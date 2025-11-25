Neuf joueurs de l’EuroBasket avec la Finlande face à la France, dont Jantunen, Muurinen et Maxhuni

Alors qu’aucun rescapé de l’EuroBasket ne figure dans la liste de Frédéric Fauthoux pour les premiers matchs de qualifications au Mondial 2027, la Finlande recevra la France lors de la 2e journée de poule (1er décembre à Espoo) avec neuf joueurs du dernier Euro, dont le Gravelinois Edon Maxhuni.

🐺-ROSTERI JULKI!

#susijengi lähtee MM-karsintaikkunaan 14 miehen vahvuudella – mukana muun muassa 9 EM-nelosta ja 2 tuoretta ammattilaista Euroopan kentiltä! Valmennuspenkillä nähdään uusi 🐺, kun Joonas Iisalo debytoi valmennusjohdossa.

#fibawc #stepitupfinland pic.twitter.com/atMrssVUVs — Basketball Finland (@basketfinland) November 24, 2025

Sans surprise, l’engagement de Lauri Markkanen en NBA au Utah Jazz le rend indisponible pour la fenêtre. Jacob Grandison, qui n’a joué qu’un match de Betclic ELITE avec Boulazac, est lui aussi absent, tout comme Miro Little.

Mais Lassi Tuovi a notamment pu faire appel à l’ancien Parisien Mikael Jantunen (Fenerbahçe), le jeune phénomène physique Miikka Muurinen (Partizan Belgrade), ou encore son capitaine Sasu Salin (Estudiantes Madrid). Auteur d’un bon début de saison malgré les résultats collectifs compliqués du BCM, Edon Maxhuni figure également dans la liste.

PROFIL JOUEUR Edon MAXHUNI Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 27 ans (21/03/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 12,5 #29 REB 1,5 #156 PD 3,8 #29

« Un collectif rodé depuis quelques années »

En l’absence de la superstar finlandaise Markkanen, qui est évidemment préjudiciable, le sélectionneur finlandais peut tout de même compter sur six des sept meilleurs marqueurs finlandais de l’EuroBasket (Jantunen, Valtonen, Little, Muurinen, Salin, Maxhuni et Nkamhoua). Cet été, les Loups s’étaient hissés jusqu’en petite finale, chutant du podium face à la Grèce.

La tâche s’annonce donc très relevée pour les Français à Espoo, où l’équipe de France a déjà perdu par le passé. Le sélectionneur Frédéric Fauthoux veut donc rester vigilant.

« Ça sera un contexte très particulier, ça aura une autre ambiance. Ce qu’on nous dit, c’est que la salle est pleine depuis très longtemps. Et puis surtout, contrairement à nous, ils ont un collectif rodé depuis maintenant quelques années et ils se connaissent par cœur. Alors bien sûr, il manque un joueur très très majeur [Lauri Markkanen, ndlr.], mais tout le reste, qui était à l’Euro, quasiment les joueurs leaders, sont là ».