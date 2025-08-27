Turquie – Lettonie : Sengun et Osman mènent les Turcs à la démonstration à Riga

La Turquie a frappé fort pour son entrée dans l’EuroBasket 2025 en dominant la Lettonie (93-73) devant plus de 11 000 spectateurs à l’Arena Riga. Portés par Alperen Sengun et Cedi Osman, les hommes d’Ergin Ataman ont envoyé un message clair pour la suite de la compétition.

EuroBasket – Groupe A Lettonie 73 Turquie 93

Un départ tonitruant, une Lettonie vite dépassée

Dès l’entre-deux, la Turquie a montré ses intentions avec un dunk express d’Ercan Osmani. Les Lettons sont restés au contact jusqu’à la pause, mais l’adresse extérieure turque a fait exploser la rencontre au retour des vestiaires. Les tirs primés de Cedi Osman et Shane Larkin ont permis à la Turquie de creuser un écart décisif (+22 à sept minutes du terme).

Sengun, pilier du collectif

Si Osman a terminé meilleur marqueur (20 points), la Turquie a pu compter sur une prestation complète d’Alperen Sengun (16 points, 8 rebonds et 7 passes pour 23 d’évaluation). Kenan Sipahi a lui aussi brillé avec 19 points et cinq tirs à 3-points, son record personnel en EuroBasket. Globalement, les Turcs ont été insolents de réussite derrière l’arc (15/25), battant leur record dans la compétition.

This was just an insane shooting performance from Turkiye 🇹🇷 🔥#EuroBasket x @TBF pic.twitter.com/6e4BCXKIo9 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

Porzingis muselé, la Lettonie frustrée

Côté letton, Rihards Lomazs (16 points) a été le plus en vue en sortie de banc. Kristaps Porzingis (2,18 m, 30 ans), bien contenu par Ercan Osmani et le collectif turc, a été limité à 10 points (3/12 au tir). L’ambiance était électrique mais le public de Riga est reparti frustré après cette lourde défaite.

Et maintenant

La Turquie affrontera la République tchèque vendredi, tandis que la Lettonie tentera de se relancer face à l’Estonie. Surtout, la Turquie peut s’attendre à enchaîner trois autres victoires avant de jouer la « finale » pour la première place du groupe A face à la Serbie. Le perdant pourrait croiser le premier du groupe de l’équipe de France en quarts de finale.