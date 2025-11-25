Recherche
EuroLeague

Jaylen Hoard absent du groupe du Maccabi Tel-Aviv face à Milan

EUROLEAGUE - Malade, Jaylen Hoard manquera le déplacement du Maccabi Tel-Aviv à Belgrade, où les Israéliens recevront Milan pour la 13e journée de l'EuroLeague. L'ailier-fort français s'ajoute aux nombreux problèmes d'effectif du club israélien.
00h00
Jaylen Hoard absent du groupe du Maccabi Tel-Aviv face à Milan

Jaylen Hoard manquera la rencontre du Maccabi face à Milan.

Crédit photo : Maccabi Tel Aviv

Déjà privé de plusieurs joueurs majeurs depuis plusieurs jours, le Maccabi Tel-Aviv devra composer sans Jaylen Hoard pour son déplacement à Belgrade mercredi. Le club israélien a officiellement déclaré forfait l’ailier-fort français de 26 ans ce mardi, avant la 13e journée de saison régulière d’EuroLeague.

Tel-Aviv sans son meilleur joueur

Le natif du Havre est le fer de lance offensif de son équipe cette saison. Avec une évaluation moyenne de 15,4, la plus élevée de l’effectif, Hoard compile 13,1 points, 7,1 rebonds, et 1,2 passe décisive par match sur les 11 premières rencontres continentales.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Jaylen Hoard.jpg
Jaylen HOARD
Poste(s): Ailier / Ailier Fort
Taille: 204 cm
Âge: 26 ans (30/03/1999)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
13,1
#34
REB
7,2
#4
PD
1,2
#131

Hoard avait déjà manqué la 12e journée de Coupe d’Europe en raison d’une maladie, mais il avait fait son retour dimanche lors de la victoire contre l’Hapoël Holon dans le championnat israélien, laissant espérer un rétablissement complet.

Effectif réduit pour le Maccabi

Cette nouvelle absence s’ajoute aux multiples problèmes d’effectif que traverse le club de Tel-Aviv. Lundi, le Maccabi avait déjà annoncé le forfait de Jeff Dowtin Jr. pour six semaines en raison d’une déchirure ligamentaire au pied. T.J. Leaf devrait également rester sur la touche à cause d’une blessure au mollet.

Avec un bilan de 3 victoires pour 9 défaites, le Maccabi partage la dernière place avec l’ASVEL, tandis que Milan est à l’équilibre (6-6), à égalité avec le Real Madrid et la Virtus Bologne en bas de la zone de Play-In.

LIRE AUSSI
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

