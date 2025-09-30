La journée des annonces : la Serbie et l’Italie dévoilent leur nouveau sélectionneur

Après une série épique en demi-finale du championnat turc, marquée par la victoire du Besiktas Istanbul contre l’Anadolu Efes (3-2), venant confirmer une forme de suprématie après le quart de finale de la Coupe de Turquie (85-80), Dusan Alimpijevic (39 ans) et Luca Banchi (60 ans) vont se retrouver sur les parquets internationaux dans les prochaines années.

Loin des joutes turques, les deux hommes ont été officiellement nommé ce mardi à la tête de leurs sélections respectives. Le jeune technicien serbe offrira un changement de style radical par rapport à Svetislav Pesic pour la Serbie tandis que l’ancien strasbourgeois succède à Gianmarco Pozzecco aux manettes de la Squadra Azzurra.

Pour Alimpijevic, il s’agit d’une récompense après avoir acquis ses lettres de noblesse en Turquie. Finaliste surprise de l’EuroCup en 2022 avec Bursaspor, élu coach de l’année pour l’occasion, il a depuis redoré le blason du Besiktas, finaliste de BSL pour la première fois depuis 2017.

Beşiktaş GAİN Takımımızın Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Sırbistan Milli Takımının Başantrenörü Oldu 🔗 https://t.co/1QSXaQ6p8e pic.twitter.com/lB3qu1g0xB — Beşiktaş GAİN (@BJK_Basketbol) September 30, 2025

En France, il s’était distingué par une série d’EuroCup bouillante l’an dernier contre la JL Bourg de… Frédéric Fauthoux, son homologue de l’équipe de France. Multipliant les phrases chocs et les coups de sangs, le coach stambouliote en avait été l’un des acteurs clefs, avant d’être exclu à la suite d’une énorme colère contre le trio arbitral.

🚨 Expulsion de Dusan Alimpijevic, le coach de Besiktas, qui craque ! 😳#SKWEEKLive pic.twitter.com/3LcKDETSth — SKWEEK (@skweektv) April 3, 2024

Quant à Luca Banchi, sa nomination ne fait l’effet d’aucune surprise tant il était le candidat évident pour le poste. Coach éphémère – mais marquant – de la SIG Strasbourg en 2022/23, il sort d’un cycle de quatre ans particulièrement réussi à la tête de la Lettonie, avec la Coupe du Monde 2023 en point d’orgue (5e à Manille).

De retour à la maison, Luca Banchi dispose aussi déjà d’une petite expérience fédérale. Ancien adjoint de Simone Pianigiani au début des années 2010, il a entraîné l’équipe U20 en 2001, l’équipe A’ la même année (médaille de bronze aux Jeux méditerranéens) et l’équipe militaire en 2004.