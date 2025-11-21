« Pas là pour briller mais pour aider au mieux » : Valentin Bigote cherche encore ses repères à Rouen

Joueur surdimensionné pour la troisième division française, Valentin Bigote (1,97 m, 33 ans) a fait son retour en ELITE 2 cet été après la fin de son aventure au Havre. Si sa carrière à haut niveau en Europe dresse des attentes élevées, le natif de Grande-Synthe peine encore à y répondre.

PROFIL JOUEUR Valentin BIGOTE Poste(s): Ailier Taille: 197 cm Âge: 33 ans (13/01/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 9,2 #90 REB 1,5 #192 PD 1,5 #117

Pourtant, le vétéran reconnu pour ses qualités de shooteur à 3-points semble répondre présent avec 42,1% de réussite cette saison en championnat, mais sur un petit volume (moins de 4 tirs tentés) qui ne pèse pas sur les résultats rouennais. 17e avant de se déplacer à Antibes ce vendredi, le RMB attend mieux de Bigote qui s’est exprimé sur son adaptation, chez nos confrères de Paris-Normandie.

Valentin Bigote a d’abord confié que son impact était restreint par les scénarios de rencontres. « Il y a des fois où tu joues moins, d’autres où le ballon n’arrive pas. Je n’ai pas raté beaucoup de choses mais il y a eu moins d’opportunités de prendre des tirs », explique-t-il chez nos confrères.

« Les hauts et des bas, ce sont les aléas d’une saison »

Pour autant, il ne veut pas remettre en cause les systèmes de son entraîneur Sylvain Delorme, dont il avait connaissance avant de rejoindre le RMB cet été. Sans céder au fatalisme, son expérience lui permet de rester lucide dans cette passe compliquée. « Il y a des hauts et des bas, ce sont les aléas d’une saison ». Un changement majeur semble toutefois pointer le bout de son nez, celui d’un rôle qu’il n’avait quasiment jamais endossé jusque-là, à 33 ans. Mais il en a conscience : « Je suis à un stade de ma carrière où je dois m’adapter, je ne suis pas là pour briller mais pour aider au mieux ».

Face à Antibes, Valentin Bigote a l’occasion de montrer que son adaptation a enfin eu lieu. Les Sharks, qui ont la 5e attaque du championnat mais une défense encore perméable (plus de 82 points encaissés par match), pourraient laisser des espaces dans lesquels Valentin Bigote se glisserait pour faire mal de loin.