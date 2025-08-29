Jonas Valančiūnas et Rokas Jokubaitis mènent la danse pour la Lituanie face au Monténégro

La Lituanie confirme son statut de prétendante sérieuse à l’EuroBasket 2025. Après une entrée réussie, les Baltes ont dominé le Monténégro de Nikola Vučević sans jamais être réellement inquiétés. La victoire (94-67) s’est construite autour d’un Jonas Valančiūnas (2,11 m, 33 ans) ultra-efficace et d’un Rokas Jokubaitis (1,93 m, 24 ans) de plus en plus influent dans le jeu lituanien.

EuroBasket – Groupe B Lituanie 94 Monténégro 67

🇱🇹😱 Lithuania DESTROYS Montenegro to go 2-0 in the #EuroBasket group stage! pic.twitter.com/JeiLoyeIdQ — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 29, 2025

Valančiūnas, seulement 13 minutes pour briller

Opposé à Nikola Vučević, le pivot des Denver Nuggets n’a eu besoin que de 13 minutes pour faire la différence. Imposant dans la raquette, Jonas Valančiūnas a compilé 19 points et 5 rebonds avec une grande efficacité. Son duel avec l’intérieur monténégrin a tourné court, tant le Lituanien a su peser sur la rencontre malgré un temps de jeu limité.

Si l’expérience de Valančiūnas reste un pilier pour la Lituanie, la nouvelle génération répond également présent. Rokas Jokubaitis a livré une prestation complète avec 21 points et 12 passes décisives, dictant le rythme et punissant la défense adverse. Le nouveau meneur du Bayern Munich s’affirme comme l’un des cadres de cette équipe et offre une vraie complémentarité au jeu intérieur.

La Lituanie bien lancée

Avec cette deuxième victoire en autant de rencontres, la Lituanie se place déjà en bonne position dans son groupe. L’équipe de Kazys Maksvytis a montré un visage sérieux, capable d’alterner puissance intérieure et vitesse sur le périmètre. De quoi aborder la suite du tournoi avec confiance, alors que les ambitions de médaille sont plus que jamais présentes.