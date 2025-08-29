Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

L’Allemagne privée de son sélectionneur Alex Mumbru pour la phase de poules de l’EuroBasket

EuroBasket - Le sélectionneur espagnol de l'équipe d'Allemagne, Alex Mumbru, va manquer les matchs de la phase de groupes à cause d'une infection virale. Alan Ibrahimagic assure l'intérim sur le banc allemand.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Allemagne privée de son sélectionneur Alex Mumbru pour la phase de poules de l’EuroBasket
Crédit photo : FIBA

L’équipe d’Allemagne devra composer sans son sélectionneur Alex Mumbru lors de toute la phase de groupes de l’EuroBasket 2025 à Tampere. L’entraîneur espagnol de 46 ans souffre d’une infection virale qui l’a contraint à être hospitalisé dès l’arrivée de la délégation en Finlande.

LIRE AUSSI

Une hospitalisation qui compromet la phase de groupes

Le médecin de l’équipe allemande, Oliver Puc, a donné des nouvelles rassurantes concernant l’état de santé de Mumbru. « Il se sent mieux. Il allait bien avant notre départ, mais quand nous sommes arrivés en Finlande, il s’est senti mal. Ensuite, la douleur est devenue plus forte et nous l’avons emmené à l’hôpital universitaire. Il a fallu du temps pour qu’il récupère. Maintenant, il se stabilise et est sur la voie de la guérison », a expliqué le docteur Puc.

L’absence du sélectionneur se prolongera au moins jusqu’à la fin de la phase de groupes. « Nous pouvons dire qu’à Tampere, il ne dirigera pas l’équipe. Nous devons attendre que sa santé se stabilise. Il sera autorisé à regarder les matchs. Quand il sera prêt, il donnera tout », précise le médecin de l’équipe.

Alan Ibrahimagic prend les commandes

En l’absence de Mumbru, c’est Alan Ibrahimagic qui assure l’intérim sur le banc allemand. Le technicien, qui était déjà sélectionneur des équipes jeunes d’Allemagne et assistant de Mumbru, a dirigé l’équipe lors de la victoire inaugurale contre le Monténégro et continuera de le faire en attendant le retour du sélectionneur. Le staff médical reste optimiste quant à un retour possible de Mumbru pour la phase à élimination directe, qui se déroulera à Riga si l’Allemagne se qualifie.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Allemagne
Allemagne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00Alperen Sengun frôle le triple-double, et la Turquie enchaîne contre la République Tchèque !
3x3
00h00Marie-Eve Paget de retour en équipe de France 3×3 pour la Coupe d’Europe !
schröder wagner allemagne
EuroBasket
00h00Avec un excellent duo Schröder – Wagner, l’Allemagne passe plus de 100 points à la Suède
EuroBasket
00h00L’Allemagne privée de son sélectionneur Alex Mumbru pour la phase de poules de l’EuroBasket
EuroBasket
00h00« Beau succès » d’audience pour le premier match des Bleus à l’EuroBasket sur le groupe TF1
EuroBasket
00h00Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce vendredi 29 août
Betclic ELITE
00h00Avec un effectif de « joueurs revanchards », l’ASVEL a effectué sa reprise : « J’espère que ce sera une de nos forces »
desi rodriguez israël
Betclic ELITE
00h00Après trois saisons en France, Desi Rodriguez retourne en Israël
EuroBasket
00h00« On m’appelle Loydinski ! » : les débuts fracassants de Jordan Loyd le Polonais à l’EuroBasket
nantes effectif
ELITE 2
00h00Avec un effectif amputé de nombreux joueurs, Nantes annule un match amical
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
1 / 0