[Analyse] Comment l’équipe de France peut ralentir Luka Doncic ?

Ce samedi 30 août, l’équipe de France joue son deuxième match à l’EuroBasket 2025. Après une entame plutôt tranquille face à la Belgique (92-64), les Bleus vont cette fois devoir se coltiner la Slovénie qui dispose de l’un des meilleurs joueurs du monde : Luka Doncic (2,01 m, 26 ans).

47 points contre les Bleus à l’Euro 2022

Par le passé, la star des Los Angeles Lakers a posé de gros soucis aux tricolores. Sur les deux EuroBasket précédents, Luka Doncic a porté les siens à la victoire face à la sélection de Vincent Collet. En 2022 en Allemagne, le natif de Ljubljana avait d’ailleurs passé 47 points à la défense française. Affuté après une préparation inédite, il a bien démarré la compétition à titre individuel (34 points et 9 passes décisives pour 42 d’évaluation) même si la Slovénie a cédé face à la Pologne (95-105). Le nouveau coach des Bleus est prévenu et d’ailleurs il a prévu un plan pour limiter le point foward adverse. « On va s’attacher à faire baisser tous ses pourcentages », nous a déclaré Frédéric Fauthoux.

Nos partenaires de Process Corporation ont eux aussi partagé leurs propositions. De bonnes idées à retenir pour savoir « comment ralentir Luka Doncic » ?