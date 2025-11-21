Avant d’affronter Paris, l’Olympiakos plongé dans le « cercle vicieux » d’un recrutement difficile

Malgré sa bonne 4e place actuelle en EuroLeague, l’Olympiakos traverse une période délicate en dehors des terrains, sur le marché des transferts. Avant de recevoir le Paris Basketball au Pirée ce vendredi soir (20h15), l’entraîneur grec Georgios Bartzokas s’est exprimé sur les difficultés rencontrées par le club pour recruter un nouveau joueur, particulièrement sur la ligne arrière après la grave blessure de Keenan Evans.

Des attentes réalistes face aux contraintes du marché

Lors d’une conférence de presse organisée jeudi avant la 12e journée d’EuroLeague, Bartzokas a détaillé les défis auxquels il fait face avec sa direction. « Nous n’avons pas le luxe de dire que nous cherchons un joueur à 50% à 3-points et dix passes décisives. S’il existait, les présidents l’auraient déjà fait venir », souffle-t-il.

L’entraîneur de l’Olympiakos a également précisé ses critères de recherche, assez simples : de la qualité et de l’expérience. « Nous cherchons un bon joueur, quelqu’un qui peut rivaliser à ce niveau. J’aimerais qu’il puisse avoir des caractéristiques différentes de nos joueurs actuels. Cela ne signifie pas qu’il ait nécessairement joué en EuroLeague auparavant. »

Plusieurs pistes explorées sans succès

Frustré, l’entraîneur aurait déjà fait face à plusieurs refus, malgré des négociations : « Si cela ne tenait qu’à moi, j’aurais ajouté un joueur. J’ai fait cinq ou six propositions qui n’ont pas abouti pour diverses raisons. Pas parce que les présidents ne voulaient pas, mais parce que ce n’était pas possible. C’est un cercle vicieux », résume-t-il.

Le Paris Basketball doit essayer d’exploiter le manque de profondeur présumé sur les lignes arrières de l’Olympiakos pour remonter au classement. En cas de succès, les joueurs de Francesco Tabellini pourraient composter une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues, et retrouver un bilan à l’équilibre en Coupe d’Europe (10e avec 5 victoires pour 6 défaites).