Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Avant d’affronter Paris, l’Olympiakos plongé dans le « cercle vicieux » d’un recrutement difficile

EUROLEAGUE - Alors que l'Olympiakos reçoit le Paris Basketball ce vendredi soir (20h15), son entraîneur Georgios Bartzokas a exprimé les difficultés du club du Pirée à se renforcer sur le marché des transferts, depuis la nouvelle blessure de Keenan Evans.
|
00h00
Résumé
Écouter
Avant d’affronter Paris, l’Olympiakos plongé dans le « cercle vicieux » d’un recrutement difficile

Georgios Bartzokas a déploré le manque de solutions sur le marché pour renforcer l’effectif du Pirée.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Malgré sa bonne 4e place actuelle en EuroLeague, l’Olympiakos traverse une période délicate en dehors des terrains, sur le marché des transferts. Avant de recevoir le Paris Basketball au Pirée ce vendredi soir (20h15), l’entraîneur grec Georgios Bartzokas s’est exprimé sur les difficultés rencontrées par le club pour recruter un nouveau joueur, particulièrement sur la ligne arrière après la grave blessure de Keenan Evans.

LIRE AUSSI
Keenan Evans (1,91 m, 29 ans) retrouvait enfin l’EuroLeague, 581 jours après sa dernière apparition dans la compétition. Mais ce qui devait être un moment symbolique pour l’arrière de l’Olympiakos a tourné au cauchemar. Touché au tendon d’Achille gauche sur une action anodine, Keenan Evans a dû quitter le parquet à peine deux minutes après son […]
La tragédie pour Keenan Evans : 581 jours après, il retrouve l’EuroLeague mais se rompt de nouveau le tendon d’Achille au bout de 2 minutes – BeBasket
Rédaction

Des attentes réalistes face aux contraintes du marché

Lors d’une conférence de presse organisée jeudi avant la 12e journée d’EuroLeague, Bartzokas a détaillé les défis auxquels il fait face avec sa direction. « Nous n’avons pas le luxe de dire que nous cherchons un joueur à 50% à 3-points et dix passes décisives. S’il existait, les présidents l’auraient déjà fait venir », souffle-t-il.

L’entraîneur de l’Olympiakos a également précisé ses critères de recherche, assez simples : de la qualité et de l’expérience. « Nous cherchons un bon joueur, quelqu’un qui peut rivaliser à ce niveau. J’aimerais qu’il puisse avoir des caractéristiques différentes de nos joueurs actuels. Cela ne signifie pas qu’il ait nécessairement joué en EuroLeague auparavant. »

LIRE AUSSI
EuroLeague - Tyson Ward pourrait manquer ce rendez-vous si particulier face au Paris Basketball, après avoir marqué l’histoire du club francilien.
Tyson Ward incertain pour ses retrouvailles avec Paris en EuroLeague – BeBasket
Rédaction

Plusieurs pistes explorées sans succès

Frustré, l’entraîneur aurait déjà fait face à plusieurs refus, malgré des négociations : « Si cela ne tenait qu’à moi, j’aurais ajouté un joueur. J’ai fait cinq ou six propositions qui n’ont pas abouti pour diverses raisons. Pas parce que les présidents ne voulaient pas, mais parce que ce n’était pas possible. C’est un cercle vicieux », résume-t-il.

Le Paris Basketball doit essayer d’exploiter le manque de profondeur présumé sur les lignes arrières de l’Olympiakos pour remonter au classement. En cas de succès, les joueurs de Francesco Tabellini pourraient composter une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues, et retrouver un bilan à l’équilibre en Coupe d’Europe (10e avec 5 victoires pour 6 défaites).

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
v92000
Ohhh les pauvres... 17 joueurs sous contrat, un budget XXL, un championnat national à 22 matchs, des regles JFL tres laxistes en championnat local. Ils sont vraiment à pleindre !
Répondre
(7) J'aime
lulutoutvert
j'ai versé une larme et ouvert une cagnotte. kamoulox
Répondre
(4) J'aime
Livenews
NM1
00h00Fos Provence détrône Le Havre, Levallois prend seul les commandes de la poule A
EuroLeague
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot et Baskonia se relancent face au Bayern Munich en EuroLeague
NBA
00h00Un Sidy Cissoko record dans la victoire de Portland contre Golden State, Gobert et Minnesota se sabordent
NM1
00h00Un international camerounais renforce Levallois
NBA
00h00Vers une NBA Europe avec… le Paris Saint-Germain ?
Betclic ELITE
00h00Multiplex XXL en ouverture de la 9e journée de Betclic ELITE, avant un choc entre l’ASVEL et Dijon
ELITE 2
00h00Blois et Roanne tombent à Châlons-Reims et Denain, Hyères-Toulon fait chuter le leader Orléans !
ELITE 2
00h00Et si T.J. Parker revenait coacher en France, à… Roanne ?
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais se saborde encore à Vichy
EuroLeague
00h00Malgré un Justin Robinson stratosphérique pour remplacer Hifi, l’Olympiakos vient à bout de Paris
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
1 / 0