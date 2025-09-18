Recherche
Présaison

Nanterre déroule face au Portel

Présaison - Nanterre a surclassé Le Portel (98-65) ce mercredi 17 septembre en match de préparation. Portés par Roko Prkacin et Mathis Dossou-Yovo, les Franciliens bouclent leur série de tests à 3 victoires et 3 défaites, tout comme l’ESSM.
00h00
Nanterre déroule face au Portel

Nanterre a largement battu Le Portel en présaison ce mercredi

Crédit photo : Nanterre 92

Nanterre a fait forte impression face au Portel en match de préparation ce mercredi soir. L’équipe de Julien Mahé s’est imposée 98 à 65, grâce à une entame parfaite et une domination dans la raquette incarnée par Roko Prkacin et Mathis Dossou-Yovo. Avec ce succès, les Franciliens affichent un bilan équilibré (3 victoires, 3 défaites) avant de disputer leur dernier test de pré-saison contre Brussels Basketball samedi.

Une entame parfaite et une grosse adresse

D’entrée de jeu, Nanterre a pris le large en menant 31-13 après dix minutes. L’ESSM, rapidement dépassée, n’a jamais pu revenir. Les Franciliens se sont montrés particulièrement efficaces à longue distance (10/18 à 3-points), ce qui a accentué l’écart tout au long de la rencontre.

Prkacin et Dossou-Yovo dominent dans la peinture

Sous le cercle, la paire Roko Prkacin – Mathis Dossou-Yovo a imposé sa loi. Le Croate a signé une ligne statistique impressionnante (19 points à 9/11 aux tirs, 6 rebonds et 7 fautes provoquées en seulement 19 minutes). L’intérieur français n’a pas été en reste avec 16 points (6/9), 4 rebonds et 4 fautes provoquées en 19 minutes également.

Derniers tests belges avant la reprise

Ce samedi, Nanterre disputera son ultime match de préparation au Palais des Sports Maurice-Thorez face au Brussels Basketball. Le Portel, de son côté, affrontera Louvain à SportOase pour conclure sa pré-saison.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Le Portel
Le Portel
Nanterre
Nanterre
