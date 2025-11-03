Thomas Hieu-Courtois arrive en renfort au SCABB

Le SCABB a annoncé ce lundi l’arrivée de Thomas Hieu-Courtois (2,00 m, 29 ans) au poste d’ailier fort. Passé par plusieurs clubs d’ELITE 2 et de Betclic ÉLITE, le joueur originaire de Sèvres vient apporter son expérience et sa solidité à l’équipe de la Loire, décimée dans sa raquette, actuellement privée de Ludovic Dufeal et Maxime Yomi.

Un renfort d’expérience pour le SCABB



Passé par le centre de formation du Paris-Levallois, Thomas Hieu-Courtois a ensuite lancé sa carrière professionnelle à Blois en 2016 (NM1 puis Pro B). Il a ensuite porté les couleurs d’Aix-Maurienne, Lille et Nantes en deuxième division française avant de goûter à la Betclic ÉLITE sous les maillots de Strasbourg et de Blois, retrouvant ainsi son ancien club du Loir-et-Cher entre 2023 et 2025. Initialement sous contrat avec Le Portel pour cet exercice 2025-2026, le club stelliste et le joueur avaient finalement décidé fin aout de se séparer d’un commun accord.

PROFIL JOUEUR Thomas HIEU-COURTOIS Poste(s): Ailier Fort Taille: 200 cm Âge: 29 ans (17/11/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 8,4 #114 REB 4,3 #58 PD 2,8 #65

Une mission jusqu’à la mi-décembre

Libre depuis son départ du club du Pas-de-Calais il y a deux mois, l’intérieur arrive dans le cadre d’un contrat de remplaçant médical pour faire face aux absences de Ludovic Dufeal et Maxime Yomi. Le SCABB espère profiter de sa précieuse connaissance de la division pour aborder au mieux les prochaines semaines de compétition. Le club indique que « Thomas apportera toute son énergie et son professionnalisme à l’équipe pour les prochaines semaines de compétition. ».

16e au classement (3 victoires et 6 défaite) après son succès à domicile face à Champagne Basket vendredi soir, le SCABB – qui a récemment remplacé Guillaume Quintard par Julien Cortey au poste d’entraîneur – voudra confirmer en enchainant avec une nouvelle victoire le 7 novembre prochain pour la réception d’Antibes à l’Arena Saint-Etienne Métropole pour la 10e journée d’ELITE 2.