Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Comme au Paris Basketball champion d’EuroCup 2024, Michael Kessens est nommé capitaine de Bonn pour son retour au club

BBL - Revenu au club avec qui il avait remporté la BCL en 2023, l’ancien Parisien Michael Kessens a été nommé capitaine de Bonn pour la saison à venir. L’ancien international allemand retrouve ainsi un statut qu’il a endossé à Paris, lors d’un passage pavé de plusieurs succès.
|
00h00
Résumé
Écouter
Comme au Paris Basketball champion d’EuroCup 2024, Michael Kessens est nommé capitaine de Bonn pour son retour au club

De retour à Bonn, Michael Kessens a été nommé capitaine du club, avec qui il avait remporté la BCL en 2023 avant de s’envoler pour Paris.

Crédit photo : FIBA

Passé par le Paris Basketball entre août 2023 et janvier 2025 avant de retourner en Allemagne à la mi-saison dernière, Michael Kessens est nommé capitaine des Telekom Baskets de Bonn, qu’il retrouve cet été pour un contrat de deux ans après six mois à l’ALBA Berlin.

Du haut de ses 34 ans, Kessens est un élément d’expérience et de leadership pour le club allemand, qui souhaite se reconstruire. L’intérieur germano-suisse a retrouvé la Bundesliga allemande depuis janvier avec l’ALBA, après une fin d’aventure parisienne marquée par un manque de temps de jeu. Michael Kessens a tout de même été le capitaine de l’équipe parisienne lors de l’épopée des deux premiers titres du jeune club : la Leaders Cup ainsi que l’EuroCup en 2024.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Michael Kessens.jpg
Michael KESSENS
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 206 cm
Âge: 34 ans (16/02/1991)

Nationalités:

logo GER.jpg
Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL
PTS
6,1
#151
REB
3,8
#72
PD
0,8
#168

Depuis son départ outre-Rhin, Kessens a joué 20 matchs à l’ALBA, pour 6,1 points à 67% aux tirs, 3,8 rebonds et 1,2 interception en 12 minutes de moyenne sous le maillot berlinois. Son retour à Bonn avec le brassard de capitaine colle avec les responsabilités que veut lui donner le coach Marko Stankovic, qui souhaite en faire “une pièce importante du puzzle pour la saison prochaine”, d’après le communiqué annonçant son retour.

De champion de BCL 2023 à 14e de Bundesliga

Le joueur s’est quant à lui dit “très heureux” d’endosser cette responsabilité, et souhaite “être un pont entre le staff technique et l’équipe”, qui n’a gardé que peu de stabilité et de continuité depuis son titre de BCL en 2023. Les éléments majeurs du sacre comme T.J. Shorts, Tyson Ward, Kessens ou encore le coach Tuomas Iisalo s’en étaient allés, laissant le club dans une situation plus difficile qui a notamment causé le renvoi du successeur de Iisalo, Roel Moors, en janvier dernier après l’élimination du play-in de la BCL.

LIRE AUSSI
Allemagne - Michael Kessens, l’ancien intérieur de Paris Basketball, fait son retour à Bonn, où il a signé un contrat de deux ans avec les Telekom Baskets, après une saison 2024-2025 mitigée entre le club parisien et l’ALBA Berlin.
Michael Kessens retourne à Bonn après une saison partagée entre Paris et l’ALBA Berlin – BeBasket
Rédaction

Sur le terrain comme en dehors, Kessens doit aider le club à retrouver les sommets du championnat national, qu’il a achevé à la quatorzième place en 2025. Sa “connaissance de l’identité du club, de la culture des fans, son vécu et sa personnalité vont être des atouts dans le vestiaire”, assure le staff allemand.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
viking92
Un mec bien à jamais dans l'histoire du Paris Basketball. Malheureusement un peu juste pour accompagner le club dans son évolution.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Frédéric Fauthoux et son staff ont prévu un plan pour contrer la Slovénie et sa star Luka Doncic
EuroBasket
00h00Frédéric Fauthoux sur Luka Doncic : « On va s’attacher à faire baisser tous ses pourcentages »
EuroBasket
00h00Jonas Valančiūnas et Rokas Jokubaitis mènent la danse pour la Lituanie face au Monténégro
EasyCredit BBL
00h00Comme au Paris Basketball champion d’EuroCup 2024, Michael Kessens est nommé capitaine de Bonn pour son retour au club
EuroBasket
00h00Alperen Sengun frôle le triple-double, et la Turquie enchaîne contre la République Tchèque !
3x3
00h00Marie-Eve Paget de retour en équipe de France 3×3 pour la Coupe d’Europe !
schröder wagner allemagne
EuroBasket
00h00Avec un excellent duo Schröder – Wagner, l’Allemagne passe plus de 100 points à la Suède
Bilal Coulibaly a contré Ismaël Bako deux fois de suite, en détente sèche
EuroBasket
00h00« C’est insane ! » : Bilal Coulibaly impressionne pour son premier match à l’EuroBasket
EuroBasket
00h00L’Allemagne privée de son sélectionneur Alex Mumbru pour la phase de poules de l’EuroBasket
EuroBasket
00h00« Beau succès » d’audience pour le premier match des Bleus à l’EuroBasket sur le groupe TF1
EuroBasket
00h00Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce vendredi 29 août
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
1 / 0