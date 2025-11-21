Le SCABB retrouve Ludovic Dufeal pour le déplacement à Évreux

Ludovic Dufeal (2,02 m, 25 ans), élément majeur du SCABB en ce début de saison, va réintégrer le groupe pour le déplacement à Évreux. Absent depuis un mois après un arrachement osseux à la main gauche, l’intérieur va pouvoir reprendre la compétition.

Le SCABB récupère un atout indispensable

Le retour de Ludovic Dufeal tombe à pic pour le SCABB. Avant sa blessure, l’intérieur apportait 4,4 points, 4 rebonds et 0,8 passe décisive pour 9,6 d’évaluation en 18 minutes de jeu sur cinq rencontres. Avec ses 2,18 m d’envergure, son impact ne se mesure pas uniquement dans les chiffres : son activité défensive et sa présence au rebond avaient permis à l’équipe de respirer dans certaines séquences difficiles.

Un renfort précieux dans la raquette

Julien Cortey peut souffler. L’entraîneur voit revenir un joueur utile dans le combat intérieur et capable de combler certaines lacunes collectives. Le SCABB, 15e au classement (4 victoires et 7 défaites) et encore en quête de constance après un début de saison irrégulier, et une récente défaite face à Hyères-Toulon sait qu’il doit s’appuyer sur ce type de profil pour gagner en solidité.

PROFIL JOUEUR Ludovic DUFEAL Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 25 ans (03/12/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 4,5 #410 REB 3,5 #247 PD 1 #362

Un rendez-vous important à Évreux

Le déplacement à Évreux, dans l’ambiance toujours particulière de la salle Jean Fourré, est un rendez-vous crucial pour relancer une dynamique. Le retour du grand frère de Lucas Dufeal pourrait justement servir de déclencheur dans une équipe en besoin de stabilité, notamment au niveau des duels intérieurs et du contrôle du rebond. Attention à la formation de l’Eure. 19e au classement avec un bilan de 3 victoires en 11 matchs, les coéquipiers de Ben Kovac restent sur un précieux succès sur le parquet de Challans et voudront enchainer avec un deuxième succès de suite.

Vers une montée en puissance progressive

Après un mois sans compétition, il faudra évidemment gérer la reprise de l’intérieur. Mais son retour dans le groupe est une bonne nouvelle. Reste à voir dans quelle mesure il pourra retrouver rapidement ses sensations et redevenir ce facteur d’énergie qui avait marqué son début de saison.