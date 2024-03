8 069 spectateurs pour BLMA – Tarbes : record historique d’affluence en LFB… ou pas ?

Délocalisée à la Sud de France Arena, dans le cadre de la journée Héraïa, dédiée au sport féminin, la rencontre Lattes-Montpellier – Tarbes fut le succès populaire espéré à Pérols. Selon les chiffres officiels, donnés au buzzer final (82-58 pour le BLMA), le match a attiré 8 069 spectateurs. Un record historique en LFB, clame le club héraultais, surpassant les 8 000 curieux venus assister au derby pyrénéen Tarbes – Mourenx le 12 février 2006 à Pau.

Pourtant, il est permis de mettre en doute la véracité de ce record. Sur les 9 000 places de la Sud de France Arena, l’estimation à vue d’œil était plutôt d’un taux de remplissage aux deux tiers, certes déjà largement satisfaisant.

Lattes-Montpellier tente sa première à l'arena de Pérols (9 000 places). 🏟 Un remplissage plutôt intéressant (sans doute pas loin des 6 000 spectateurs) pour cette rencontre de #LFB contre Tarbes, autre club de la région Occitanie. pic.twitter.com/oU4dT22e0J — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) March 24, 2024

Surtout, plus factuel qu’une évaluation à la louche, les chiffres officiels du match TGB – Mourenx oscillent entre 8 000 et 8 300 spectateurs. 8 300, c’est l’affluence annoncée par le club tarbais, certes, mais surtout par le procès verbal du Comité Directeur de la FFBB du 17 février 2006, soit cinq jours après le match, où la fédération s’était réjouie du « résultat tout à fait exceptionnel » de la soirée paloise : 8 300 spectateurs. 7 800 assis dans les gradins et les loges, plus 500 debout dans les coursives selon notre confrère Jean Fauret de La République des Pyrénées, présent ce soir-là.

📊 Le #record d'affluence #LFB est toujours pour le #derby TGB – Mourenx du 12 février 2006

👏 8 300 spectateurs s'étaient déplacés au Palais des sports de #Pau pour assister à ce match où les violettes, pour l’anecdote, avaient remporté la rencontre.#basketball #tarbes #tgb pic.twitter.com/E0D519TslE — TGB Basket (@tgbbasket) June 23, 2020

Alors, record ou pas record ? Quoiqu’il en soit, cette première délocalisation à la Sud de France Arena, infiniment plus spacieuse que l’exigu Palais des Sports de Lattes (1 500 places), représente déjà une belle réussite pour le BLMA.