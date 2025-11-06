Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Achille Polonara sort du coma après dix jours : « On m’avait dit que j’avais 90% de risques de mourir »

L'international italien Achille Polonara témoigne après avoir survécu à de graves complications médicales liées à sa greffe de moelle osseuse dans le cadre de son traitement contre la leucémie myéloïde.
|
00h00
Résumé
Écouter
Achille Polonara sort du coma après dix jours : « On m’avait dit que j’avais 90% de risques de mourir »

Achille Polonara aux côtés du journaliste Nicolò De Devitiis

Crédit photo : Instagram Nicolò De Devitiis

L’Italie du basket peut enfin respirer. Achille Polonara, l’emblématique ailier de 33 ans fort de 94 sélections en équipe nationale, a survécu à une épreuve qui aurait pu lui être fatale. Plongé dans le coma pendant dix jours suite à des complications après sa greffe de moelle osseuse, l’ancien joueur de la Virtus Bologne a finalement repris conscience et quitté l’hôpital samedi dernier.

Dans un témoignage poignant diffusé mardi soir sur l’émission italienne Le Iene, le basketteur a confié au journaliste Nicolo De Devitiis : « Désolé, je n’ai pas répondu tout de suite. On m’a dit qu’il y avait 90% de chances que je meure. » Ces mots résument la gravité de la situation médicale traversée par celui qui se battait déjà contre une leucémie myéloïde.

 

Un réveil progressif après des jours d’angoisse

Son épouse Erika Bufano a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé : « Il va plutôt bien. Il est hors de danger. Son bras droit est plus faible que le gauche, et sa main. » Elle a également décrit les moments troublants du réveil de son mari : « Au début, il me posait des questions. Puis il a commencé à chanter des chansons, mais il pleurait. Il me disait des choses qui ne sont jamais arrivées. »

Le joueur lui-même garde peu de souvenirs de cette période critique : « Je ne me souviens pas de grand-chose. En gros, on aurait dit que je dormais. C’était difficile. Ils m’ont donné un peu d’espoir. Mais je le ressentais. » Les complications étaient survenues après le retrait de son cathéter veineux central, provoquant la formation d’un caillot sanguin qui a privé son cerveau d’oxygène.

Pour Erika Bufano, ces jours ont été un calvaire : « Chaque jour apportait de mauvaises nouvelles, la seule chose que je pouvais faire était prier. Pour sa situation, un miracle s’est produit. » Le couple a particulièrement souffert de l’impact sur leurs enfants, Polonara confiant : « Je me sentais terriblement mal, pensant à mes enfants plus qu’à tout autre chose. »

Signé en août dernier par le club de Sassari, son club formateur engagé en FIBA Europe Cup et en championnat italien, Polonara reste déterminé malgré l’épreuve. « Cela prendra du temps. Je dois m’engager dans une thérapie physique », a-t-il déclaré concernant sa rééducation. Et quand on lui demande s’il compte rejouer un jour, sa réponse est sans équivoque : « Oui, bien sûr. »

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Italie
Italie
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Achille Polonara aux côtés du journaliste Nicolò De Devitiis
Fiba Europe Cup
00h00Achille Polonara sort du coma après dix jours : « On m’avait dit que j’avais 90% de risques de mourir »
Jordan Tucker, ici avec Roanne en 2023-2024, revient en Betclic ELITE, mais à Chalon cette fois
Betclic ELITE
00h00Chalon engage un ancien joueur de Roanne
Mike James est en passe de devenir le n°1 de l'histoire à l'évaluation en EuroLeague, en plus d'être le top scoreur de l'histoire de la compétition
EuroLeague
00h00Mike James sur le point de détrôner Nando De Colo au classement historique de l’évaluation en EuroLeague
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
T.J. Shorts peine à trouver sa place dans la rotation du Panathinaïkos Athènes
Betclic ELITE
00h00T.J. Shorts déçoit Ergin Ataman : « Pour l’instant, je suis à 90% mécontent de ses performances dans l’équipe »
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NM1
00h00Boulogne-sur-Mer remplace un joueur américain par un autre
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
EuroCup Féminine
00h00Villeneuve d’Ascq et Lattes-Montpellier continuent leur cavalier seul en tête, Angers et Charnay se replacent
Betclic ELITE
00h00Le Portel va devoir faire sans son meneur titulaire jusqu’à Noël
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
NBA
00h00Scandale financier à Atlanta : des millions de dollars auraient été détournés !
NBA
00h00Ja Morant et Memphis, vers un point de non-retour ? La suspension du meneur relance les doutes sur son engagement et son avenir
NBA
00h00Après un début de saison décevant, Tidjane Salaün envoyé en G-League, comme trois des six rookies français
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
Les Libyens d'Al Ahli Tripoli vainqueurs de la BAL 2025
NBA
00h00La NBA veut transformer la Basketball Africa League en ligue de franchises d’ici 2027
NBA
00h00Zaccharie Risacher lâche enfin les chevaux et dépasse un cap symbolique !
1 / 0