Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Luca Banchi devrait succéder à Pozzecco à la tête de l’équipe d’Italie

EuroBasket - Le président de la Fédération italienne de basket confirme que la voie semble tracée pour que Luca Banchi devienne le nouveau sélectionneur de l'Italie après l'élimination précoce à l'EuroBasket 2025.
|
00h00
Résumé
Écouter
Luca Banchi devrait succéder à Pozzecco à la tête de l’équipe d’Italie

Luca Banchi quitte son poste de sélectionneur de la Lettonie, pour retourner en Italie

Crédit photo : Julie Dumélié

L’EuroBasket 2025 terminé en huitièmes de finale pour la sélection d’Italie comme celle de Lettonie coachée par Luca Banchi, ce dernier devrait être nommé sélectionneur de l’équipe nationale transalpine en remplacement de Gianmarco Pozzecco – démissionnaire – a annoncé le président de la Fédération italienne (FIP) Gianni Petrucci.

Une nomination qui semble acquise selon Petrucci

Dans un entretien accordé au Corriere della Sera, le dirigeant de 80 ans s’est montré très positif concernant le profil du technicien de 60 ans. « La voie semble tracée. Je ne peux que dire que c’est un excellent entraîneur, l’un des meilleurs », a déclaré Gianni Petrucci au sujet de Luca Banchi.

Le président de la FIP a également exprimé sa préférence pour voir le futur sélectionneur se consacrer entièrement à l’équipe nationale. « Je préférerais cela », a-t-il répondu à une question sur la possibilité que Banchi se concentre à temps plein sur la sélection italienne. « Je comprends que si un entraîneur qui vous plaît est occupé, une solution différente est possible », a-t-il nuancé.

L’élimination précoce à l’EuroBasket 2025 précipite les changements

L’Italie a connu une campagne européenne décevante, s’inclinant face à la Slovénie de Luka Dončić dès les huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025. Pourtant, la Squadra Azzurra avait bien entamé la compétition avec un bilan de 4 victoires pour 1 défaite dans le groupe C de Limassol, terminant à la deuxième place.

« Nous avons manqué quelque chose en phase éliminatoire, ce qui s’est déjà produit par le passé. La Slovénie méritait de gagner. Elle était meilleure$*. Mais nous n’étions pas loin de nous qualifier », a analysé Petrucci concernant cette élimination prématurée.

Le dirigeant a également précisé les circonstances du départ de Pozzecco : « Son contrat avait expiré. C’était terminé de toute façon », expliquant ainsi la séparation avec l’ancien sélectionneur après la sortie européenne. Luca Banchi devrait donc prendre les rênes de l’équipe d’Italie en vue des prochains défis qui attendent la sélection transalpine.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Slovénie
Slovénie
Suivre
Italie
Italie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
thorir
Haaaaaaaaaaaa ! Donc Pozzecco a démissionné d'une fonction qui était terminée et à laquelle il n'aurait visiblement pas été reconduit ! Sont forts ces italiens pour le ciné, j'étais tombé dans le panneau moi avec ses larmes là
Répondre
(0) J'aime
matt_le_bucheron
C'est le monde du basket actuel, il ne faut surtout pas croire le discours officiel.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Présaison
00h00Chalon regoûte à la victoire dans le « match des Écoles », Nancy se rassure face à Francfort
Luca Banchi quitte son poste de sélectionneur de la Lettonie, pour retourner en Italie
EuroBasket
00h00Luca Banchi devrait succéder à Pozzecco à la tête de l’équipe d’Italie
EuroBasket
00h00Luka Doncic face à l’armada allemande : le programme TV de l’EuroBasket ce mercredi 10 septembre
Les joueurs du Limoges CSP ont découvert leur nouveau coach, Dario Gjergja
Betclic ELITE
00h00Le nouveau coach du Limoges CSP est arrivé : « J’avais préparé beaucoup de choses à l’avance »
A 38 ans, Nando De Colo se lance dans sa quatrième saison à l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Nando De Colo à la retraite en fin de saison ? Il livre ses précisions
Lassi Tuovi lors de la victoire de la Finlande contre la Serbie en huitièmes de finale de l'EuroBasket
EuroBasket
00h00ITW Lassi Tuovi, l’ancien Strasbourgeois qui fait sensation avec la Finlande : « Personne ne nous attendait ici ! »
Giannis Antetokounmpo va disputer ses premières demi-finales d'une compétition internationale avec la Grèce
EuroBasket
00h00Enfin, Antetokounmpo atteint une demi-finale avec la Grèce !
EuroBasket
00h00Sergio Scariolo reçoit la plus haute distinction de l’Ordre royal du mérite sportif espagnol
Mathias Lessort n'est toujours pas remis à 100_ de sa fracture du péroné
EuroLeague
00h00Mathias Lessort : le Panathinaikos reste prudent, l’intérieur français va manquer la préparation
Malik Fitts, ici avec Strasbourg en 2024-2025, s'est blessé sur la présaison du Boulazac Basket Dordogne
Betclic ELITE
00h00Nouveau coup dur pour Boulazac : un joueur clé gravement blessé et quasiment forfait pour la saison
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
Tony Parker
NBA
00h00Tony Parker espère une collaboration NBA – FIBA – EuroLeague pour l’avenir du basket européen
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
1 / 0