EuroBasket masculin

43 points en 23 minutes : Lauri Markkanen injouable avec la Finlande !

Victorieuse de son deuxième match de l'EuroBasket (109-79 contre la Grande-Bretagne), la Finlande s'est appuyée sur un Lauri Markkanen de gala (43 points en 23 minutes).
00h00
43 points en 23 minutes : Lauri Markkanen injouable avec la Finlande !

Le festival Lauri Markkanen

Crédit photo : FIBA

« Si je vous dis que Lauri Markkanen dans une compétition FIBA est un meilleur joueur que Giannis Antetokounmpo, vous avez envie de m’insulter ou vous êtes d’accord ? » Tel était le débat lancé plus tôt dans la semaine par Stephen Brun sur Instagram… 

S’il voulait entretenir la querelle, l’intérieur finlandais ne pouvait pas faire mieux que sa sortie de ce vendredi soir contre la Grande-Bretagne. En 23 minutes et 13 secondes chrono, Lauri Markkanen a eu le temps d’inscrire son nom dans les livres d’histoire de l’EuroBasket, s’approchant de la meilleure performance de l’ère moderne, toujours détenue par Luka Doncic (47 points).

Désossant méthodiquement la défense britannique, l’intérieur du Jazz d’Utah a inscrit la bagatelle de 43 points, à 13/22 aux tirs, dont 7/13 à 3-points. Il a ajouté 2 rebonds, 1 passe décisive et 4 interceptions pour 38 d’évaluation.

Dans son sillage, après avoir tremblé contre la Suède en ouverture (93-90), la Finlande n’a pas fait un pli face à la faible Grande-Bretagne (109-79). Le meneur gravelinois Edon Maxhuni a lui inscrit 5 points à 1/4 et 2 passes décisives en 11 minutes.

