En plein combat contre la maladie, Achille Polonara est symboliquement nommé capitaine de l’Italie

Pour sa première liste en tant que sélectionneur de l’équipe nationale italienne, Luca Banchi a pris une décision particulièrement émouvante. Achille Polonara, actuellement en lutte contre une leucémie myéloïde, a été nommé capitaine de la Squadra Azzurra pour la fenêtre de novembre des qualifications au Mondial 2027.

L’ancien joueur de Bologne traverse une période extrêmement difficile, ayant notamment passé dix jours dans le coma après sa greffe de moelle osseuse dans le cadre de son traitement médical. Bien qu’il ne puisse évidemment pas fouler les parquets, ce geste symbolique rend hommage à ce grand monsieur du basket italien et témoigne de l’estime que lui portent ses coéquipiers et le staff technique.

Une liste solide avec trois joueurs d’EuroLeague

Au-delà de cette nomination symbolique, Luca Banchi a concocté un groupe de 17 joueurs pour affronter l’Islande et la Lituanie. La sélection s’appuie sur trois éléments évoluant en Euroleague : Stefano Tonut (Milan), Nicola Akele (Virtus Bologne) et Gabriele Procida (Real Madrid).

L’Italie entamera sa campagne de qualification pour le Mondial 2027 au Qatar en recevant l’Islande le 27 novembre. Trois jours plus tard, la Squadra Azzurra se déplacera en Lituanie pour un match qui s’annonce périlleux face à une formation toujours redoutable sur ses terres.

« Un combat qui prendra du temps »

Cette double confrontation marquera le début d’un nouveau cycle pour le basket italien, avec Luca Banchi aux commandes et un Achille Polonara érigé en figure emblématique et modèle de courage, rappelant que certaines valeurs transcendent la compétition sportive.

Signé en août dernier par le club de Sassari, son club formateur engagé en FIBA Europe Cup et en championnat italien, Polonara reste d’ailleurs déterminé à gagner son combat et retrouver les terrains. « Cela prendra du temps. Je dois m’engager dans une thérapie physique », a-t-il déclaré concernant sa rééducation. Et quand on lui demande s’il compte rejouer un jour, sa réponse est sans équivoque : « Oui, bien sûr. »