Nancy officialise l’arrivée d’un dernier intérieur, « collectif et opportuniste »

Le SLUC Nancy ne s’est pas contenté d’un simple renfort temporaire. L’arrivée de Martin Breunig (2,03 m, 33 ans) est désormais actée pour toute la saison. Libre après une blessure au doigt, l’intérieur germano-thaïlandais rejoint le projet lorrain avec l’ambition d’apporter sa régularité et son expérience acquise en Bundesliga.

Un pivot solide et régulier

Passé par Washington puis Montana en NCAA, Breunig a construit une carrière solide en Allemagne, évoluant notamment à Bonn (2017 à 2020), Oldenburg (2020 à 2022) et dernièrement au Mitteldeutscher BC (2016-2017 puis 2022 à 2025). Le club met en avant sa vision de jeu, son sens du placement et sa régularité statistique (12,5 d’évaluation de moyenne sur les quatre dernières saisons).

Pour le coach Sylvain Lautié, cette arrivée est essentielle après la blessure de Stéphane Gombauld :

« La blessure de Stéphane à une semaine de la reprise est un vrai coup dur. Nous avons eu la chance de pouvoir intégrer rapidement Martin. C’est un joueur collectif, opportuniste, souvent présent au bon endroit au bon moment. Il apportera énormément dans le travail d’équipe, dans la pose d’écrans et dans toutes ces tâches essentielles mais souvent discrètes. »

Le technicien parisien insiste sur la complémentarité de l’Allemand avec Isaiah Cozart (2,01 m, 24 ans) et sur l’importance de renforcer la rigueur collective, notamment défensive :

« L’objectif est que tout le monde contribue au scoring et aux efforts de l’équipe. Nous faisons confiance à Martin pour nous aider à franchir cette étape et renforcer notre collectif. »

A l’intersaison, Nancy n’avait engagé que neuf joueurs professionnels confirmés plus les jeunes Marc-Owen Fodzo Dada et Kany N’Kouka. Mais la blessure de Stéphane Gombauld a mis en lumière le fait à quel point cet équilibre pouvait être fragile. Ainsi, si la ligne extérieure apparaît encore un peu tendre, Aundre Hyatt ou Kevin Marsillon-Noleo pourront venir la densifier à l’occasion.