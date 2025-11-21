Mahes Montout blessé, les Mustangs Mulhouse avancent sur la piste Mike Benhamed

La blessure de Mahes Montout intervient à un moment-clé pour les Mustangs Mulhouse, dans le Top 3 de la poule B de Nationale 1 (NM1). Et l’une des pistes étudiées mène à Mike Benhamed, dont la disponibilité tombe au bon moment pour le club haut-rhinois.

Une blessure pour Montout, un besoin immédiat pour Mulhouse

Mahes Montout (1,85 m, 25 ans) n’a plus rejoué depuis la rencontre à Fos-sur-Mer. L’arrière tournait à 7,2 points, 1,5 rebond et 3,5 passes décisives en 11 matchs de NM1, avec aussi une belle prestation en Coupe de France (17 points). Son absence laisse un vide dans la rotation extérieure alors que Mulhouse reste sur un succès maîtrisé à LyonSO (71-84), confirmé par L’Alsace.

PROFIL JOUEUR Mahes MONTOUT Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 25 ans (11/09/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 17 #30 REB 5 #108 PD 1 #333

Mike Benhamed, une piste chaude pour renforcer les Mustangs

Selon L’Alsace, les Mustangs discutent avec Mike Benhamed (1,90 m, 34 ans), qui a joué deux matches en octobre avec Levallois lors d’une pige. L’arrière, actif cette saison en Nationale 1, a tourné à 7 points et 4,5 rebonds sur ces deux rencontres.

PROFIL JOUEUR Mike BENHAMED Poste(s): Arrière Taille: 190 cm Âge: 34 ans (10/04/1991) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 7 #190 REB 4,5 #81 PD 0,5 #283

Son expérience du championnat et sa capacité à s’intégrer rapidement en font un profil cohérent pour répondre à l’urgence sportive du club. S’il est libre dès la fin de semaine, Mulhouse pourrait accélérer le dossier pour sécuriser son arrivée.

Mulhouse veut garder le cap dans une poule serrée

Dans le Top 3 de la poule B de NM1, Mulhouse doit maintenir la dynamique dans une poule de NM1 particulièrement dense. L’absence de Mahes Montout oblige le staff à ajuster l’équilibre d’un groupe qui fonctionne bien. L’arrivée d’un joueur extérieur rodé aux joutes de la division comme Mike Benhamed pourrait stabiliser la rotation sur la fin de l’année 2025. Toutefois, le groupe de Frank Kuhn ne joue pas avant le 6 décembre, trêve internationale oblige.