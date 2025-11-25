Pourquoi la NBA Europe est une bonne nouvelle ? Le Top 5 développé dans le n°21 de Courtside

La NBA Europe est en train de devenir l’un des dossiers les plus brûlants du basket mondial. De Paris à Milan, de Barcelone à Berlin, son arrivée potentielle en 2027 pourrait profondément transformer l’écosystème du basket européen. Dans le n°21 de Courtside, Gabriel Pantel-Jouve et Maxime Bodilis se positionnent clairement : ils sont favorables à l’arrivée de la Grande Ligue sur le vieux continent, mais pas à n’importe quelles conditions. Voici le Top 5 de leurs arguments, entre ce qu’ils veulent absolument… et ce qu’ils refusent.

1. Une force de frappe médiatique et marketing sans équivalent

La première évidence, selon eux : la marque NBA possède un rayonnement mondial que personne d’autre ne peut offrir au basket européen. Son savoir-faire en communication, en storytelling et en production de contenus pourrait donner au basket européen une exposition sans précédent.

La NBA possède des moyens colossaux, avec des équipes dédiées à la création de contenus, aux réseaux sociaux, au marketing, à la data et à la mise en valeur des joueurs. Cette capacité à produire un produit “sexy”, attractif et international pourrait enfin faire franchir un cap à la visibilité des clubs européens, des championnats nationaux et des joueurs du continent.

2. Le bon timing : une EuroLeague stagnante et en manque de perspectives

Autre constat : l’EuroLeague a beaucoup progressé depuis dix ans, mais elle atteint aujourd’hui un plafond. Les clubs peinent financièrement, les droits TV n’explosent pas, les structures restent fragiles et les idées s’essoufflent.

Dans ce contexte, l’arrivée de la NBA Europe tombe au meilleur moment. Elle offrirait un nouveau cycle, un nouveau modèle économique et une nouvelle impulsion, alors que l’EuroLeague reste solide sportivement mais limitée dans sa capacité à se développer. À terme, elle pourrait soit s’adapter, soit disparaître, soit être absorbée dans une organisation plus large.

3. Une Ligue d’élite… mais avec une méritocratie sportive préservée

Point essentiel : les deux journalistes refusent l’idée d’une ligue totalement fermée comme la NBA nord-américaine.

Ils veulent un modèle hybride, avec :

des licences fortes pour quelques institutions européennes majeures

mais aussi des places ouvertes via le terrain , notamment par la BCL

la possibilité pour des clubs historiques (Belgrade, Kaunas, Vitoria) d’accéder sportivement au plus haut niveau

le maintien des championnats nationaux pour préserver l’ancrage local

Ce système, disaient-ils, est indispensable pour éviter que la NBA Europe ne devienne un championnat inaccessible pour la plupart des clubs européens.

4. Des règles FIBA conservées… et une convergence progressive du jeu

L’autre point majeur : pas question d’importer les règles NBA en Europe. L’idée est d’adopter les règles FIBA actuelles, tout en acceptant que la NBA, par son influence mondiale, amène progressivement quelques évolutions, comme c’est déjà le cas historiquement (ligne à 3-points, 24 secondes etc.).

L’objectif :

un basket compréhensible partout,

une uniformisation progressive des règles,

sans bouleverser le jeu européen ni imposer un modèle nord-américain.

Les deux journalistes veulent une transition douce, respectueuse des spécificités européennes.

5. Pas d’excès “à l’américaine” : éviter la dilution, la surcharge et la draft

Parmi les choses qu’ils ne veulent pas voir avec la NBA Europe :

a) Une surcharge de matchs façon NBA

Les “double weeks” actuelles de l’EuroLeague sont déjà jugées problématiques.

Ils veulent :

un calendrier raisonnable,

des matchs qui comptent,

une saison régulière resserrée,

et aucune dérive vers 70 ou 80 rencontres.

b) Une Draft à l’américaine

Pour eux, la Draft n’a pas sa place en Europe.

Le système de formation des clubs est trop important dans l’ADN européen pour y toucher.

c) Des écarts budgétaires incontrôlables

Ils espèrent un salary cap ou au moins une régulation moderne, tout en reconnaissant qu’il sera difficile de l’appliquer uniformément à cause des situations fiscales différentes selon les pays.

Bonus : des stars NBA en Europe… et des passerelles transatlantiques

Autre idée évoquée :

voir des stars NBA en fin de carrière venir jouer en Europe dans un cadre crédible, attractif et bien structuré. Un phénomène encore rare, mais que l’arrivée de la NBA Europe pourrait favoriser.

Et pourquoi pas, à terme :

une NBA Cup transatlantique,

des confrontations officielles NBA vs NBA Europe (All-Star Game partagé ?),

une vraie finale mondiale.

Une vitrine inédite pour le basket européen.

Conclusion : une opportunité historique à saisir

L’épisode 21 de Courtside est clair : l’arrivée de la NBA Europe représente une chance unique de faire grandir le basket européen, d’améliorer son exposition, d’élever ses standards, d’attirer des talents, de rendre son économie plus solide et de toucher un public beaucoup plus large.

À condition de respecter les fondamentaux du basket continental : la formation, la méritocratie, le calendrier raisonnable, les règles FIBA et le lien fort avec les championnats nationaux.

L’épisode 21 complet est disponible dès maintenant sur Ausha, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et Podcast Addict.