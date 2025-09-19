Rouen accueille un intérieur bien connu d’ELITE 2

Le Rouen Métropole Basket tient son renfort intérieur. Après une préparation marquée par plusieurs pépins et des arrivées tardives, le club normand a annoncé l’arrivée de Gavin Kensmil (2,01 m, 26 ans). L’intérieur, originaire du Suriname, reste sur une solide saison avec Chartres (14,4 points et 7,5 rebonds de moyenne) et débarque à Rouen avec déjà une solide expérience française.

PROFIL JOUEUR Gavin KENSMIL Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 26 ans (29/12/1998) Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 14,4 #14 REB 7,5 #7 PD 2,8 #63

Un parcours marqué par l’ascension

Très bon à Aix-Maurienne avant de décevoir à Pau-Lacq-Orthez, Kensmil a de nouveau été productif à Chartres la saison dernière, même si l’équipe a été reléguée sportivement en Nationale 1. L’ancien joueur de l’Université de Stephen F. Austin dispose du morphotype typique du petit intérieur puissant mais mobile de la deuxième division française.

« Nous avions besoin d’un homme d’expérience dans notre raquette, indique le coach Sylvain Delorme dans le communiqué du club. Nous devions renforcer notre secteur intérieur. Gavin est un joueur costaud, capable de percer de nombreuses défenses sous le cercle et également un très bon rebondeur. »

Déjà qualifié pour la première journée

Sa signature a été officialisée à la veille du premier match de la saison contre La Rochelle ce vendredi soir (20h) au Kindarena. Kensmil est qualifié, mais le staff de Sylvain Delorme n’a pas encore tranché sur son éventuelle entrée en jeu dès cette rencontre.

L’apport de l’ancien joueur de Chartres pourrait néanmoins s’avérer précieux rapidement, Rouen cherchant à stabiliser son secteur intérieur après une préparation chaotique.