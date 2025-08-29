Comme au Paris Basketball champion d’EuroCup 2024, Michael Kessens est nommé capitaine de Bonn pour son retour au club

Passé par le Paris Basketball entre août 2023 et janvier 2025 avant de retourner en Allemagne à la mi-saison dernière, Michael Kessens est nommé capitaine des Telekom Baskets de Bonn, qu’il retrouve cet été pour un contrat de deux ans après six mois à l’ALBA Berlin.

Mike Kessens ist unser Team-Kapitän für die Saison 2025/2026! Was Mike selbst zu seiner Ernennung als Captain sagt, seht ihr im Video. 📸 Louis Kortmann#HEARTBERG pic.twitter.com/yaPCJ9sRvM — Telekom Baskets Bonn (@TelekomBaskets) August 27, 2025

Du haut de ses 34 ans, Kessens est un élément d’expérience et de leadership pour le club allemand, qui souhaite se reconstruire. L’intérieur germano-suisse a retrouvé la Bundesliga allemande depuis janvier avec l’ALBA, après une fin d’aventure parisienne marquée par un manque de temps de jeu. Michael Kessens a tout de même été le capitaine de l’équipe parisienne lors de l’épopée des deux premiers titres du jeune club : la Leaders Cup ainsi que l’EuroCup en 2024.

PROFIL JOUEUR Michael KESSENS Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 206 cm Âge: 34 ans (16/02/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL PTS 6,1 #151 REB 3,8 #72 PD 0,8 #168

Depuis son départ outre-Rhin, Kessens a joué 20 matchs à l’ALBA, pour 6,1 points à 67% aux tirs, 3,8 rebonds et 1,2 interception en 12 minutes de moyenne sous le maillot berlinois. Son retour à Bonn avec le brassard de capitaine colle avec les responsabilités que veut lui donner le coach Marko Stankovic, qui souhaite en faire “une pièce importante du puzzle pour la saison prochaine”, d’après le communiqué annonçant son retour.

De champion de BCL 2023 à 14e de Bundesliga

Le joueur s’est quant à lui dit “très heureux” d’endosser cette responsabilité, et souhaite “être un pont entre le staff technique et l’équipe”, qui n’a gardé que peu de stabilité et de continuité depuis son titre de BCL en 2023. Les éléments majeurs du sacre comme T.J. Shorts, Tyson Ward, Kessens ou encore le coach Tuomas Iisalo s’en étaient allés, laissant le club dans une situation plus difficile qui a notamment causé le renvoi du successeur de Iisalo, Roel Moors, en janvier dernier après l’élimination du play-in de la BCL.

Sur le terrain comme en dehors, Kessens doit aider le club à retrouver les sommets du championnat national, qu’il a achevé à la quatorzième place en 2025. Sa “connaissance de l’identité du club, de la culture des fans, son vécu et sa personnalité vont être des atouts dans le vestiaire”, assure le staff allemand.