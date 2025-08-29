Recherche
EuroBasket masculin

[Analyse] Comment l’équipe de France peut ralentir Luka Doncic ?

EuroBasket - Process Corporation propose une vidéo pour savoir comment l'équipe de France peut ralentir Luka Doncic ce samedi, à l'EuroBasket 2025.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Analyse] Comment l’équipe de France peut ralentir Luka Doncic ?

Luka Doncic se retrouve face à la défense française ce samedi à l’EuroBasket

Crédit photo : FIBA

Ce samedi 30 août, l’équipe de France joue son deuxième match à l’EuroBasket 2025. Après une entame plutôt tranquille face à la Belgique (92-64), les Bleus vont cette fois devoir se coltiner la Slovénie qui dispose de l’un des meilleurs joueurs du monde : Luka Doncic (2,01 m, 26 ans).

47 points contre les Bleus à l’Euro 2022

Par le passé, la star des Los Angeles Lakers a posé de gros soucis aux tricolores. Sur les deux EuroBasket précédents, Luka Doncic a porté les siens à la victoire face à la sélection de Vincent Collet. En 2022 en Allemagne, le natif de Ljubljana avait d’ailleurs passé 47 points à la défense française. Affuté après une préparation inédite, il a bien démarré la compétition à titre individuel (34 points et 9 passes décisives pour 42 d’évaluation) même si la Slovénie a cédé face à la Pologne (95-105). Le nouveau coach des Bleus est prévenu et d’ailleurs il a prévu un plan pour limiter le point foward adverse. « On va s’attacher à faire baisser tous ses pourcentages », nous a déclaré Frédéric Fauthoux.

LIRE AUSSI

Nos partenaires de Process Corporation ont eux aussi partagé leurs propositions. De bonnes idées à retenir pour savoir « comment ralentir Luka Doncic » ?

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
