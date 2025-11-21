Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Mahes Montout blessé, les Mustangs Mulhouse avancent sur la piste Mike Benhamed

ELITE 2 - Mahes Montout, touché depuis le match à Fos-sur-Mer, pourrait être remplacé par Mike Benhamed, avec qui les Mustangs Mulhouse sont en contacts avancés selon L’Alsace.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mahes Montout blessé, les Mustangs Mulhouse avancent sur la piste Mike Benhamed

Mike Benhamed, après un passage furtif à Levallois, pourrait rejoindre Mulhouse

Crédit photo : BC Orchies

La blessure de Mahes Montout intervient à un moment-clé pour les Mustangs Mulhouse, dans le Top 3 de la poule B de Nationale 1 (NM1). Et l’une des pistes étudiées mène à Mike Benhamed, dont la disponibilité tombe au bon moment pour le club haut-rhinois.

Une blessure pour Montout, un besoin immédiat pour Mulhouse

Mahes Montout (1,85 m, 25 ans) n’a plus rejoué depuis la rencontre à Fos-sur-Mer. L’arrière tournait à 7,2 points, 1,5 rebond et 3,5 passes décisives en 11 matchs de NM1, avec aussi une belle prestation en Coupe de France (17 points). Son absence laisse un vide dans la rotation extérieure alors que Mulhouse reste sur un succès maîtrisé à LyonSO (71-84), confirmé par L’Alsace.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Mahes Montout.jpg
Mahes MONTOUT
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 25 ans (11/09/2000)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
17
#30
REB
5
#108
PD
1
#333

Mike Benhamed, une piste chaude pour renforcer les Mustangs

Selon L’Alsace, les Mustangs discutent avec Mike Benhamed (1,90 m, 34 ans), qui a joué deux matches en octobre avec Levallois lors d’une pige. L’arrière, actif cette saison en Nationale 1, a tourné à 7 points et 4,5 rebonds sur ces deux rencontres.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Mike Benhamed.jpg
Mike BENHAMED
Poste(s): Arrière
Taille: 190 cm
Âge: 34 ans (10/04/1991)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
7
#190
REB
4,5
#81
PD
0,5
#283

Son expérience du championnat et sa capacité à s’intégrer rapidement en font un profil cohérent pour répondre à l’urgence sportive du club. S’il est libre dès la fin de semaine, Mulhouse pourrait accélérer le dossier pour sécuriser son arrivée.

Mulhouse veut garder le cap dans une poule serrée

Dans le Top 3 de la poule B de NM1, Mulhouse doit maintenir la dynamique dans une poule de NM1 particulièrement dense. L’absence de Mahes Montout oblige le staff à ajuster l’équilibre d’un groupe qui fonctionne bien. L’arrivée d’un joueur extérieur rodé aux joutes de la division comme Mike Benhamed pourrait stabiliser la rotation sur la fin de l’année 2025. Toutefois, le groupe de Frank Kuhn ne joue pas avant le 6 décembre, trêve internationale oblige.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NM1
NM1
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Équipes nationales
00h00En plein combat contre la maladie, Achille Polonara est symboliquement nommé capitaine de l’Italie
Najib Chajiddine
3x3
00h00Najib Chajiddine, l’arbitre français à la finale mondiale du World Tour 3×3 à Bahreïn : « J’ai juste envie d’être à la hauteur »
Mike Benhamed, après un passage furtif à Levallois, pourrait rejoindre Mulhouse
NM1
00h00Mahes Montout blessé, les Mustangs Mulhouse avancent sur la piste Mike Benhamed
3x3
00h00[Interview croisée] Franck Seguela et Jules Rambaut, le difficile héritage olympique du 3×3 : « Avec Toulouse, on s’est quasiment fait tous seuls ! »
Babacar Mbye se rapproche du retour au jeu avec Boulazac
ELITE 2
00h00La Rochelle enfin avec son pivot champion de Pro B en titre ?
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Théo Maledon a porté le Real Madrid en sortie de banc face au Zalgiris Kaunas ce 20 novembre
EuroLeague
00h00Théo Maledon remporte un duel de légende avec Sylvain Francisco en EuroLeague
Laurent Prache revient sur l'éviction de Philippe Da Silva
Betclic ELITE
00h00Laurent Prache (Saint-Quentin) réagit à la mise en retrait de Philippe Da Silva : « Je suis triste car c’est un coach qui nous correspondait »
Francis Jordan a été le sélectionneur de l'équipe de France de 1988 à 1992
France
00h00Francis Jordane : des adieux emplis d’émotion à Arles-sur-Tech
EuroLeague
00h00Ultra-clutch contre Barcelone, comme Brice Dessert, Isaïa Cordinier s’évite « des suicides toute la journée demain »
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
1 / 0