La Rochelle enfin avec son pivot champion de Pro B en titre ?

Babacar Mbye (2,15 m, 23 ans) n’a pas encore joué la moindre minute avec le Stade Rochelais Basket cette saison. Le pivot sénégalo-gambien, touché à un adducteur en présaison, avance dans sa rééducation et pourrait revenir en décembre, comme l’a expliqué le staff dans Sud-Ouest. Une perspective importante alors que La Rochelle (6 victoires et 5 défaites) occupe la neuvième place d’ELITE 2 et reçoit l’Alliance Sport Alsace ce vendredi.

Le « facteur X » très attendu par le staff

La Rochelle avait misé sur la taille et le potentiel de Babacar Mbye pour ancrer son projet intérieur. Mais sa blessure en août a stoppé net son intégration. Depuis, Jordan Ratton (2,02 m, 23 ans) assure la pige médicale et donne satisfaction. Germain Castano rappelle ainsi le travail effectué par son pivot remplaçant : « Je trouve que Jordan pose de bons écrans, il plonge bien, il prend quand même des rebonds, il est solide en défense, il court… », explique l’ancien coach d’Orléans dans Sud-Ouest.

En dix matchs d’ELITE 2, Jordan Ratton tourne à 5,7 points, 3,2 rebonds et 0,5 passe décisive.

PROFIL JOUEUR Jordan RATTON Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 23 ans (16/12/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 5,7 #162 REB 3,2 #100 PD 0,5 #200

Un retour espéré courant décembre

Pour Mbye, la progression est réelle et encourageante. Le champion de Pro B 2025 se dit pleinement engagé dans sa rééducation : « Je suis bien, j’avance bien, j’avance sûrement, en fait. On ne veut pas prendre de risque. »

De son côté, Castano temporise mais n’exclut pas un retour anticipé par rapport aux premières prévisions, sans toutefois se précipiter : « Ce qui est sûr, c’est qu’on ne l’aura pas le 5 décembre. […] On pensait tous qu’il ne reviendrait pas avant le mois de janvier, donc c’est intéressant. » Le coach évoque même l’idée de prolonger Ratton quelques semaines pour sécuriser la rotation intérieure.

Anticiper la transition pour préserver le pivot

Au-delà du calendrier, la priorité reste la stabilité physique de Mbye. Castano imagine un scénario où les deux pivots cohabiteraient à l’entraînement. Une gestion prudente et cohérente pour un joueur vu comme un atout majeur dans la raquette.

La Rochelle toujours en course dans le haut du tableau

Neuvième d’ELITE 2, le Stade Rochelais Basket reste dans la lutte pour le top 8. La réception de l’Alliance Sport Alsace ce vendredi pourrait permettre de confirmer la dynamique actuelle avant un mois de décembre chargé.

Si tout se passe comme prévu, Babacar Mbye pourrait venir densifier l’effectif au meilleur moment.