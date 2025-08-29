Frédéric Fauthoux sur Luka Doncic : « On va s’attacher à faire baisser tous ses pourcentages »

Après une mise en route convaincante face à la Belgique (92-64), l’équipe de France s’attaque à un autre défi ce samedi (17h) : la Slovénie de Luka Doncic (2,01 m, 26 ans). Battus par ce même adversaire en phase de groupes lors de l’EuroBasket 2022, les Bleus savent le danger que représente la superstar slovène, même si son équipe a perdu jeudi face au pays hôte polonais. À la veille du match, le sélectionneur Frédéric Fauthoux a livré ses clés et ses impressions, avec en tête un plan bien précis pour limiter l’influence du joueur des Los Angeles Lakers.

« L’état physique du groupe est très bon »

À la veille de cette rencontre capitale du groupe D, Frédéric Fauthoux a dressé un premier état des lieux : « L’état physique du groupe est très bon. Comme vous avez pu le voir, on a pu aussi répartir le temps de jeu d’hier. Donc ça nous a permis de faire un bon petit entraînement aujourd’hui. »

Une rotation large, assumée par le coach : « Je pense qu’on a un groupe de qualité avec beaucoup de talent et on a besoin que tous les joueurs soient impliqués des débuts jusqu’à la fin. […] Si tous les joueurs sont performants dans le temps de jeu qui leur est imparti, que ce soit 5, 25 ou 30 minutes, je pense qu’on sera beaucoup plus durs à lire pour les équipes qui veulent nous scouter. Et on peut garder l’intensité qu’on veut pendant 40 minutes. »

With 34 PTS, 9 AST & 5 STL, Luka Doncic is the first player in the recorded #EuroBasket history combining for 30+ points, 5+ assists and 5+ steals 🇸🇮 pic.twitter.com/H8TBLmTW8H — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

« Je n’ai pas encore vu quelqu’un qui peut arrêter Doncic »

Interrogé sur la Slovénie, battue par la Pologne en ouverture, Frédéric Fauthoux n’a pas manqué de rappeler l’atout majeur de son adversaire, à savoir Luka Doncic : « Je n’ai pas encore vu quelqu’un dans le monde qui peut l’arrêter, donc si vous avez la clé vous pouvez me la donner. »

La stratégie des Bleus sera claire : « Ce qu’on va s’attacher à faire, c’est faire baisser tous ses pourcentages. Que ses pourcentages à lui soient moins bons, que la création qu’il a pour les autres soit moins bonne. Et essayer de l’user au maximum sans que les autres (soient performants). On ne peut pas se permettre qu’un autre joueur, que lui, soit extrêmement fort. »

Le sélectionneur n’a pas souhaité en dire davantage sur son plan défensif, qui pourrait consister à s’acharner sur l’ancienne star des Mavs ou empêcher les autres joueurs de briller : « On a notre idée (sourire). On va la tester demain. Je la donnerai demain. »

« Énerver ou pas énerver, il est très fort »

Les Slovènes sont réputés pour leur caractère expressif sur le terrain, souvent envers le corps arbitral, ce que le technicien tricolore n’a pas manqué de souligner : « C’est quelque chose qu’ils montrent tous régulièrement. […] Je crois surtout que c’est à nous de ne pas tomber dans ce jeu-là. Après, pour eux ça met moins de liant, moins de sérénité à certains moments. Mais en tout cas, ça se voit toujours moins sur Luka Doncic parce que lui aussi, il a besoin de ça pour être performant. Lui, de toute façon, j’ai l’impression qu’énerver ou pas énerver, il est très fort. »

« Il avait 15 ans et lui il jouait »

Enfin, Freddy Fauthoux a glissé une anecdote plus personnelle, souvenir de ses enfants : « Je l’ai vu quand il était rentré en jeu au Real Madrid, quand Baptiste et Marine et moi sommes allés voir le Real. Comme il a l’âge de Baptiste, on s’est dit : ‘Tiens, il a 15 ans et lui il joue’ (rires). Et bon, ils avaient raison de le faire jouer très tôt. »

