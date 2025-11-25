Malgré un Derek Willis record, Paris repart frustré de Dubaï (90-89)

Exempts de championnat le weekend passé, les Parisiens voulaient rapidement rebondir après leur défaite au Pirée vendredi dernier. Dans l’ambiance calfeutrée de la Coca Cola Arena de Dubaï, les joueurs de Francesco Tabellini ont craqué en fin de match après une entame canon, pour finalement s’incliner 90-89.

A back and forth clash that ends with the home team coming away with an important WIN! #EveryGameMatters pic.twitter.com/YKSz4xHLRG — EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2025

Pluie de 3-points, avant la panne sèche

Comme toujours avec les Parisiens, le match a commencé sur un rythme effréné, mais aussi sous une pluie de 3-points ! Derek Willis, Jared Rhoden puis Sebastian Herrera ont mis les visiteurs sur de bons rails (9-2, 1’30’’), alors que Nadir Hifi retrouvait des sensations en sortie de banc. Côté dubaïote, la défense comme l’attaque peinaient à se mettre en place, se heurtant notamment à des intérieurs parisiens techniquement et physiquement meilleurs. Avec déjà 6 pertes de balles dans le premier quart-temps contre 0 pour Paris, Dubai n’était finalement pas encore rentré dans son match (17-32, 10’).

Car dans la foulée de leur récital à 3-points (5/7 dans le premier quart), les Parisiens ont comme levé le pied. L’occasion était trop belle pour Mfiondu Kabengele et ses coéquipiers, qui se sont dangereusement rapprochés grâce à un 15-0 infligé en trois minutes (38-40, 15’). Dans cet élan de confiance, leur défense s’est resserrée, posant d’énormes problèmes à Nadir Hifi (1/7 à 2-points en première période, 13 points et 1 d’évaluation au final) et les Parisiens. Davis Bertans a confirmé le changement de momentum, en donnant pour la première fois l’avantage à Dubaï avant de retourner aux vestiaires (46-45, 20’).

Derek Willis clutch, mais insuffisant

Après la pause, Derek Willis a repris les bons démarquages de l’entame de match pour remettre Paris à l’endroit. L’ancien joueur de l’Anadolu Efes termine la rencontre avec 22 points à 4/5 à 3-points et 7 rebonds en 22 minutes, lui qui a redonné le rythme qui réussit tant aux Parisiens. Dans son sillage, les visiteurs ont repris leur pressing tout-terrain, mais aussi le chemin du cercle en attaque, alors que la réussite à 3-points les fuyait sur la durée (11/28 dans la partie).

Si les Parisiens menaient avant les dix dernières minutes (59-66, 30’), les Dubaïotes n’avaient pas abdiqué pour autant. Davis Bertans et les siens ont enchaîné les 3-points et les fautes provoquées pour revenir à hauteur déstabiliser la tactique de Francesco Tabellini. Sans Sebastian Herrera ni Mouhamed Faye sortis pour cinq fautes, la défense a été plus permissive dans les instants. McKinley Wright IV et Justin Anderson ont fait repasser Dubaï devant à 33 secondes du buzzer (88-86), sans que Paris ne parvienne à reprendre la main.

Après une dernière faute de Lamar Stevens sur McKinley Wright et un 3-points de Nadir Hifi, Paris s’incline finalement 90-89 à Dubaï après avoir mené de 17 points en première mi-temps. Les Parisiens ont craqué dans le dernier quart-temps (perdu 31-20) malgré l’excellente performance de Derek Willis. Ils enchaînent une seconde défaite de suite avant une petite semaine de trêve.