EuroLeague

Frank Ntilikina forfait pour le déplacement de l’Olympiakos à Belgrade

EUROLEAGUE - En visite à Belgrade pour y affronter l'Étoile Rouge pour un choc entre dauphins au classement, l'Olympiakos devra se passer de Frank Ntilikina mercredi soir. Le meneur français souffre d'une gêne à la cuisse gauche, et restera en Grèce pour poursuivre sa rééducation pendant la 13e journée d'EuroLeague.
00h00
Blessé, Frank Ntilikina manquera le choc entre l’Olympiakos et l’Étoile Rouge de Belgrade.

Crédit photo : Olympiakos B.C.

Dauphin de l’Hapoël Tel-Aviv à égalité avec l’Étoile Rouge Belgrade avant la 13e journée d’EuroLeague, l’Olympiakos Le Pirée devra composer sans Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans) à Belgrade mercredi soir.

Selon nos confrères de Eurohoops, le meneur français est touché à la cuisse gauche et ne fera pas le voyage en Serbie pour affronter l’Étoile Rouge à la Belgrade Arena. Un nouveau coup dur pour Georgios Bartzokas, qui déplorait déjà les difficultés du club à se renforcer sur les lignes arrières.

Retour écourté pour Ntilikina

Cette nouvelle absence intervient alors que Frank Ntilikina venait tout juste de retrouver les parquets lors de la 12e journée, après avoir manqué deux rencontres en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le Français totalise pour le moment huit apparitions en EuroLeague cette saison, dont trois comme titulaire, pour 5,8 points et 1,5 passe décisive par match en moyenne.

PROFIL JOUEUR
Frank NTILIKINA
Poste(s): Meneur / Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 27 ans (28/07/1998)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
5,8
#173
REB
1,1
#239
PD
1,5
#111

L’infirmerie de l’Olympiakos continue de se remplir puisque Shaquielle McKissic (cuisse), Keenan Evans (tendon d’Achille gauche) et Moustapha Fall (genou gauche) restent également indisponibles. Par ailleurs, Giannoulis Larentzakis a rejoint l’équipe nationale grecque pour la fenêtre de qualifications au Mondial 2027 et manquera donc ce choc.

Duel au sommet entre deux équipes diminuées

Du côté de la Crvena Zvezda, l’ancien entraîneur de Monaco Sasa Obradovic devra également faire sans plusieurs éléments importants. Dejan Davidovac, Ebuka Izundu (cheville gauche), Tyson Carter (poitrine), Jasiel Rivero (pied), Isaiah Canaan (genou gauche) et Joel Bolomboy (pied droit) sont forfaits.

Malgré ces absences de part et d’autre, cette rencontre de la 13e journée d’EuroLeague s’annonce déjà importante pour la suite de la saison régulière. Les deux formations affichent un bilan identique de 8 victoires pour 4 défaites, et ne comptent qu’une victoire de retard sur le leader, l’Hapoël Tel Aviv.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

