Jaylen Hoard absent du groupe du Maccabi Tel-Aviv face à Milan

Déjà privé de plusieurs joueurs majeurs depuis plusieurs jours, le Maccabi Tel-Aviv devra composer sans Jaylen Hoard pour son déplacement à Belgrade mercredi. Le club israélien a officiellement déclaré forfait l’ailier-fort français de 26 ans ce mardi, avant la 13e journée de saison régulière d’EuroLeague.

עדכון: ג'יילן הורד חולה ולא ייצא עם הקבוצה לבלגרד — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) November 25, 2025

Tel-Aviv sans son meilleur joueur

Le natif du Havre est le fer de lance offensif de son équipe cette saison. Avec une évaluation moyenne de 15,4, la plus élevée de l’effectif, Hoard compile 13,1 points, 7,1 rebonds, et 1,2 passe décisive par match sur les 11 premières rencontres continentales.

PROFIL JOUEUR Jaylen HOARD Poste(s): Ailier / Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 26 ans (30/03/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 13,1 #34 REB 7,2 #4 PD 1,2 #131

Hoard avait déjà manqué la 12e journée de Coupe d’Europe en raison d’une maladie, mais il avait fait son retour dimanche lors de la victoire contre l’Hapoël Holon dans le championnat israélien, laissant espérer un rétablissement complet.

Effectif réduit pour le Maccabi

Cette nouvelle absence s’ajoute aux multiples problèmes d’effectif que traverse le club de Tel-Aviv. Lundi, le Maccabi avait déjà annoncé le forfait de Jeff Dowtin Jr. pour six semaines en raison d’une déchirure ligamentaire au pied. T.J. Leaf devrait également rester sur la touche à cause d’une blessure au mollet.

Avec un bilan de 3 victoires pour 9 défaites, le Maccabi partage la dernière place avec l’ASVEL, tandis que Milan est à l’équilibre (6-6), à égalité avec le Real Madrid et la Virtus Bologne en bas de la zone de Play-In.