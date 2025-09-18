Recherche
Betclic Élite

Nancy officialise l'arrivée d'un dernier intérieur, « collectif et opportuniste »

Betclic ÉLITE - Le SLUC Nancy a officialisé ce jeudi la signature de l'intérieur allemand Martin Breunig. Initialement annoncé comme remplaçant médical de Stéphane Gombauld, il portera finalement les couleurs du club lorrain pour l'ensemble de la saison 2025-2026.
00h00
Nancy officialise l’arrivée d’un dernier intérieur, « collectif et opportuniste »

L’international thaïlandais Martin Breunig a signé pour toute la saison au SLUC Nancy

Crédit photo : FIBA

Le SLUC Nancy ne s’est pas contenté d’un simple renfort temporaire. L’arrivée de Martin Breunig (2,03 m, 33 ans) est désormais actée pour toute la saison. Libre après une blessure au doigt, l’intérieur germano-thaïlandais rejoint le projet lorrain avec l’ambition d’apporter sa régularité et son expérience acquise en Bundesliga.

Un pivot solide et régulier

Passé par Washington puis Montana en NCAA, Breunig a construit une carrière solide en Allemagne, évoluant notamment à Bonn (2017 à 2020), Oldenburg (2020 à 2022) et dernièrement au Mitteldeutscher BC (2016-2017 puis 2022 à 2025). Le club met en avant sa vision de jeu, son sens du placement et sa régularité statistique (12,5 d’évaluation de moyenne sur les quatre dernières saisons).

Pour le coach Sylvain Lautié, cette arrivée est essentielle après la blessure de Stéphane Gombauld :

« La blessure de Stéphane à une semaine de la reprise est un vrai coup dur. Nous avons eu la chance de pouvoir intégrer rapidement Martin. C’est un joueur collectif, opportuniste, souvent présent au bon endroit au bon moment. Il apportera énormément dans le travail d’équipe, dans la pose d’écrans et dans toutes ces tâches essentielles mais souvent discrètes. »

Le technicien parisien insiste sur la complémentarité de l’Allemand avec Isaiah Cozart (2,01 m, 24 ans) et sur l’importance de renforcer la rigueur collective, notamment défensive :

« L’objectif est que tout le monde contribue au scoring et aux efforts de l’équipe. Nous faisons confiance à Martin pour nous aider à franchir cette étape et renforcer notre collectif. »

A l’intersaison, Nancy n’avait engagé que neuf joueurs professionnels confirmés plus les jeunes Marc-Owen Fodzo Dada et Kany N’Kouka. Mais la blessure de Stéphane Gombauld a mis en lumière le fait à quel point cet équilibre pouvait être fragile. Ainsi, si la ligne extérieure apparaît encore un peu tendre, Aundre Hyatt ou Kevin Marsillon-Noleo pourront venir la densifier à l’occasion.

L’effectif du SLUC Nancy version 2025-2026 :

  • Ligne arrière : Enzo Goudou-Sinha – Marc-Owen Fodzo-Dada.
  • Dans l’aile : Phlandrous Fleming Jr – Mohammad Amini – Landers Nolley II
  • Secteur intérieur : Aundre Hyatt – Kevin Marsillon-Noleo – Stéphane Gombauld – Martin Breunig – Isaiah Cozart – Kany N’kouka.
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
