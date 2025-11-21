Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

« Pas là pour briller mais pour aider au mieux » : Valentin Bigote cherche encore ses repères à Rouen

ELITE 2 – Arrivé cet été au RMB après la fin de son aventure au Havre, Valentin Bigote peine encore à être aussi létal à 3-points que par le passé. Son adaptation à un nouveau rôle se poursuit, alors qu’il doit composer avec "moins d’opportunités".
|
00h00
Résumé
Écouter
« Pas là pour briller mais pour aider au mieux » : Valentin Bigote cherche encore ses repères à Rouen

Depuis son arrivée à Rouen cet été, Valentin Bigote peine à régler la mire à 3-points.

Crédit photo : Gérard Héloïse

Joueur surdimensionné pour la troisième division française, Valentin Bigote (1,97 m, 33 ans) a fait son retour en ELITE 2 cet été après la fin de son aventure au Havre. Si sa carrière à haut niveau en Europe dresse des attentes élevées, le natif de Grande-Synthe peine encore à y répondre.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Valentin Bigote.jpg
Valentin BIGOTE
Poste(s): Ailier
Taille: 197 cm
Âge: 33 ans (13/01/1992)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
9,2
#90
REB
1,5
#192
PD
1,5
#117

Pourtant, le vétéran reconnu pour ses qualités de shooteur à 3-points semble répondre présent avec 42,1% de réussite cette saison en championnat, mais sur un petit volume (moins de 4 tirs tentés) qui ne pèse pas sur les résultats rouennais. 17e avant de se déplacer à Antibes ce vendredi, le RMB attend mieux de Bigote qui s’est exprimé sur son adaptation, chez nos confrères de Paris-Normandie.

LIRE AUSSI
Joueur au talent largement surdimensionné pour la NM1, Valentin Bigote quitte le STB Le Havre après trois saisons en Normandie.
Valentin Bigote au STB Le Havre, c’est fini ! – BeBasket
Rédaction

Valentin Bigote a d’abord confié que son impact était restreint par les scénarios de rencontres. « Il y a des fois où tu joues moins, d’autres où le ballon n’arrive pas. Je n’ai pas raté beaucoup de choses mais il y a eu moins d’opportunités de prendre des tirs », explique-t-il chez nos confrères.

« Les hauts et des bas, ce sont les aléas d’une saison »

Pour autant, il ne veut pas remettre en cause les systèmes de son entraîneur Sylvain Delorme, dont il avait connaissance avant de rejoindre le RMB cet été. Sans céder au fatalisme, son expérience lui permet de rester lucide dans cette passe compliquée. « Il y a des hauts et des bas, ce sont les aléas d’une saison ». Un changement majeur semble toutefois pointer le bout de son nez, celui d’un rôle qu’il n’avait quasiment jamais endossé jusque-là, à 33 ans. Mais il en a conscience : « Je suis à un stade de ma carrière où je dois m’adapter, je ne suis pas là pour briller mais pour aider au mieux ».

Face à Antibes, Valentin Bigote a l’occasion de montrer que son adaptation a enfin eu lieu. Les Sharks, qui ont la 5e attaque du championnat mais une défense encore perméable (plus de 82 points encaissés par match), pourraient laisser des espaces dans lesquels Valentin Bigote se glisserait pour faire mal de loin.

LIRE AUSSI
ELITE 2 - Le Rouen Métropole Basket a officialisé ce jeudi l’arrivée de Gavin Kensmil. L’intérieur surinamais, référence de l’Élite 2, sort d’une belle saison à Chartres et pourrait être aligné dès la première journée de championnat.
Rouen accueille un intérieur bien connu d’ELITE 2 – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Rouen
Rouen
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h00Fos Provence détrône Le Havre, Levallois prend seul les commandes de la poule A
EuroLeague
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot et Baskonia se relancent face au Bayern Munich en EuroLeague
NBA
00h00Un Sidy Cissoko record dans la victoire de Portland contre Golden State, Gobert et Minnesota se sabordent
NM1
00h00Un international camerounais renforce Levallois
NBA
00h00Vers une NBA Europe avec… le Paris Saint-Germain ?
Betclic ELITE
00h00Multiplex XXL en ouverture de la 9e journée de Betclic ELITE, avant un choc entre l’ASVEL et Dijon
ELITE 2
00h00Blois et Roanne tombent à Châlons-Reims et Denain, Hyères-Toulon fait chuter le leader Orléans !
ELITE 2
00h00Et si T.J. Parker revenait coacher en France, à… Roanne ?
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais se saborde encore à Vichy
EuroLeague
00h00Malgré un Justin Robinson stratosphérique pour remplacer Hifi, l’Olympiakos vient à bout de Paris
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
1 / 0