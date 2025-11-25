Les premières mock drafts WNBA pour 2026 sont sorties : une seule Française citée

C’est quelque chose que les médias américains adorent faire : se projeter dans l’anticipation d’une Draft, plusieurs mois auparavant. Et la WNBA n’échappe pas à cette tradition qui existe depuis des décennies en NBA. Avec l’anticipation de la draft WNBA qui arrivera mi-avril 2026, plusieurs médias spécialisés commencent déjà à publier leurs premières projections. Pour cause, la loterie pour déterminer l’ordre de sélection vient d’avoir lieu, et a récompensé pour la deuxième année d’affilée les Dallas Wings. ESPN, CBS Sports et Bleacher Report se sont empressés de livrer des versions préliminaires de ce à quoi pourrait ressembler la sélection l’an prochain. Ces mock drafts offrent un aperçu des espoirs les plus prometteurs.

Un premier choix ouvert

À cinq mois de la Draft, les mock drafts se concentrent pour l’instant sur le premier tour. Celui-ci représente désormais 15 choix, puisque deux nouvelles équipes verront le jour en 2026 (le Portland Fire et les Toronto Tempo). Ce qui laisse assez de place pour citer les meilleures prospects de cette cuvée.

Pour le premier choix, plusieurs candidats se distinguent et les mock drafts sont loin d’être unanimes : ESPN désigne l’arrière d’UConn Azzi Fudd (23 ans), Tankathon lui préfère la pivot d’UCLA Lauren Betts (22 ans), tandis que Bleacher Report et CBS Sports ont choisi le phénomène espagnol Awa Fam (19 ans). L’âge de ces joueuses est bien différent, un peu à l’image du duel entre Paige Bueckers et Dominique Malonga l’année dernière, qui avaient respectivement 23 et 19 ans le soir de la Draft.

Une Française à la WNBA Draft Lottery. 🔥🇫🇷 Gabby Williams était sur le plateau d'ESPN pour représenter le Storm. Les résultats :

1 – Dallas

2 – Minnesota

3 – Seattle

4 – Washington

5 – Chicago 📷 Seattle Storm pic.twitter.com/RMfu7Zf6RD — Nothing But French (@NothingButFR) November 24, 2025

Nell Angloma en embuscade

En revanche, il n’y a donc pas de Françaises citées pour cette bagarre du premier choix de Draft. Pour cause, la seule pour l’instant mentionnée n’apparaît qu’entre la 12e et 15e position : Nell Angloma (1,80 m, 19 ans). La joueuse de Lattes-Montpellier entre dans sa première année d’éligibilité. Et l’ailière ne fait pas les choses à moitié puisqu’elle compile 13,6 points à 46,9% aux tirs (dont 18,8% à 3-points), 7,3 rebonds et 2,6 passes décisives en 29 minutes de moyenne en première division française. On l’a notamment vue sortir un match à… 29 points et 9 rebonds contre l’ASVEL.

La MVP de l’Euro U18 2024 – qui a connu sa première sélection avec l’EDF A récemment – performe aussi en EuroCup féminine avec des statistiques similaires. Elle est tout simplement en train d’exploser en professionnel. Sa combinaison de taille, robustesse, polyvalence et intelligence de jeu en font un prospect crédible pour la WNBA.

Nell Angloma (2026 WNBA Draft prospect) just had an 11 PTS opening quarter vs Lyon. The 6’0 wing had some strong finishing, relentless attacking, but also using it to find teammates. Definitely a prospect worth watching. pic.twitter.com/Yjkj85jmXu — Alford Corriette (@alfcorriette) October 19, 2025

D’autres candidates ?

Ce qui explique qu’Angloma soit citée dans les mock drafts WNBA, même si c’est pour l’instant relativement bas. Carla Leite (9e) et Leïla Lacan (10e) avaient aussi été draftées dans des positions similaires. Il y a eu au moins une Française draftée chaque année depuis 2023.

D’autres compatriotes de la génération 2006 pourraient aussi avoir leur chance en 2026, comme Téa Cléante (13,5 points de moyenne avec Penn State en NCAA) ou Inès Pitarch-Granel, si elle hausse le curseur de performances avec Bourges (3,9 points de moyenne). Pour Sarah Cissé ou Alicia Tournebize, il faudra attendre la Draft 2027, où elles pourraient être attendu assez haut. Les performances des unes et des autres dans les prochains mois nous en diront plus sur cette future Draft.