Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Frédéric Fauthoux sur Luka Doncic : « On va s’attacher à faire baisser tous ses pourcentages »

Equipe de France - Après leur victoire inaugurale à l’EuroBasket 2025 contre la Belgique (92-64), l’équipe de France retrouve la Slovénie de Luka Doncic ce samedi à 17h. Le sélectionneur Frédéric Fauthoux a livré ses impressions en conférence de presse, insistant sur la nécessité de limiter l’impact du génie slovène.
|
00h00
Résumé
Écouter
Frédéric Fauthoux sur Luka Doncic : « On va s’attacher à faire baisser tous ses pourcentages »

Frédéric Fauthoux et son staff ont prévu un plan pour contrer la Slovénie et sa star Luka Doncic

Crédit photo : FIBA / Guillaume Poumarede

Après une mise en route convaincante face à la Belgique (92-64), l’équipe de France s’attaque à un autre défi ce samedi (17h) : la Slovénie de Luka Doncic (2,01 m, 26 ans). Battus par ce même adversaire en phase de groupes lors de l’EuroBasket 2022, les Bleus savent le danger que représente la superstar slovène, même si son équipe a perdu jeudi face au pays hôte polonais. À la veille du match, le sélectionneur Frédéric Fauthoux a livré ses clés et ses impressions, avec en tête un plan bien précis pour limiter l’influence du joueur des Los Angeles Lakers.

« L’état physique du groupe est très bon »

À la veille de cette rencontre capitale du groupe D, Frédéric Fauthoux a dressé un premier état des lieux : « L’état physique du groupe est très bon. Comme vous avez pu le voir, on a pu aussi répartir le temps de jeu d’hier. Donc ça nous a permis de faire un bon petit entraînement aujourd’hui. »

Une rotation large, assumée par le coach : « Je pense qu’on a un groupe de qualité avec beaucoup de talent et on a besoin que tous les joueurs soient impliqués des débuts jusqu’à la fin. […] Si tous les joueurs sont performants dans le temps de jeu qui leur est imparti, que ce soit 5, 25 ou 30 minutes, je pense qu’on sera beaucoup plus durs à lire pour les équipes qui veulent nous scouter. Et on peut garder l’intensité qu’on veut pendant 40 minutes. »

« Je n’ai pas encore vu quelqu’un qui peut arrêter Doncic »

Interrogé sur la Slovénie, battue par la Pologne en ouverture, Frédéric Fauthoux n’a pas manqué de rappeler l’atout majeur de son adversaire, à savoir Luka Doncic : « Je n’ai pas encore vu quelqu’un dans le monde qui peut l’arrêter, donc si vous avez la clé vous pouvez me la donner. »

La stratégie des Bleus sera claire : « Ce qu’on va s’attacher à faire, c’est faire baisser tous ses pourcentages. Que ses pourcentages à lui soient moins bons, que la création qu’il a pour les autres soit moins bonne. Et essayer de l’user au maximum sans que les autres (soient performants). On ne peut pas se permettre qu’un autre joueur, que lui, soit extrêmement fort. »

Le sélectionneur n’a pas souhaité en dire davantage sur son plan défensif, qui pourrait consister à s’acharner sur l’ancienne star des Mavs ou empêcher les autres joueurs de briller : « On a notre idée (sourire). On va la tester demain. Je la donnerai demain. »

« Énerver ou pas énerver, il est très fort »

Les Slovènes sont réputés pour leur caractère expressif sur le terrain, souvent envers le corps arbitral, ce que le technicien tricolore n’a pas manqué de souligner : « C’est quelque chose qu’ils montrent tous régulièrement. […] Je crois surtout que c’est à nous de ne pas tomber dans ce jeu-là. Après, pour eux ça met moins de liant, moins de sérénité à certains moments. Mais en tout cas, ça se voit toujours moins sur Luka Doncic parce que lui aussi, il a besoin de ça pour être performant. Lui, de toute façon, j’ai l’impression qu’énerver ou pas énerver, il est très fort. »

Luka Doncic a l'habitude de se plaindre aux arbitres
Luka Doncic a l’habitude de se plaindre aux arbitres (photo : FIBA)

« Il avait 15 ans et lui il jouait »

Enfin, Freddy Fauthoux a glissé une anecdote plus personnelle, souvenir de ses enfants : « Je l’ai vu quand il était rentré en jeu au Real Madrid, quand Baptiste et Marine et moi sommes allés voir le Real. Comme il a l’âge de Baptiste, on s’est dit : ‘Tiens, il a 15 ans et lui il joue’ (rires). Et bon, ils avaient raison de le faire jouer très tôt. »

A Katowice,

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
France
France
Suivre
Slovénie
Slovénie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Frédéric Fauthoux et son staff ont prévu un plan pour contrer la Slovénie et sa star Luka Doncic
EuroBasket
00h00Frédéric Fauthoux sur Luka Doncic : « On va s’attacher à faire baisser tous ses pourcentages »
EuroBasket
00h00Jonas Valančiūnas et Rokas Jokubaitis mènent la danse pour la Lituanie face au Monténégro
EasyCredit BBL
00h00Comme au Paris Basketball champion d’EuroCup 2024, Michael Kessens est nommé capitaine de Bonn pour son retour au club
EuroBasket
00h00Alperen Sengun frôle le triple-double, et la Turquie enchaîne contre la République Tchèque !
3x3
00h00Marie-Eve Paget de retour en équipe de France 3×3 pour la Coupe d’Europe !
schröder wagner allemagne
EuroBasket
00h00Avec un excellent duo Schröder – Wagner, l’Allemagne passe plus de 100 points à la Suède
Bilal Coulibaly a contré Ismaël Bako deux fois de suite, en détente sèche
EuroBasket
00h00« C’est insane ! » : Bilal Coulibaly impressionne pour son premier match à l’EuroBasket
EuroBasket
00h00L’Allemagne privée de son sélectionneur Alex Mumbru pour la phase de poules de l’EuroBasket
EuroBasket
00h00« Beau succès » d’audience pour le premier match des Bleus à l’EuroBasket sur le groupe TF1
EuroBasket
00h00Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce vendredi 29 août
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
1 / 0