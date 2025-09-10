Luca Banchi devrait succéder à Pozzecco à la tête de l’équipe d’Italie

L’EuroBasket 2025 terminé en huitièmes de finale pour la sélection d’Italie comme celle de Lettonie coachée par Luca Banchi, ce dernier devrait être nommé sélectionneur de l’équipe nationale transalpine en remplacement de Gianmarco Pozzecco – démissionnaire – a annoncé le président de la Fédération italienne (FIP) Gianni Petrucci.

Une nomination qui semble acquise selon Petrucci

Dans un entretien accordé au Corriere della Sera, le dirigeant de 80 ans s’est montré très positif concernant le profil du technicien de 60 ans. « La voie semble tracée. Je ne peux que dire que c’est un excellent entraîneur, l’un des meilleurs », a déclaré Gianni Petrucci au sujet de Luca Banchi.

Le président de la FIP a également exprimé sa préférence pour voir le futur sélectionneur se consacrer entièrement à l’équipe nationale. « Je préférerais cela », a-t-il répondu à une question sur la possibilité que Banchi se concentre à temps plein sur la sélection italienne. « Je comprends que si un entraîneur qui vous plaît est occupé, une solution différente est possible », a-t-il nuancé.

L’élimination précoce à l’EuroBasket 2025 précipite les changements

L’Italie a connu une campagne européenne décevante, s’inclinant face à la Slovénie de Luka Dončić dès les huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025. Pourtant, la Squadra Azzurra avait bien entamé la compétition avec un bilan de 4 victoires pour 1 défaite dans le groupe C de Limassol, terminant à la deuxième place.

« Nous avons manqué quelque chose en phase éliminatoire, ce qui s’est déjà produit par le passé. La Slovénie méritait de gagner. Elle était meilleure$*. Mais nous n’étions pas loin de nous qualifier », a analysé Petrucci concernant cette élimination prématurée.

Le dirigeant a également précisé les circonstances du départ de Pozzecco : « Son contrat avait expiré. C’était terminé de toute façon », expliquant ainsi la séparation avec l’ancien sélectionneur après la sortie européenne. Luca Banchi devrait donc prendre les rênes de l’équipe d’Italie en vue des prochains défis qui attendent la sélection transalpine.