage plus constant. Le coach Guillaume Vizade insiste sur la nécessité d’allier intensité, intelligence de jeu et ambition collective.

Un premier match à domicile toujours particulier

Après un succès arraché à Dijon (89-91), Le Mans retrouve son public dans une salle d’Antarès pleine d’attente. « Il faut diriger l’énergie des joueurs pour cette première, la focaliser sur le projet de jeu », explique Guillaume Vizade dans Ouest-France. Conscient de l’importance du rendez-vous sans vouloir en faire une montagne, le technicien préfère insister sur la cohérence collective : « Il faut préserver sa salle pour faire une bonne année, mais ne pas se mettre une pression démesurée sur le résultat. Ce qui compte, ce sont les comportements et le contenu. »

Le coach clermontois espère voir son groupe progresser sur la constance et la lucidité, deux points déjà mis à l’épreuve lors de la victoire inaugurale. « Le positif, c’était de ramener la victoire, maintenant il faut répéter les choses », ajoute-t-il.

Le Paris Basketball arrive lancé

Depuis leur affrontement en Supercoupe de France, remporté par Le Mans (90-87) le 20 septembre dernier, les deux équipes ont évolué. Paris a relevé la tête après ce faux départ et une défaite en match pour la troisième place contre Boulazac. Large vainqueur de Gravelines-Dunkerque (109-66) puis performant en EuroLeague — défaite contre le Fenerbahçe (96-77) suivie d’un succès face au Maccabi Tel-Aviv (101-94) —, le club parisien semble déjà avoir trouvé son rythme.

« Contre le Fener, c’était plus intéressant même si c’était face au champion en titre », observe Vizade. « Paris va arriver, déjà, avec son rythme d’EuroLeague et de haute intensité. »

Le Mans veut dominer le tempo

S’il ne part pas favori, le MSB sait qu’il a déjà trouvé la recette pour bousculer le champion en titre. « En Supercoupe, on avait dominé le tempo et montré une belle présence dans les airs, au contre comme au rebond offensif », se souvient Vizade. Ce mélange d’agressivité et d’adresse sera indispensable pour exister ce lundi.

Les Manceaux devront aussi se montrer plus précis dans leurs choix offensifs. « Comme eux, on aime jouer vite, mais il faut ajouter la précision à la vitesse », souligne encore le coach. Le défi est de taille : contenir une équipe parisienne en pleine confiance et déjà tournée vers l’excellence européenne.