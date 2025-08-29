Recherche
EuroBasket masculin

Alperen Sengun frôle le triple-double, et la Turquie enchaîne contre la République Tchèque !

La Turquie confirme son excellent départ à l’EuroBasket 2025. Deux jours après avoir dominé la Lettonie à Riga, la sélection d’Ergin Ataman a signé un deuxième succès en autant de matchs en battant la République Tchèque (92-78). Alperen Sengun a frôlé le triple-double tandis que Cedi Osman a une nouvelle fois répondu présent.
Alperen Sengun frôle le triple-double, et la Turquie enchaîne contre la République Tchèque !

Avec un grand Alperen Sengun, la Turquie a disposé de la République Tchèque pour son deuxième match à l'EuroBasket.

Crédit photo : FIBA

Déjà étincelant face à la Lettonie (16 points, 8 rebonds, 7 passes), Alperen Sengun (2,11 m, 23 ans) a récidivé voire haussé le curseur contre la République Tchèque. L’intérieur des Houston Rockets a compilé 23 points, 12 rebonds et 9 passes décisives en seulement 29 minutes, flirtant avec un triple-double. Dominant dans la raquette, il a été le point d’ancrage de la Turquie qui s’impose 92-78 après avoir dominé tout au long de la rencontre.

– Groupe A

La Turquie solide, la Tchéquie dépassée

La République Tchèque a bien résisté en première mi-temps (45-37) grâce aux 23 points de Martin Peterka (2,04 m, 30 ans), mais a fini par céder face à la puissance collective des Turcs. Ceux-ci ont pris le large après la pause grâce à une défense agressive et une circulation de balle qui a permis de distribuer 23 passes décisives au total. Cedi Osman (2,04 m, 30 ans) a encore apporté son écot offensif avec 21 points, confirmant son bon début de tournoi.

Alperen SENGUN
Alperen SENGUN
23
PTS
12
REB
9
PDE
Logo EuroBasket
TUR
92 78
TCH

Avec cette deuxième victoire, la Turquie est désormais en position idéale dans son groupe à Riga. Après avoir disposé de la Lettonie, hôte de ce premier tour, puis de la République Tchèque, elle s’impose comme l’un des collectifs les plus en forme du début de compétition.

Cedi OSMAN
Cedi OSMAN
21
PTS
2
REB
1
PDE
Logo EuroBasket
TUR
92 78
TCH

Sous les yeux d’Ergin Ataman, déjà auréolé de plusieurs titres en EuroLeague, la Turquie semble avoir trouvé un équilibre entre sa jeunesse talentueuse et ses cadres expérimentés. Si Sengun poursuit sur ce rythme et qu’Osman reste constant, les Turcs pourraient bien viser haut dans cet EuroBasket 2025.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
