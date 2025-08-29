Recherche
Uncategorized

Kristaps Porzingis sauve la Lettonie à domicile, dans un choc des pays baltes face à l’Estonie

Battue sèchement par la Turquie lors de son premier match, la Lettonie s’est relancée devant son public en dominant l’Estonie (72-70) grâce à un Kristaps Porzingis décisif dans le money-time.
00h00
Kristaps Porzingis sauve la Lettonie à domicile, dans un choc des pays baltes face à l’Estonie

Kristaps Porzingis a donné la victoire à la Lettonie devant son public face à l’Estonie.

Crédit photo : FIBA

Après avoir subi une lourde défaite inaugurale contre la Turquie (93-73), la Lettonie se devait de réagir devant ses supporters à Riga. Opposés à l’Estonie, elle aussi battue lors de son entrée en lice face à la Serbie (98-64), les coéquipiers de Kristaps Porzingis (2,18 m, 30 ans) ont cette fois réussi à s’imposer dans une rencontre très disputée. La star des Atlanta Hawks a porté son équipe avec une performance de haut vol, conclue par un panier décisif dans les derniers instants.

– Groupe A

Porzingis en patron

Dans une rencontre accrochée de bout en bout, l’Estonie a longtemps cru tenir sa première victoire du tournoi. Mais Kristaps Porzingis a rappelé pourquoi il est l’arme numéro un de la sélection lettone. Auteur de 26 points et 7 rebonds, l’intérieur NBA a multiplié les actions décisives, avant de sceller la victoire à quelques secondes de la fin (72-70).

Kristaps PORZINGIS
Kristaps PORZINGIS
26
PTS
7
REB
1
PDE
Logo EuroBasket
EST
70 72
LET

Si la Lettonie a pu célébrer, l’Estonie n’a pas démérité. Emmenés par Matthias Tass et Artur Konontsuk (13 points chacun), les Estoniens ont tenu tête pendant 40 minutes, répondant coup pour coup aux assauts adverses. Mais l’expérience et le talent individuel de Porzingis ont fait pencher la balance.

Grâce à ce succès, la Lettonie lance enfin son EuroBasket 2025 et reste en course pour une qualification en phase finale. Le public de la Riga Arena a pu vibrer à la hauteur de ses attentes, en voyant son leader prendre ses responsabilités. Pour l’Estonie en revanche, la route s’annonce compliquée après deux revers en deux matchs.

Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
