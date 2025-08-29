Recherche
EuroBasket masculin

Jonas Valančiūnas et Rokas Jokubaitis mènent la danse pour la Lituanie face au Monténégro

La Lituanie a enchaîné une deuxième victoire à l'EuroBasket 2025 ce vendredi, en s'imposant nettement contre le Monténégro (94-67). Brillants, Jonas Valančiūnas et Rokas Jokubaitis ont confirmé leur excellente forme en ce début de compétition.
00h00
Jonas Valančiūnas et Rokas Jokubaitis mènent la danse pour la Lituanie face au Monténégro

Emmenée par un grand Jonas Valanciunas, la Lituanie remporte son deuxième match consécutif de l’EuroBasket, face au Monténégro de Nikola Vucevic.

Crédit photo : FIBA

La Lituanie confirme son statut de prétendante sérieuse à l’EuroBasket 2025. Après une entrée réussie, les Baltes ont dominé le Monténégro de Nikola Vučević sans jamais être réellement inquiétés. La victoire (94-67) s’est construite autour d’un Jonas Valančiūnas (2,11 m, 33 ans) ultra-efficace et d’un Rokas Jokubaitis (1,93 m, 24 ans) de plus en plus influent dans le jeu lituanien.

– Groupe B

Valančiūnas, seulement 13 minutes pour briller

Opposé à Nikola Vučević, le pivot des Denver Nuggets n’a eu besoin que de 13 minutes pour faire la différence. Imposant dans la raquette, Jonas Valančiūnas a compilé 19 points et 5 rebonds avec une grande efficacité. Son duel avec l’intérieur monténégrin a tourné court, tant le Lituanien a su peser sur la rencontre malgré un temps de jeu limité.

Jonas VALANCIUNAS
Jonas VALANCIUNAS
19
PTS
5
REB
1
PDE
Logo EuroBasket
LIT
94 67
MON

Si l’expérience de Valančiūnas reste un pilier pour la Lituanie, la nouvelle génération répond également présent. Rokas Jokubaitis a livré une prestation complète avec 21 points et 12 passes décisives, dictant le rythme et punissant la défense adverse. Le nouveau meneur du Bayern Munich s’affirme comme l’un des cadres de cette équipe et offre une vraie complémentarité au jeu intérieur.

Rokas JOKUBAITIS
Rokas JOKUBAITIS
21
PTS
0
REB
12
PDE
Logo EuroBasket
LIT
94 67
MON

La Lituanie bien lancée

Avec cette deuxième victoire en autant de rencontres, la Lituanie se place déjà en bonne position dans son groupe. L’équipe de Kazys Maksvytis a montré un visage sérieux, capable d’alterner puissance intérieure et vitesse sur le périmètre. De quoi aborder la suite du tournoi avec confiance, alors que les ambitions de médaille sont plus que jamais présentes.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
