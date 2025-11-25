Recherche
Coupe du Monde masculine

Neuf joueurs de l’EuroBasket avec la Finlande face à la France, dont Jantunen, Muurinen et Maxhuni

4e de l’EuroBasket 2025, la Finlande recevra la France lundi 1er décembre avec neuf joueurs présents lors de l’épopée européenne de l’été, dont le Gravelinois Edon Maxhuni.
|
00h00
Résumé
Écouter
Neuf joueurs de l'EuroBasket avec la Finlande face à la France, dont Jantunen, Muurinen et Maxhuni

Mikael Jantunen et Edon Maxhuni sont deux des neuf rescapés de l’EuroBasket 2025 dans la liste de la Finlande, future adversaire des Bleus.

Crédit photo : Lilian Bordron

Alors qu’aucun rescapé de l’EuroBasket ne figure dans la liste de Frédéric Fauthoux pour les premiers matchs de qualifications au Mondial 2027, la Finlande recevra la France lors de la 2e journée de poule (1er décembre à Espoo) avec neuf joueurs du dernier Euro, dont le Gravelinois Edon Maxhuni.

 

Sans surprise, l’engagement de Lauri Markkanen en NBA au Utah Jazz le rend indisponible pour la fenêtre. Jacob Grandison, qui n’a joué qu’un match de Betclic ELITE avec Boulazac, est lui aussi absent, tout comme Miro Little.

Mais Lassi Tuovi a notamment pu faire appel à l’ancien Parisien Mikael Jantunen (Fenerbahçe), le jeune phénomène physique Miikka Muurinen (Partizan Belgrade), ou encore son capitaine Sasu Salin (Estudiantes Madrid). Auteur d’un bon début de saison malgré les résultats collectifs compliqués du BCM, Edon Maxhuni figure également dans la liste.

PROFIL JOUEUR
Edon MAXHUNI
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 27 ans (21/03/1998)

Nationalités:

logo fin.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
12,5
#29
REB
1,5
#156
PD
3,8
#29

« Un collectif rodé depuis quelques années »

En l’absence de la superstar finlandaise Markkanen, qui est évidemment préjudiciable, le sélectionneur finlandais peut tout de même compter sur six des sept meilleurs marqueurs finlandais de l’EuroBasket (Jantunen, Valtonen, Little, Muurinen, Salin, Maxhuni et Nkamhoua). Cet été, les Loups s’étaient hissés jusqu’en petite finale, chutant du podium face à la Grèce.

La tâche s’annonce donc très relevée pour les Français à Espoo, où l’équipe de France a déjà perdu par le passé. Le sélectionneur Frédéric Fauthoux veut donc rester vigilant

LIRE AUSSI

« Ça sera un contexte très particulier, ça aura une autre ambiance. Ce qu’on nous dit, c’est que la salle est pleine depuis très longtemps. Et puis surtout, contrairement à nous, ils ont un collectif rodé depuis maintenant quelques années et ils se connaissent par cœur. Alors bien sûr, il manque un joueur très très majeur [Lauri Markkanen, ndlr.], mais tout le reste, qui était à l’Euro, quasiment les joueurs leaders, sont là ».

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Finlande
Finlande
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
fussoire38- Modifié
Pardon, mais je ne comprends toujours pas pourquoi on ne peut avoir aucun joueur Euroleague, alors que d'autres pays en disposent (ici Jantunen et Muurinen) voire la Grèce avec plusieurs noms...
Répondre
(0) J'aime
matt_le_bucheron
Par exemple pour la Grèce, Larentzakis va jouer en équipe nationale alors que son club joue à Belgrade. Il n'a pas joué dernièrement en club, mais a été mis à disposition de la Grèce, alors qu'il y a quand même pas mal de blessés à l'Olympiakos.
Répondre
(0) J'aime
futuras
il n'y a pas d'obligation à laisser libre un joueur euroligue pour sa sélection nationale , de plus le rythme soutenu des rencontres ainsi que le nombre de matchs à jouer sur la saison euroligue,championnat national, coupe de france PO. La peur d'une blessure d'un joueur majeur en sélection et donc du préjudice que le club subirait voire des clauses que certains joueurs finlandais auraient inclus dans leur contrat ou l'effectif pléthorique de certaines équipes qui peuvent se permettre de libérer un joueur...
Répondre
(0) J'aime
stephmoon- Modifié
Ah, Olivier Nkamhoua... voilà l'une des grandes révélations de l'Euro que Paris ou l'ASVEL auraient eu le nez fin de recruter, sachant qu'il était à Chemnitz l'an dernier, à Varèse cette saison et qu'avec la carotte Euroligue, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose pour le faire venir. Sans surprise, il explose cette année (17,4pts, 6,3rbs) et il risque de nous faire très mal, dans une équipe qui commence à faire peur, même sans son joueur majeur. Quoi qu'il en soit Olivier Nkamhoua devrait rapidement jouer en Euroligue, a minima. Et il risque d'être désormais inaccessible pour les deux clubs sus-mentionnés...
Répondre
(1) J'aime
yo1935
Ancien coéquipier d yves pons aux US
Répondre
(0) J'aime
