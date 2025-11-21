Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

La Rochelle enfin avec son pivot champion de Pro B en titre ?

ÉLITE 2 - Babacar Mbye voit enfin le bout du tunnel. Le pivot du Stade Rochelais Basket, blessé depuis la présaison, pourrait effectuer ses débuts en ELITE 2 courant décembre, un renfort attendu pour un groupe actuellement neuvième du championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Rochelle enfin avec son pivot champion de Pro B en titre ?

Babacar Mbye se rapproche du retour au jeu avec Boulazac

Crédit photo : Tuan Nguyen

Babacar Mbye (2,15 m, 23 ans) n’a pas encore joué la moindre minute avec le Stade Rochelais Basket cette saison. Le pivot sénégalo-gambien, touché à un adducteur en présaison, avance dans sa rééducation et pourrait revenir en décembre, comme l’a expliqué le staff dans Sud-Ouest. Une perspective importante alors que La Rochelle (6 victoires et 5 défaites) occupe la neuvième place d’ELITE 2 et reçoit l’Alliance Sport Alsace ce vendredi.

Le « facteur X » très attendu par le staff

La Rochelle avait misé sur la taille et le potentiel de Babacar Mbye pour ancrer son projet intérieur. Mais sa blessure en août a stoppé net son intégration. Depuis, Jordan Ratton (2,02 m, 23 ans) assure la pige médicale et donne satisfaction. Germain Castano rappelle ainsi le travail effectué par son pivot remplaçant : « Je trouve que Jordan pose de bons écrans, il plonge bien, il prend quand même des rebonds, il est solide en défense, il court… », explique l’ancien coach d’Orléans dans Sud-Ouest.

En dix matchs d’ELITE 2, Jordan Ratton tourne à 5,7 points, 3,2 rebonds et 0,5 passe décisive.

PROFIL JOUEUR
Jordan RATTON
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 23 ans (16/12/2001)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
5,7
#162
REB
3,2
#100
PD
0,5
#200

Un retour espéré courant décembre

Pour Mbye, la progression est réelle et encourageante. Le champion de Pro B 2025 se dit pleinement engagé dans sa rééducation : « Je suis bien, j’avance bien, j’avance sûrement, en fait. On ne veut pas prendre de risque. »

De son côté, Castano temporise mais n’exclut pas un retour anticipé par rapport aux premières prévisions, sans toutefois se précipiter : « Ce qui est sûr, c’est qu’on ne l’aura pas le 5 décembre. […] On pensait tous qu’il ne reviendrait pas avant le mois de janvier, donc c’est intéressant. » Le coach évoque même l’idée de prolonger Ratton quelques semaines pour sécuriser la rotation intérieure.

Anticiper la transition pour préserver le pivot

Au-delà du calendrier, la priorité reste la stabilité physique de Mbye. Castano imagine un scénario où les deux pivots cohabiteraient à l’entraînement. Une gestion prudente et cohérente pour un joueur vu comme un atout majeur dans la raquette.

La Rochelle toujours en course dans le haut du tableau

Neuvième d’ELITE 2, le Stade Rochelais Basket reste dans la lutte pour le top 8. La réception de l’Alliance Sport Alsace ce vendredi pourrait permettre de confirmer la dynamique actuelle avant un mois de décembre chargé.

Si tout se passe comme prévu, Babacar Mbye pourrait venir densifier l’effectif au meilleur moment.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Najib Chajiddine
3x3
00h00Najib Chajiddine, l’arbitre français à la finale mondiale du World Tour 3×3 à Bahreïn : « J’ai juste envie d’être à la hauteur »
Mike Benhamed, après un passage furtif à Levallois, pourrait rejoindre Mulhouse
NM1
00h00Mahes Montout blessé, les Mustangs Mulhouse avancent sur la piste Mike Benhamed
3x3
00h00[Interview croisée] Franck Seguela et Jules Rambaut, le difficile héritage olympique du 3×3 : « Avec Toulouse, on s’est quasiment fait tous seuls ! »
Babacar Mbye se rapproche du retour au jeu avec Boulazac
ELITE 2
00h00La Rochelle enfin avec son pivot champion de Pro B en titre ?
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Théo Maledon a porté le Real Madrid en sortie de banc face au Zalgiris Kaunas ce 20 novembre
EuroLeague
00h00Théo Maledon remporte un duel de légende avec Sylvain Francisco en EuroLeague
Laurent Prache revient sur l'éviction de Philippe Da Silva
Betclic ELITE
00h00Laurent Prache (Saint-Quentin) réagit à la mise en retrait de Philippe Da Silva : « Je suis triste car c’est un coach qui nous correspondait »
Francis Jordan a été le sélectionneur de l'équipe de France de 1988 à 1992
France
00h00Francis Jordane : des adieux emplis d’émotion à Arles-sur-Tech
EuroLeague
00h00Ultra-clutch contre Barcelone, comme Brice Dessert, Isaïa Cordinier s’évite « des suicides toute la journée demain »
EuroBasket
00h00Théo Maledon frustré par son EuroBasket : « Je sais que je peux apporter beaucoup plus que ça »
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
1 / 0