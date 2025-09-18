Nanterre déroule face au Portel

Nanterre a fait forte impression face au Portel en match de préparation ce mercredi soir. L’équipe de Julien Mahé s’est imposée 98 à 65, grâce à une entame parfaite et une domination dans la raquette incarnée par Roko Prkacin et Mathis Dossou-Yovo. Avec ce succès, les Franciliens affichent un bilan équilibré (3 victoires, 3 défaites) avant de disputer leur dernier test de pré-saison contre Brussels Basketball samedi.

Une première à domicile réussie ! 💪

On se retrouve samedi à 19h pour notre dernier match de pré-saison contre @BrusselsBasket5. pic.twitter.com/jDH9DvbkAE — Nanterre 92 (@Nanterre92) September 17, 2025

Une entame parfaite et une grosse adresse

D’entrée de jeu, Nanterre a pris le large en menant 31-13 après dix minutes. L’ESSM, rapidement dépassée, n’a jamais pu revenir. Les Franciliens se sont montrés particulièrement efficaces à longue distance (10/18 à 3-points), ce qui a accentué l’écart tout au long de la rencontre.

Prkacin et Dossou-Yovo dominent dans la peinture

Sous le cercle, la paire Roko Prkacin – Mathis Dossou-Yovo a imposé sa loi. Le Croate a signé une ligne statistique impressionnante (19 points à 9/11 aux tirs, 6 rebonds et 7 fautes provoquées en seulement 19 minutes). L’intérieur français n’a pas été en reste avec 16 points (6/9), 4 rebonds et 4 fautes provoquées en 19 minutes également.

Derniers tests belges avant la reprise

Ce samedi, Nanterre disputera son ultime match de préparation au Palais des Sports Maurice-Thorez face au Brussels Basketball. Le Portel, de son côté, affrontera Louvain à SportOase pour conclure sa pré-saison.