Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Malgré un Derek Willis record, Paris repart frustré de Dubaï (90-89)

EUROLEAGUE – Quatre jours après la défaite au Pirée, le Paris Basketball s’est incliné de justesse sur le parquet de Dubaï (90-89) malgré le record de points de Derek Willis dans le championnat. Les joueurs de Francesco Tabellini ont perdu le contrôle d’une rencontre qu’ils avaient à leur main dans le premier quart-temps, et entament une semaine de trêve sur une série de deux défaites dans la compétition.
|
00h00
Résumé
Écouter
Malgré un Derek Willis record, Paris repart frustré de Dubaï (90-89)

Les 22 points de Derek Willis (à droite) n’ont pas suffi au Paris Basketball pour l’emporter à Dubaï.

Crédit photo : Julie Dumélié

Exempts de championnat le weekend passé, les Parisiens voulaient rapidement rebondir après leur défaite au Pirée vendredi dernier. Dans l’ambiance calfeutrée de la Coca Cola Arena de Dubaï, les joueurs de Francesco Tabellini ont craqué en fin de match après une entame canon, pour finalement s’incliner 90-89.

– Journée 13

LIRE AUSSI

 

Pluie de 3-points, avant la panne sèche

Comme toujours avec les Parisiens, le match a commencé sur un rythme effréné, mais aussi sous une pluie de 3-points ! Derek Willis, Jared Rhoden puis Sebastian Herrera ont mis les visiteurs sur de bons rails (9-2, 1’30’’), alors que Nadir Hifi retrouvait des sensations en sortie de banc. Côté dubaïote, la défense comme l’attaque peinaient à se mettre en place, se heurtant notamment à des intérieurs parisiens techniquement et physiquement meilleurs. Avec déjà 6 pertes de balles dans le premier quart-temps contre 0 pour Paris, Dubai n’était finalement pas encore rentré dans son match (17-32, 10’).

Sebastian HERRERA
Sebastian HERRERA
8
PTS
1
REB
3
PDE
Logo EuroLeague
DUB
90 89
PAR

Car dans la foulée de leur récital à 3-points (5/7 dans le premier quart), les Parisiens ont comme levé le pied. L’occasion était trop belle pour Mfiondu Kabengele et ses coéquipiers, qui se sont dangereusement rapprochés grâce à un 15-0 infligé en trois minutes (38-40, 15’). Dans cet élan de confiance, leur défense s’est resserrée, posant d’énormes problèmes à Nadir Hifi (1/7 à 2-points en première période, 13 points et 1 d’évaluation au final) et les Parisiens. Davis Bertans a confirmé le changement de momentum, en donnant pour la première fois l’avantage à Dubaï avant de retourner aux vestiaires (46-45, 20’).

Derek Willis clutch, mais insuffisant

Après la pause, Derek Willis a repris les bons démarquages de l’entame de match pour remettre Paris à l’endroit. L’ancien joueur de l’Anadolu Efes termine la rencontre avec 22 points à 4/5 à 3-points et 7 rebonds en 22 minutes, lui qui a redonné le rythme qui réussit tant aux Parisiens. Dans son sillage, les visiteurs ont repris leur pressing tout-terrain, mais aussi le chemin du cercle en attaque, alors que la réussite à 3-points les fuyait sur la durée (11/28 dans la partie).

Si les Parisiens menaient avant les dix dernières minutes (59-66, 30’), les Dubaïotes n’avaient pas abdiqué pour autant. Davis Bertans et les siens ont enchaîné les 3-points et les fautes provoquées pour revenir à hauteur déstabiliser la tactique de Francesco Tabellini. Sans Sebastian Herrera ni Mouhamed Faye sortis pour cinq fautes, la défense a été plus permissive dans les instants. McKinley Wright IV et Justin Anderson ont fait repasser Dubaï devant à 33 secondes du buzzer (88-86), sans que Paris ne parvienne à reprendre la main.

Mckinley WRIGHT IV
Mckinley WRIGHT IV
24
PTS
5
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
DUB
90 89
PAR

Après une dernière faute de Lamar Stevens sur McKinley Wright et un 3-points de Nadir Hifi, Paris s’incline finalement 90-89 à Dubaï après avoir mené de 17 points en première mi-temps. Les Parisiens ont craqué dans le dernier quart-temps (perdu 31-20) malgré l’excellente performance de Derek Willis. Ils enchaînent une seconde défaite de suite avant une petite semaine de trêve.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
dauw24
Défaite frustrante en effet. Robinson qui climatise la salle avec un gros 3 points avant de perdre bêtement le ballon pour permettre à Wright d'aller pour la énième fois aux lancers. Mention spéciale mais classique à Prepelic pour son art du flopping et son obstruction de filou sur la sortie en touche à 6 secondes de la fin...
Répondre
(2) J'aime
porte3
flopping de prepelic, prepelic est slovène, lorsque l'on à dit ça, on à tout dit
Répondre
(1) J'aime
dauw24
Non Mobley et avant lui Randolph sont pas trop floppers, mais au fait ... Sont-ils slovènes ?
(1) J'aime
vinzdabest
Ce match c’était cadeau…et puis gros bug… Robinson n’a pas le niveau EL. Et Nadir ne rentre plus un panier depuis très longtemps…on le sentait à l’intersaison : il n’y a pas de leader dans cette équipe. Ni offensif ni défensif ni à la mène…ni sur le banc. La saison va être longue…
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NM1
00h00Ancien coéquipier de Victor Wembanyama et Alex Sarr, Théo Pichard rejoint la NM1
Betclic ELITE
00h00La JL Bourg veut « conserver cette position de 4ème force du championnat »
WNBA
00h00Les premières mock drafts WNBA pour 2026 sont sorties : une seule Française citée
EuroLeague
00h00Malgré un Derek Willis record, Paris repart frustré de Dubaï (90-89)
ELITE 2
00h00Caen à la recherche d’un poste 5 pendant la trêve : « Les agents nous ont proposé plusieurs joueurs »
EuroLeague
00h00Jaylen Hoard absent du groupe du Maccabi Tel-Aviv face à Milan
EuroLeague
00h00Frank Ntilikina forfait pour le déplacement de l’Olympiakos à Belgrade
EuroBasket
00h00Neuf joueurs de l’EuroBasket avec la Finlande face à la France, dont Jantunen, Muurinen et Maxhuni
Coupe du Monde masculine
00h00La Belgique ajuste sa liste avant d’affronter les Bleus
Équipe de France
00h00« Un monument, un soldat, un pilier des Bleus » : Frédéric Fauthoux rend hommage à Andrew Albicy
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
Rudy Gobert a fini en double-double contre Sacramento
NBA
00h00Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud
Rodney Rogers en tenue de Wake Forest : à gauche, portrait en gros plan en plein effort, et à droite, tir en suspension devant un public lors d’un match universitaire.
NBA
00h00Rodney Rogers : l’ancien Sixième Homme des Suns est mort à 54 ans
Kevin Durant en tenue des Houston Rockets, debout sur le parquet avec les mains sur les hanches lors d’un match NBA.
NBA
00h00Kevin Durant manquera son grand retour à Phoenix : les Rockets privés de leur leader
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche
NBA
00h00Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum
1 / 0