Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipes nationales

En plein combat contre la maladie, Achille Polonara est symboliquement nommé capitaine de l’Italie

Pour sa première liste en tant que sélectionneur de l'Italie, Luca Banchi a fait un choix symbolique fort. Le technicien a désigné Achille Polonara comme capitaine de la Squadra Azzurra pour les qualifications au Mondial 2027, alors que le joueur combat actuellement une leucémie qui l'éloigne des terrains.
|
00h00
Résumé
Écouter
En plein combat contre la maladie, Achille Polonara est symboliquement nommé capitaine de l’Italie

Bien qu’il ne foulera pas les parquets avec la sélection en raison de son combat contre une leucémie, Achille Polonara est le premier capitaine de l’ère Luca Banchi à la tête de l’Italie.

Crédit photo : FIBA

Pour sa première liste en tant que sélectionneur de l’équipe nationale italienne, Luca Banchi a pris une décision particulièrement émouvante. Achille Polonara, actuellement en lutte contre une leucémie myéloïde, a été nommé capitaine de la Squadra Azzurra pour la fenêtre de novembre des qualifications au Mondial 2027.

LIRE AUSSI
Après les départs de Svetislav Pesic et Gianmarco Pozzecco, les fédérations serbes et italiennes ont nommé Dusan Alimpijevic et Luca Banchi à la tête de leur équipe nationale respective.
La journée des annonces : la Serbie et l’Italie dévoilent leur nouveau sélectionneur – BeBasket
Rédaction

L’ancien joueur de Bologne traverse une période extrêmement difficile, ayant notamment passé dix jours dans le coma après sa greffe de moelle osseuse dans le cadre de son traitement médical. Bien qu’il ne puisse évidemment pas fouler les parquets, ce geste symbolique rend hommage à ce grand monsieur du basket italien et témoigne de l’estime que lui portent ses coéquipiers et le staff technique.

LIRE AUSSI
L’Italie du basket peut enfin respirer. Achille Polonara, l’emblématique ailier de 33 ans fort de 94 sélections en équipe nationale, a survécu à une épreuve qui aurait pu lui être fatale. Plongé dans le coma pendant dix jours suite à des complications après sa greffe de moelle osseuse, l’ancien joueur de la Virtus Bologne a […]
Achille Polonara sort du coma après dix jours : « On m’avait dit que j’avais 90% de risques de mourir » – BeBasket
Rédaction

Une liste solide avec trois joueurs d’EuroLeague

Au-delà de cette nomination symbolique, Luca Banchi a concocté un groupe de 17 joueurs pour affronter l’Islande et la Lituanie. La sélection s’appuie sur trois éléments évoluant en Euroleague : Stefano Tonut (Milan), Nicola Akele (Virtus Bologne) et Gabriele Procida (Real Madrid).

L’Italie entamera sa campagne de qualification pour le Mondial 2027 au Qatar en recevant l’Islande le 27 novembre. Trois jours plus tard, la Squadra Azzurra se déplacera en Lituanie pour un match qui s’annonce périlleux face à une formation toujours redoutable sur ses terres.

« Un combat qui prendra du temps »

Cette double confrontation marquera le début d’un nouveau cycle pour le basket italien, avec Luca Banchi aux commandes et un Achille Polonara érigé en figure emblématique et modèle de courage, rappelant que certaines valeurs transcendent la compétition sportive.

Signé en août dernier par le club de Sassari, son club formateur engagé en FIBA Europe Cup et en championnat italien, Polonara reste d’ailleurs déterminé à gagner son combat et retrouver les terrains. « Cela prendra du temps. Je dois m’engager dans une thérapie physique », a-t-il déclaré concernant sa rééducation. Et quand on lui demande s’il compte rejouer un jour, sa réponse est sans équivoque : « Oui, bien sûr. »

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Italie
Italie
Suivre
Italie
Italie
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h00Fos Provence détrône Le Havre, Levallois prend seul les commandes de la poule A
EuroLeague
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot et Baskonia se relancent face au Bayern Munich en EuroLeague
NBA
00h00Un Sidy Cissoko record dans la victoire de Portland contre Golden State, Gobert et Minnesota se sabordent
NM1
00h00Un international camerounais renforce Levallois
NBA
00h00Vers une NBA Europe avec… le Paris Saint-Germain ?
Betclic ELITE
00h00Multiplex XXL en ouverture de la 9e journée de Betclic ELITE, avant un choc entre l’ASVEL et Dijon
ELITE 2
00h00Blois et Roanne tombent à Châlons-Reims et Denain, Hyères-Toulon fait chuter le leader Orléans !
ELITE 2
00h00Et si T.J. Parker revenait coacher en France, à… Roanne ?
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais se saborde encore à Vichy
EuroLeague
00h00Malgré un Justin Robinson stratosphérique pour remplacer Hifi, l’Olympiakos vient à bout de Paris
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
1 / 0