Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Pourquoi la NBA Europe est une bonne nouvelle ? Le Top 5 développé dans le n°21 de Courtside

La NBA Europe agite le basket continental et sa possible arrivée en 2027 pose déjà de nombreuses questions. Dans l’épisode 21 du podcast Courtside, Gabriel Pantel-Jouve et Maxime Bodilis livrent leur Top 5 des raisons pour lesquelles la NBA Europe serait, selon eux, une excellente nouvelle pour le basket européen… à condition d’éviter certains écueils.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pourquoi la NBA Europe est une bonne nouvelle ? Le Top 5 développé dans le n°21 de Courtside

La saison inaugurale de la NBA Europe devrait être lancée en 2027-2028

Crédit photo : Sébastien Grasset

La NBA Europe est en train de devenir l’un des dossiers les plus brûlants du basket mondial. De Paris à Milan, de Barcelone à Berlin, son arrivée potentielle en 2027 pourrait profondément transformer l’écosystème du basket européen. Dans le n°21 de Courtside, Gabriel Pantel-Jouve et Maxime Bodilis se positionnent clairement : ils sont favorables à l’arrivée de la Grande Ligue sur le vieux continent, mais pas à n’importe quelles conditions. Voici le Top 5 de leurs arguments, entre ce qu’ils veulent absolument… et ce qu’ils refusent.

1. Une force de frappe médiatique et marketing sans équivalent

La première évidence, selon eux : la marque NBA possède un rayonnement mondial que personne d’autre ne peut offrir au basket européen. Son savoir-faire en communication, en storytelling et en production de contenus pourrait donner au basket européen une exposition sans précédent.

La NBA possède des moyens colossaux, avec des équipes dédiées à la création de contenus, aux réseaux sociaux, au marketing, à la data et à la mise en valeur des joueurs. Cette capacité à produire un produit “sexy”, attractif et international pourrait enfin faire franchir un cap à la visibilité des clubs européens, des championnats nationaux et des joueurs du continent.

2. Le bon timing : une EuroLeague stagnante et en manque de perspectives

Autre constat : l’EuroLeague a beaucoup progressé depuis dix ans, mais elle atteint aujourd’hui un plafond. Les clubs peinent financièrement, les droits TV n’explosent pas, les structures restent fragiles et les idées s’essoufflent.

Dans ce contexte, l’arrivée de la NBA Europe tombe au meilleur moment. Elle offrirait un nouveau cycle, un nouveau modèle économique et une nouvelle impulsion, alors que l’EuroLeague reste solide sportivement mais limitée dans sa capacité à se développer. À terme, elle pourrait soit s’adapter, soit disparaître, soit être absorbée dans une organisation plus large.

3. Une Ligue d’élite… mais avec une méritocratie sportive préservée

Point essentiel : les deux journalistes refusent l’idée d’une ligue totalement fermée comme la NBA nord-américaine.

Ils veulent un modèle hybride, avec :

  • des licences fortes pour quelques institutions européennes majeures

  • mais aussi des places ouvertes via le terrain, notamment par la BCL

  • la possibilité pour des clubs historiques (Belgrade, Kaunas, Vitoria) d’accéder sportivement au plus haut niveau

  • le maintien des championnats nationaux pour préserver l’ancrage local

Ce système, disaient-ils, est indispensable pour éviter que la NBA Europe ne devienne un championnat inaccessible pour la plupart des clubs européens.

4. Des règles FIBA conservées… et une convergence progressive du jeu

L’autre point majeur : pas question d’importer les règles NBA en Europe. L’idée est d’adopter les règles FIBA actuelles, tout en acceptant que la NBA, par son influence mondiale, amène progressivement quelques évolutions, comme c’est déjà le cas historiquement (ligne à 3-points, 24 secondes etc.).

L’objectif :

  • un basket compréhensible partout,
  • une uniformisation progressive des règles,
  • sans bouleverser le jeu européen ni imposer un modèle nord-américain.

Les deux journalistes veulent une transition douce, respectueuse des spécificités européennes.

5. Pas d’excès “à l’américaine” : éviter la dilution, la surcharge et la draft

Parmi les choses qu’ils ne veulent pas voir avec la NBA Europe :

a) Une surcharge de matchs façon NBA
Les “double weeks” actuelles de l’EuroLeague sont déjà jugées problématiques.
Ils veulent :

  • un calendrier raisonnable,

  • des matchs qui comptent,

  • une saison régulière resserrée,

  • et aucune dérive vers 70 ou 80 rencontres.

b) Une Draft à l’américaine
Pour eux, la Draft n’a pas sa place en Europe.
Le système de formation des clubs est trop important dans l’ADN européen pour y toucher.

c) Des écarts budgétaires incontrôlables
Ils espèrent un salary cap ou au moins une régulation moderne, tout en reconnaissant qu’il sera difficile de l’appliquer uniformément à cause des situations fiscales différentes selon les pays.

Bonus : des stars NBA en Europe… et des passerelles transatlantiques

Autre idée évoquée :
voir des stars NBA en fin de carrière venir jouer en Europe dans un cadre crédible, attractif et bien structuré. Un phénomène encore rare, mais que l’arrivée de la NBA Europe pourrait favoriser.

Et pourquoi pas, à terme :

  • une NBA Cup transatlantique,

  • des confrontations officielles NBA vs NBA Europe (All-Star Game partagé ?),

  • une vraie finale mondiale.

Une vitrine inédite pour le basket européen.

Conclusion : une opportunité historique à saisir

L’épisode 21 de Courtside est clair : l’arrivée de la NBA Europe représente une chance unique de faire grandir le basket européen, d’améliorer son exposition, d’élever ses standards, d’attirer des talents, de rendre son économie plus solide et de toucher un public beaucoup plus large.

À condition de respecter les fondamentaux du basket continental : la formation, la méritocratie, le calendrier raisonnable, les règles FIBA et le lien fort avec les championnats nationaux.

L’épisode 21 complet est disponible dès maintenant sur Ausha, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et Podcast Addict.

Podcast
Podcast
Suivre
Courtside
Courtside
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
toto72- Modifié
C'est une bonne nouvelle pour les neuneus ou les mandataires pro-US qui croient que les intérêts US se déplacent pour le bien des population envahies. GO HOME ! Arrêtons de rêver. Prenons nous en charge.
Répondre
(2) J'aime
halle_37
Imaginer 1 minute l'euroleague vouloir s'implanter aux usa, ils se feraient dégager direct
Répondre
(1) J'aime
oxc000007b
La mort des clubs de province...
Répondre
(2) J'aime
dragibus
Les clubs de province ne jouent pas l'Euroleague et ça ne les empêche pas d'exister. Qu'est-ce que la NBA Europe changera vraiment pour eux ? Ils continueront d'évoluer dans les championnats nationaux, ça intéressera un public local, comme aujourd'hui. Je ne vois pas bien où sera la différence.
Répondre
(1) J'aime
jeanluc
Pas de souci pour les deux premiers points, le constat est sans appel. En revanche, les points 3, 4 et 5 sont des voeux pieux que je défends également ... mais qui resteront très probablement des voeux tant le système américain ne s'encombre pas de "fioritures" et voudra décalquer ce qu'il produit aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique.
Répondre
(2) J'aime
jc87- Modifié
Les points 1 et 2 c'est indiscutable en effet. 3 et 4, si ce qui a été annoncé est respecté ce sera un partenariat FIBA avec qualifications via la BCL, ligue semi-fermée donc et règles FIBA pour le jeu. On peut penser que ce ne sera pas le cas mais en Afrique la NBA et la FIBA collaborent déjà avec la BAL, donc pourquoi pas en Europe. Le point 5 c'est clair par contre que ça risque de coincer ne serait ce que parce que tout comme l'ECA ils devront se confronter à des règles fiscales différentes entres les pays. Mais bon comme je l'ai déjà dit, ce projet se fera qu'on le veuille ou non et c'est pas des appels au boycott de quelques bédouins qui changeront quoi que ce soit.
Répondre
(0) J'aime
halle_37
Bon je suis complètement contre, je n'avancerai pas touts les arguments, mais une question, comment va faire la NBA concernant la fiscalité entre les pays, on est pas aux usa.... comment vont faire les clubs !??!!!
Répondre
(1) J'aime
dragibus
La fiscalité n'est pas la même dans tous les Etats américains. Mais il est vrai que les différences ne sont pas les mêmes, par exemple, qu'entre la France et (beaucoup) d'autres pays. Ceci dit, plus personne ne peut rivaliser avec la France en la matière... et si le problème c'était nous ?.
Répondre
(1) J'aime
glidos
BOYCOTT !!!
Répondre
(2) J'aime
olitel
On ne veut pas de cette daube.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Coupe du Monde masculine
00h00La Belgique ajuste sa liste avant d’affronter les Bleus
Équipe de France
00h00« Un monument, un soldat, un pilier des Bleus » : Frédéric Fauthoux rend hommage à Andrew Albicy
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
Frédéric Fauthoux a retrouvé l'équipe de France pour le début des qualif' à la Coupe du monde
Qualif' Coupe du Monde
00h00Frédéric Fauthoux au début des qualif’ à la Coupe du monde : « Il faut démarrer ce nouveau cycle du mieux possible »
La saison inaugurale de la NBA Europe devrait être lancée en 2027-2028
NBA
00h00Pourquoi la NBA Europe est une bonne nouvelle ? Le Top 5 développé dans le n°21 de Courtside
Espoirs ELITE
00h00Espoirs ÉLITE – J9 : Cholet se reprend, Dijon enchaine, Nanterre et Monaco continuent leur course poursuite et Boulazac ferme la marche
Andrew Albicy va prendre sa retraite internationale
Qualif' Coupe du Monde
00h00Andrew Albicy tire sa révérence en équipe de France : une dernière fenêtre pour un monument des Bleus
La défense de l'Etoile Rouge contre Vienne, en Ligue adriatique
EuroLeague
00h00[Analyse] L’Étoile Rouge de Belgrade de Sasa Obradovic, meilleure défense d’EuroLeague : Process Corporation décrypte les clés du renouveau serbe
Nathan De Sousa profite de la trêve internationale pour couper après une période délicate avec Cholet
Betclic ELITE
00h00Nathan De Sousa avec les Bleus : une parenthèse bienvenue au milieu de la mauvaise passe de Cholet
Jeremiah Hill est parti en Tunisie durant la trêve internationale
Qualif' Coupe du Monde
00h00Jeremiah Hill part en sélection : la star de Chalon ne se reposera pas pendant la trêve internationale
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
Rudy Gobert a fini en double-double contre Sacramento
NBA
00h00Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud
Rodney Rogers en tenue de Wake Forest : à gauche, portrait en gros plan en plein effort, et à droite, tir en suspension devant un public lors d’un match universitaire.
NBA
00h00Rodney Rogers : l’ancien Sixième Homme des Suns est mort à 54 ans
Kevin Durant en tenue des Houston Rockets, debout sur le parquet avec les mains sur les hanches lors d’un match NBA.
NBA
00h00Kevin Durant manquera son grand retour à Phoenix : les Rockets privés de leur leader
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche
NBA
00h00Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum
1 / 0