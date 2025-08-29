L’Allemagne privée de son sélectionneur Alex Mumbru pour la phase de poules de l’EuroBasket

L’équipe d’Allemagne devra composer sans son sélectionneur Alex Mumbru lors de toute la phase de groupes de l’EuroBasket 2025 à Tampere. L’entraîneur espagnol de 46 ans souffre d’une infection virale qui l’a contraint à être hospitalisé dès l’arrivée de la délégation en Finlande.

Une hospitalisation qui compromet la phase de groupes

Le médecin de l’équipe allemande, Oliver Puc, a donné des nouvelles rassurantes concernant l’état de santé de Mumbru. « Il se sent mieux. Il allait bien avant notre départ, mais quand nous sommes arrivés en Finlande, il s’est senti mal. Ensuite, la douleur est devenue plus forte et nous l’avons emmené à l’hôpital universitaire. Il a fallu du temps pour qu’il récupère. Maintenant, il se stabilise et est sur la voie de la guérison », a expliqué le docteur Puc.

L’absence du sélectionneur se prolongera au moins jusqu’à la fin de la phase de groupes. « Nous pouvons dire qu’à Tampere, il ne dirigera pas l’équipe. Nous devons attendre que sa santé se stabilise. Il sera autorisé à regarder les matchs. Quand il sera prêt, il donnera tout », précise le médecin de l’équipe.

Alan Ibrahimagic prend les commandes

En l’absence de Mumbru, c’est Alan Ibrahimagic qui assure l’intérim sur le banc allemand. Le technicien, qui était déjà sélectionneur des équipes jeunes d’Allemagne et assistant de Mumbru, a dirigé l’équipe lors de la victoire inaugurale contre le Monténégro et continuera de le faire en attendant le retour du sélectionneur. Le staff médical reste optimiste quant à un retour possible de Mumbru pour la phase à élimination directe, qui se déroulera à Riga si l’Allemagne se qualifie.