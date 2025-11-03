Recherche
ELITE 2

Thomas Hieu-Courtois arrive en renfort au SCABB

ELITE 2 - Le SCABB a officialisé l’arrivée de Thomas Hieu-Courtois pour renforcer son secteur intérieur. L’ancien joueur de Blois, Strasbourg ou encore Nantes rejoint l’équipe comme remplaçant médical jusqu’à la mi-décembre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Thomas Hieu-Courtois arrive en renfort au SCABB

Thomas Hieu -Courtois renforce le SCABB

Crédit photo : SCABB I Saint Chamond Andrézieux Bouthéon Basket

Le SCABB a annoncé ce lundi l’arrivée de Thomas Hieu-Courtois (2,00 m, 29 ans) au poste d’ailier fort. Passé par plusieurs clubs d’ELITE 2 et de Betclic ÉLITE, le joueur originaire de Sèvres vient apporter son expérience et sa solidité à l’équipe de la Loire, décimée dans sa raquette, actuellement privée de Ludovic Dufeal et Maxime Yomi.

Un renfort d’expérience pour le SCABB


Passé par le centre de formation du Paris-Levallois, Thomas Hieu-Courtois a ensuite lancé sa carrière professionnelle à Blois en 2016 (NM1 puis Pro B). Il a ensuite porté les couleurs d’Aix-Maurienne, Lille et Nantes en deuxième division française avant de goûter à la Betclic ÉLITE sous les maillots de Strasbourg et de Blois, retrouvant ainsi son ancien club du Loir-et-Cher entre 2023 et 2025. Initialement sous contrat avec Le Portel pour cet exercice 2025-2026, le club stelliste et le joueur avaient finalement décidé fin aout de se séparer d’un commun accord.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Thomas Hieu-Courtois.jpg
Thomas HIEU-COURTOIS
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 200 cm
Âge: 29 ans (17/11/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
8,4
#114
REB
4,3
#58
PD
2,8
#65

Une mission jusqu’à la mi-décembre

Libre depuis son départ du club du Pas-de-Calais il y a deux mois, l’intérieur arrive dans le cadre d’un contrat de remplaçant médical pour faire face aux absences de Ludovic Dufeal et Maxime Yomi. Le SCABB espère profiter de sa précieuse connaissance de la division pour aborder au mieux les prochaines semaines de compétition. Le club indique que « Thomas apportera toute son énergie et son professionnalisme à l’équipe pour les prochaines semaines de compétition. ». 

16e au classement (3 victoires et 6 défaite) après son succès à domicile face à Champagne Basket vendredi soir, le SCABB – qui a récemment remplacé Guillaume Quintard par Julien Cortey au poste d’entraîneur – voudra confirmer en enchainant avec une nouvelle victoire le 7 novembre prochain pour la réception d’Antibes à l’Arena Saint-Etienne Métropole pour la 10e journée d’ELITE 2.

