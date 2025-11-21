Quimper – Challans : un match de la peur déjà décisif pour les Béliers de Kemper

Les Béliers de Quimper abordent ce match contre Challans avec la pression du résultat. Après quatre défaites consécutives, le club finistérien sait que cette réception du promu vendéen, dernier du championnat, peut peser lourd dans la suite de la saison. Au Kostum Park à nous la vie, où Quimper ne compte qu’une seule victoire en cinq rencontres, l’urgence de réagir est réelle.

Les Béliers de Kemper face à un tournant

Dans la mauvaise passe actuelle, les Béliers n’ont plus vraiment de marge. Battus lors de leurs quatre dernières sorties, ils glissent dangereusement vers le bas du classement (18e) et voient ce duel de promus comme une occasion à ne pas manquer. Le message interne est clair : il faut gagner, et le coach l’a répété.

Avant cette rencontre, Thibault Wolicki a insisté sur l’importance de ce match dans Ouest France : « Il faut gagner, comme tous les matches, mais celui-là encore plus. Il faut que ce soit l’un des très bons matches de la saison. On a retrouvé un effectif avec des rotations possibles, c’est rassurant. »

Pour les locaux, Antoine Dudit, le capitaine quimpérois, ne sera pas de la partie et ne retrouvera pas son ancien club, en raison d’une blessure à la cheville qu’il traîne depuis début octobre.

Un Kostum Park attendu plein, mais un bilan fragile

Si la nouvelle antre des Béliers devrait comme souvent afficher complet, l’avantage du terrain ne s’est pas encore matérialisé cette saison : seulement une victoire en cinq matchs à domicile pour Quimper. Dans une ÉLITE 2 où chaque point compte, confronter Challans, dernier, mais toujours accrocheur, ne sera pas une formalité.

Challans, dernier … mais pas résigné

De son côté, Challans arrive en Finistère sans avoir gagné un seul match à l’extérieur cette saison (0/5). La lanterne rouge (1 victoire en 10 matchs) cherche désespérément un résultat référence pour relancer sa saison et sait qu’un succès chez un autre promu pourrait changer la dynamique du club vendéen.

Un duel de promus sous tension



Rebondir, se rassurer, repartir. Trois mots qui résument les impératifs des Béliers de Kemper avant ce match. Une défaite à domicile face au dernier du championnat laisserait des traces, tant sur le moral que sur le plan comptable. Challans de son coté n’a rien à perdre. Sans succès loin de sa salle, le club vendéen sait toutefois que Quimper est blessé et pourrait tenter d’en profiter dans un match qui s’annonce tendu et engagé.

Entre-deux ce vendredi soir à 20h.