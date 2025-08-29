Alperen Sengun frôle le triple-double, et la Turquie enchaîne contre la République Tchèque !

Déjà étincelant face à la Lettonie (16 points, 8 rebonds, 7 passes), Alperen Sengun (2,11 m, 23 ans) a récidivé voire haussé le curseur contre la République Tchèque. L’intérieur des Houston Rockets a compilé 23 points, 12 rebonds et 9 passes décisives en seulement 29 minutes, flirtant avec un triple-double. Dominant dans la raquette, il a été le point d’ancrage de la Turquie qui s’impose 92-78 après avoir dominé tout au long de la rencontre.

EuroBasket – Groupe A Turquie 92 Tchéquie 78

La Turquie solide, la Tchéquie dépassée

La République Tchèque a bien résisté en première mi-temps (45-37) grâce aux 23 points de Martin Peterka (2,04 m, 30 ans), mais a fini par céder face à la puissance collective des Turcs. Ceux-ci ont pris le large après la pause grâce à une défense agressive et une circulation de balle qui a permis de distribuer 23 passes décisives au total. Cedi Osman (2,04 m, 30 ans) a encore apporté son écot offensif avec 21 points, confirmant son bon début de tournoi.

Avec cette deuxième victoire, la Turquie est désormais en position idéale dans son groupe à Riga. Après avoir disposé de la Lettonie, hôte de ce premier tour, puis de la République Tchèque, elle s’impose comme l’un des collectifs les plus en forme du début de compétition.

Sous les yeux d’Ergin Ataman, déjà auréolé de plusieurs titres en EuroLeague, la Turquie semble avoir trouvé un équilibre entre sa jeunesse talentueuse et ses cadres expérimentés. Si Sengun poursuit sur ce rythme et qu’Osman reste constant, les Turcs pourraient bien viser haut dans cet EuroBasket 2025.