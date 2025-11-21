Recherche
ELITE 2

Le SCABB retrouve Ludovic Dufeal pour le déplacement à Évreux

ELITE 2 - Ludovic Dufeal fait son retour avec le SCABB après un mois d'absence, une bonne nouvelle avant le déplacement à Évreux pour la 12e journée d’ELITE 2.
Le SCABB retrouve Ludovic Dufeal pour le déplacement à Évreux

Blessé fin octobre, Ludovic Duféal fait son retour dans le groupe.

Crédit photo : Laurent Peigue / SCABB

Ludovic Dufeal (2,02 m, 25 ans), élément majeur du SCABB en ce début de saison, va réintégrer le groupe pour le déplacement à Évreux. Absent depuis un mois après un arrachement osseux à la main gauche, l’intérieur va pouvoir reprendre la compétition.

Le SCABB récupère un atout indispensable

Le retour de Ludovic Dufeal tombe à pic pour le SCABB. Avant sa blessure, l’intérieur apportait 4,4 points, 4 rebonds et 0,8 passe décisive pour 9,6 d’évaluation en 18 minutes de jeu sur cinq rencontres. Avec ses 2,18 m d’envergure, son impact ne se mesure pas uniquement dans les chiffres : son activité défensive et sa présence au rebond avaient permis à l’équipe de respirer dans certaines séquences difficiles.

LIRE AUSSI

Un renfort précieux dans la raquette

Julien Cortey peut souffler. L’entraîneur voit revenir un joueur utile dans le combat intérieur et capable de combler certaines lacunes collectives. Le SCABB, 15e au classement (4 victoires et 7 défaites) et encore en quête de constance après un début de saison irrégulier, et une récente défaite face à Hyères-Toulon sait qu’il doit s’appuyer sur ce type de profil pour gagner en solidité.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Ludovic Dufeal.jpg
Ludovic DUFEAL
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 25 ans (03/12/1999)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
4,5
#410
REB
3,5
#247
PD
1
#362

Un rendez-vous important à Évreux

Le déplacement à Évreux, dans l’ambiance toujours particulière de la salle Jean Fourré, est un rendez-vous crucial pour relancer une dynamique. Le retour du grand frère de Lucas Dufeal pourrait justement servir de déclencheur dans une équipe en besoin de stabilité, notamment au niveau des duels intérieurs et du contrôle du rebond. Attention à la formation de l’Eure. 19e au classement avec un bilan de 3 victoires en 11 matchs, les coéquipiers de Ben Kovac restent sur un précieux succès sur le parquet de Challans et voudront enchainer avec un deuxième succès de suite.

ELITE 2 – Journée 12
21/11/2025
EVR Evreux
SCA SCABB
POI Poitiers
AIX Aix-Maurienne
QUI Quimper
CHA Challans
NAN Nantes
CAE Caen
ROC La Rochelle
ASA Alliance Sport Alsace
HTV Hyères-Toulon
ORL Orléans
CHA Champagne Basket
BLO Blois
DEN Denain
ROA Roanne
ANT Antibes
ROU Rouen
VIC Vichy
PAU Pau-Lacq-Orthez

Vers une montée en puissance progressive

Après un mois sans compétition, il faudra évidemment gérer la reprise de l’intérieur. Mais son retour dans le groupe est une bonne nouvelle. Reste à voir dans quelle mesure il pourra retrouver rapidement ses sensations et redevenir ce facteur d’énergie qui avait marqué son début de saison.

LIRE AUSSI
SCABB
SCABB
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

