3x3

Six joueurs pré-sélectionnés chez les Bleus du 3×3 pour la Coupe d’Europe

3x3 - Après la déception de la Coupe du Monde en Mongolie, le sélectionneur français a dévoilé une liste élargie de six joueurs pour le Championnat d’Europe. Quatre joueurs de Toulouse 3x3 deux de Bordeaux 3x3 sont appelés, dont Franck Séguéla et Jules Rambaut.
00h00
Résumé
Écouter
Paul Djoko et les Bleus veulent relever la tête lors de la Coupe d’Europe de 3×3, après la désillusion au Mondial.

Crédit photo : FIBA

Le Championnat d’Europe de basket 3×3 a une saveur de revanche pour l’équipe de France masculine ! C’est avec ce sentiment que le sélectionneur des Bleus Karim Souchu a dévoilé une liste élargie de six joueurs, qui doit être réduite à quatre noms, en vue de la Coupe d’Europe se déroulant du 5 au 7 septembre à Copenhague, au Danemark.

« Une équipe soudée et rompue aux exigences

du très haut niveau international »

Éliminée dès la phase de poule de la Coupe du Monde en Mongolie, à Oulan-Bator il y a deux mois, les Bleus veulent une nouvelle fois compter sur de la continuité avec un effectif qui dispose déjà d’automatismes, pour un meilleur résultat à l’arrivée. En effet Karim Souchu a convoqué quatre joueurs de Toulouse 3×3, récent vainqueur de l’Open de France, dont deux vice-champions olympiques à Paris. Ainsi, Franck Seguela, Paul Djoko et Jules Rambaut retrouvent le maillot Bleu pour prendre leur revanche, aux côtés de leur coéquipier dans la ville rose Hugo Suhard, large contributeur du succès à l’Open cet été. Les quatre hommes sont rejoints par deux représentants de Bordeaux 3×3, une autre force du basket 3×3 en France, avec Emmanuel Monceau et Alex Vialaret.

Rédaction

C’est donc une équipe “soudée et rompue aux exigences du très haut niveau international avec de solides références sur le circuit professionnel”, selon les mots de la Fédération, qui s’avance sur la scène continentale avec l’objectif de “retrouver le podium européen pour la première fois depuis 2019 où la France avait décroché une médaille d’argent en Hongrie”, fixe la Fédé. La mission ne s’annonce pas simple pour autant : cinquième au classement mondial, l’équipe de France y croisera sept autres des dix meilleures nations du monde.

Les Bleus entrent en lice le samedi 6 septembre face à l’Allemagne, demi-finaliste du Mondial 2025, et face à la Hongrie, plus abordable sur le papier. L’intégralité de la Coupe d’Europe 3×3 est à suivre en direct sur lequipe.fr/tv et sur la Chaîne l’Equipe.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
