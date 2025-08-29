Recherche
EuroBasket masculin

Avec un excellent duo Schröder – Wagner, l’Allemagne passe plus de 100 points à la Suède

EuroBasket - Après sa victoire inaugurale, l’Allemagne a confirmé son statut à l’EuroBasket 2025 en dominant la Suède (105-83). Portée par Franz Wagner et Dennis Schröder, la Mannschaft signe un deuxième succès en autant de matchs.
00h00
Avec un excellent duo Schröder – Wagner, l’Allemagne passe plus de 100 points à la Suède

Dennis Schröder a guidé l’Allemagne vers son 2e succès en deux matchs à l’Euro.

Crédit photo : FIBA

L’Allemagne respecte son rang en ce début d’EuroBasket 2025. Deux jours après son entrée réussie dans la compétition contre le Monténégro, la Mannschaft a parfaitement enchaîné ce vendredi 29 août en battant la Suède (105-83) à Tampere. Dominatrice d’un bout à l’autre du match, elle s’affiche déjà comme l’une des sélections les plus impressionnantes de ce début d’EuroBasket.

– Groupe B

Wagner et Schröder en patrons

Comme souvent, l’Allemagne a pu compter sur son duo star. Franz Wagner a brillé avec 21 points (6/11 aux tirs) et 3 rebonds tandis que Dennis Schröder a fait parler son expérience avec 23 points (7/12 aux tirs) et 7 passes décisives. Le capitaine allemand a parfaitement géré le tempo et guidé son équipe vers un succès sans trembler.

En face, la Suède a tenu un quart-temps (13-12, 6e), avant de céder face à l’intensité allemande. L’ancien Monégasque Melwin Pantzar (18 points dont 5/6 à 3-points) a bien tenté de maintenir un écart raisonnable en prenant feu à longue distance, aidé dans cette tâche par le Roannais Mattias Markusson (13 points à 6/10 et 4 rebonds)

La profondeur de l’effectif allemand

Si Wagner et Schröder ont mené la danse, l’Allemagne a aussi pu s’appuyer sur ses cadres expérimentés. Utilisé avec parcimonie, le Monégasque Daniel Theis a été diablement efficace, inscrivant 11 points à 5/6 aux tirs en à peine 13 minutes de jeu. Sorti sur blessure lors du match d’ouverture, Isaac Bonga a montré qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter à son sujet (9 points en 21 minutes de jeu) tandis que l’ex-Parisien Maodo Lo a délivré un petit récital en sortie de banc (13 points à 100% aux tirs, 5 rebonds et 5 passes décisives). L’écart a grimpé au fil des minutes pour atteindre +22 au buzzer final (105-83).

Si la Suède avait poussé la Finlande dans ses retranchements lors de son premier match, l’opposition face au champion du monde en titre était d’un tout autre calibre. Les Scandinaves affichent désormais un bilan de 0 victoire et 2 défaites, et devront vite réagir pour espérer viser une qualification au second tour.

L’Allemagne, elle, aborde sereinement la suite de sa phase de poules avec déjà un pied en huitièmes de finale. Le tout sans son sélectionneur Alex Mumbru, touché par une infection virale et hospitalisé à son arrivée en Finlande, qui ne reviendra avant les phases finales.

