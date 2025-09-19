Recherche
ELITE 2

Rouen accueille un intérieur bien connu d’ELITE 2

ELITE 2 - Le Rouen Métropole Basket a officialisé ce jeudi l’arrivée de Gavin Kensmil. L’intérieur surinamais, référence de l’Élite 2, sort d’une belle saison à Chartres et pourrait être aligné dès la première journée de championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Gavin Kensmil jouait à Chartres en 2025-2026

Crédit photo : C’Chartres Métropole Basket Masculin

Le Rouen Métropole Basket tient son renfort intérieur. Après une préparation marquée par plusieurs pépins et des arrivées tardives, le club normand a annoncé l’arrivée de Gavin Kensmil (2,01 m, 26 ans). L’intérieur, originaire du Suriname, reste sur une solide saison avec Chartres (14,4 points et 7,5 rebonds de moyenne) et débarque à Rouen avec déjà une solide expérience française.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Gavin Kensmil.jpg
Gavin KENSMIL
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 26 ans (29/12/1998)
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
14,4
#14
REB
7,5
#7
PD
2,8
#63

Un parcours marqué par l’ascension

Très bon à Aix-Maurienne avant de décevoir à Pau-Lacq-Orthez, Kensmil a de nouveau été productif à Chartres la saison dernière, même si l’équipe a été reléguée sportivement en Nationale 1. L’ancien joueur de l’Université de Stephen F. Austin dispose du morphotype typique du petit intérieur puissant mais mobile de la deuxième division française.

« Nous avions besoin d’un homme d’expérience dans notre raquette, indique le coach Sylvain Delorme dans le communiqué du club. Nous devions renforcer notre secteur intérieur. Gavin est un joueur costaud, capable de percer de nombreuses défenses sous le cercle et également un très bon rebondeur. »

Déjà qualifié pour la première journée

Sa signature a été officialisée à la veille du premier match de la saison contre La Rochelle ce vendredi soir (20h) au Kindarena. Kensmil est qualifié, mais le staff de Sylvain Delorme n’a pas encore tranché sur son éventuelle entrée en jeu dès cette rencontre.

L’apport de l’ancien joueur de Chartres pourrait néanmoins s’avérer précieux rapidement, Rouen cherchant à stabiliser son secteur intérieur après une préparation chaotique.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Rouen
Rouen
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
